Julito Martínez revela al juez que fue ZP quien le comunicó con antelación que la Sepi iba a rescatar a Plus Ultra

Martínez señala que Zapatero lideraba la consultora Análisis Relevante, captando clientes y decidiendo la estrategia, aunque no figuraba formalmente en la empresa.

El empresario afirma que se establecieron honorarios del 1% de la financiación conseguida y que los pagos a sus sociedades se extendieron hasta 2026.

Martínez detalla que Zapatero dirigió las gestiones para que Plus Ultra obtuviera financiación pública y que él solo intermedió siguiendo sus instrucciones.

Julio 'Julito' Martínez asegura que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien le informó con antelación sobre el rescate de Plus Ultra por la SEPI.

Julio Martínez Martínez, 'Julito', revela en un escrito enviado este lunes al juez José Luis Calama que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien le comunicó con antelación que la Sepi iba a rescatar a Plus Ultra.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el testaferro de Zapatero asegura que la primera vez que oyó hablar de Plus Ultra fue cuando el expresidente le dijo que le iban a llamar de la aerolínea.

También asegura que informó paso a paso a Zapatero de todas las gestiones relacionadas con Plus Ultra.

El movimiento de colaboración con la justicia de Julio Martínez se confirma después de que EL ESPAÑOL adelantara este domingo, en exclusiva, la decisión del empresario y del expresidente de la aerolínea, Martínez Sola, de señalar a Rodríguez Zapatero como una pieza clave en la operación de rescate.

Martínez ha remitido el documento a la Audiencia Nacional un día antes de comparecer como investigado.

Su defensa sostiene que lo presenta con "el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan" en las diligencias abiertas por el denominado caso Plus Ultra.

El empresario anticipa así una parte de la versión que ofrecerá ante el magistrado y el Ministerio Fiscal.

En sus seis páginas describe sus vínculos con Zapatero, explica el funcionamiento de Análisis Relevante y detalla las gestiones realizadas para que Plus Ultra obtuviera financiación pública.

El punto central de su relato sitúa al expresidente del Gobierno en el origen de la relación con la compañía aérea. Martínez afirma que no conocía la existencia de Plus Ultra hasta mayo de 2020, cuando Zapatero le adelantó que recibiría una llamada de sus directivos.

Esa comunicación se produjo, según el escrito, el 16 de mayo de 2020. Julio Martínez Sola, propietario de Plus Ultra, y Roberto Roselli, consejero delegado de la aerolínea, contactaron entonces con Martínez Martínez.

Los dos empresarios le expusieron los problemas económicos que atravesaba la compañía y la necesidad de encontrar financiación. También le indicaron que Zapatero ya estaba al corriente de la situación.

Zapatero marcaba los pasos

Julito Martínez niega que tuviera capacidad para conseguir por sí mismo financiación pública o privada.

Su papel, según la versión trasladada al juez, consistía en intermediar entre los responsables de Plus Ultra y el consultor que debía asesorarlos. Ese consultor era Zapatero.

"En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", sostiene la defensa de Martínez. El escrito atribuye así al expresidente la dirección de la estrategia seguida para buscar una salida financiera para la aerolínea.

Entre las primeras iniciativas figura el envío de una carta al entonces vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya. El objetivo era explorar la concesión de un crédito respaldado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Plus Ultra también habría solicitado financiación a Caixa información que Roberto Roselli transmitió a Martínez. Ninguna de esas dos vías dio resultado.

La situación cambió después de la creación, el 3 de julio de 2020, del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este mecanismo quedó bajo la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI.

A partir de ese momento, las gestiones se dirigieron a conseguir el apoyo del fondo público.

Plus Ultra y Análisis Relevante firmaron un contrato el 30 de julio de 2020. El acuerdo fijó unos honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA.

Martínez admite, sin embargo, que la redacción formal del contrato no reflejaba por completo el servicio que se estaba pagando.

Según su escrito, esos honorarios remuneraban el asesoramiento que Zapatero prestaba a la aerolínea desde mayo de ese mismo año.

Un 1% por el rescate

La relación contractual incorporó posteriormente una retribución vinculada al éxito de la operación.

El 19 de enero de 2021, Plus Ultra firmó un segundo acuerdo con Idella Consulenza Strategica.

La aerolínea se comprometía a pagar a esa sociedad el 1% de la financiación obtenida si finalmente se aprobaba la ayuda solicitada al fondo gestionado por la SEPI.

