El PP, tras la confesión de 'Julito' y el presidente de Plus Ultra: "Zapatero ya no tiene credibilidad ni para mentir"

El PP exige explicaciones al Gobierno sobre el uso de fondos públicos y critica la falta de credibilidad y transparencia de Zapatero y Sánchez en este caso.

El presidente de Plus Ultra confirma que recibió una llamada de Zapatero, quien se ofreció a ayudar en las gestiones para la concesión de la financiación.

'Julito' asegura que Zapatero le informó antes de la aprobación oficial del rescate de Plus Ultra por parte de la SEPI, por valor de 53 millones de euros.

El PP aumenta la presión sobre Zapatero y Sánchez tras las confesiones de 'Julito' Martínez y el presidente de Plus Ultra sobre el rescate de la aerolínea.

El Partido Popular ha elevado este lunes la presión sobre José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez tras los escritos trasladados al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por parte de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, y por Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra.

En ambos documentos se sitúa al expresidente del Gobierno en el centro de las gestiones relacionadas con el rescate público de la aerolínea.

"Zapatero ya no tiene credibilidad ni para mentir", aseguran fuentes del Partido Popular, después de que las nuevas revelaciones contradigan la versión mantenida hasta ahora por el expresidente socialista.

"Hablamos de una confesión trasladada al juez en la que se describe cómo un expresidente del Gobierno habría dirigido las gestiones, captado al cliente, marcado la estrategia y conocido de primera mano la concesión de un rescate sufragado con el dinero de todos los españoles", sostienen desde Génova.

En un escrito de seis páginas enviado este lunes al magistrado de la Audiencia Nacional, Julito afirma que Zapatero le comunicó el 26 de febrero de 2021 que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI— iba a conceder la financiación solicitada por Plus Ultra.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, el aviso se habría producido antes de que los organismos públicos aprobaran formalmente la operación.

El fondo gestionado por la SEPI dio luz verde al rescate el 2 de marzo de 2021 y el Consejo de Ministros lo autorizó definitivamente una semana después, el 9 de marzo, por un importe total de 53 millones de euros.

Martínez sostiene también que Zapatero le avisó en mayo de 2020 de que recibiría una llamada de los responsables de la aerolínea.

Según su relato, el expresidente, en su condición de consultor, "marcaba los pasos a seguir" y permanecía informado sobre la evolución de las gestiones.

La versión del presidente de Plus Ultra refuerza ese relato.

Julio Martínez Sola asegura en otro escrito remitido al juez que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada desde un número oculto que resultó ser de Zapatero.

Durante aquella conversación, Martínez Sola habría expuesto al expresidente los problemas económicos que atravesaba la aerolínea y su necesidad de conseguir financiación.

Zapatero le habría respondido que podía ayudar, que realizaría las gestiones oportunas y que debía mantener desde ese momento las comunicaciones con Julito Martínez.

Estas revelaciones chocan de frente con las explicaciones ofrecidas públicamente por Zapatero.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el expresidente negó haber cobrado comisión alguna de Plus Ultra y rechazó haber recibido dinero por su intervención en las gestiones relacionadas con la aerolínea.

Zapatero, durante su comparecencia en la comisión del Senado del 'caso Koldo'

Para el PP, las nuevas informaciones obligan también al actual presidente del Gobierno a romper su silencio y explicar si el Ejecutivo piensa ofrecer alguna respuesta política sobre el empleo de fondos públicos en la operación.

"Pedro Sánchez no puede seguir escondiéndose y escudándose en el silencio cuando cada semana aparecen nuevos episodios que afectan al ecosistema político que ha sostenido al socialismo durante todos estos años", afirman las fuentes populares.

"Los españoles merecen saber si el Gobierno va a dar alguna explicación sobre unos hechos que afectan al uso de recursos públicos y que vuelven a situar al PSOE en el centro de un nuevo escándalo", añaden.

El PP recuerda que Zapatero se comprometió a ofrecer explicaciones sobre las informaciones que le afectaban, pero considera que el plazo que él mismo se concedió ya ha expirado.

"Hace 23 días que venció el plazo que el propio José Luis Rodríguez Zapatero se dio para dar explicaciones. ¿Cómo va a dar explicaciones quien sólo ha encadenado mentiras? Zapatero ya no tiene credibilidad ni para mentir. Su hipocresía oceánica quedó al descubierto hace tiempo", señalan.

El PP considera que los distintos implicados afrontan ahora una situación en la que cada nueva declaración puede perjudicar la estrategia de defensa de los demás.

"El zapaterismo y el sanchismo afrontan juntos el mismo destino: el del dilema del prisionero. Cada silencio pesa más que el anterior y cada nueva confesión hace más difícil sostener la siguiente mentira", sostienen.

"España necesita transparencia, ejemplaridad y un Gobierno limpio. Con Sánchez ocurre exactamente lo contrario: cada semana aparece un nuevo episodio que deteriora la confianza en las instituciones", concluyen los populares.