La defensa de Martínez señala que su trabajo durante los meses posteriores consistió, principalmente, en acompañar a Plus Ultra durante la tramitación. El empresario asegura que mantuvo informado a Zapatero de cada avance.

"De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero", recoge el documento presentado ante la Audiencia Nacional.

El escrito añade un dato especialmente relevante para la investigación. Martínez sostiene que fue el propio Zapatero quien le comunicó, el 26 de febrero de 2021, que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra.

La comunicación se habría producido antes de las decisiones formales de los organismos públicos.

Tras recibir esa información, Martínez se la trasladó a los principales accionistas de la compañía aérea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobó la operación el 2 de marzo de 2021. El Consejo de Ministros dio su autorización definitiva el 9 de marzo.

El relato entregado al juez no explica en ese punto cómo conoció Zapatero anticipadamente el sentido de la decisión. Martínez se limita a señalar que fue el expresidente quien le adelantó que el crédito público sería concedido.

Pagos hasta 2026

Julio Martínez Martínez también reconoce que los honorarios ligados al resultado de la operación no se cobraron de una sola vez.

Según su versión, la presión mediática generada por el rescate público llevó a las partes a aplazar los pagos. Las cantidades se distribuyeron a lo largo del tiempo y el calendario se extendió hasta 2026.

Una parte de los importes se facturó, además, mediante otras empresas relacionadas con Martínez.

El empresario calcula que la cantidad abonada por su intermediación alcanzó aproximadamente el 1% de la financiación conseguida. Ese porcentaje coincide con el fijado en el contrato suscrito entre Plus Ultra e Idella.

La defensa presenta estos ingresos como honorarios pactados por la obtención del apoyo público. No obstante, la fragmentación de los pagos, su prolongación durante varios años y el uso de distintas sociedades forman parte de los extremos que deberá aclarar ante el juez.

La relación profesional tampoco terminó cuando el Consejo de Ministros autorizó el rescate. Después de marzo de 2021, Análisis Relevante continuó trabajando para Plus Ultra.

Las nuevas tareas estuvieron relacionadas, principalmente, con problemas técnicos y logísticos que la compañía necesitaba resolver en Venezuela.

El escrito reconoce que la mayor parte de esos servicios se facturó a través de empresas vinculadas tanto con la aerolínea como con Martínez.

Una sociedad liderada por ZP

La exposición presentada ante la Audiencia Nacional también detalla el origen de Análisis Relevante.

Martínez sitúa su creación a finales de 2019. Durante uno de los encuentros que mantenía con Zapatero, Javier de Paz y el periodista Sergio Sánchez propusieron constituir una consultora estratégica que tuviera al expresidente como principal referencia.

La sociedad quedó repartida entre Julio Martínez, con el 75% de las participaciones, y Sergio Sánchez, con el 25% restante.

Sánchez debía completar los informes elaborados por el consultor. Después, la empresa Whathefav se encargaría de su maquetación mediante una iguala de 3.000 euros mensuales, abonada hasta 2025.

Zapatero permaneció fuera del accionariado y de los órganos formales de administración. Martínez sostiene, pese a ello, que era la persona que dirigía realmente la actividad.

"El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes", señala el escrito.

La defensa añade que el expresidente consiguió las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta 2025. Su condición de antiguo jefe del Ejecutivo y sus relaciones personales y profesionales habrían resultado determinantes para captar esos encargos.

Además de Plus Ultra, el documento identifica como clientes a Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Grupo Aldesa.

Softgestor estaba vinculada al empresario venezolano Francisco Flores. Martínez asegura que este tenía interés en recibir asesoramiento directo de Zapatero, a quien había conocido en Venezuela y con quien mantenía una buena relación.

Inteligencia Prospectiva pertenecía a los hermanos Amaro Chacón, también relacionados con Venezuela. El escrito afirma que su contratación llegó igualmente por medio del expresidente.

Grupo Aldesa firmó en octubre de 2021 un acuerdo de asesoramiento por 5.000 euros mensuales más IVA. Según Martínez, el objeto real del encargo era que Zapatero asesorara personalmente a la compañía.

La vivienda de Vera

El empresario también reconstruye el comienzo de su relación con el expresidente.

Se remonta a 2011, cuando Javier de Paz le propuso adquirir una vivienda en Vera, Almería, propiedad del matrimonio formado por José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa.

Martínez aceptó la operación. La escritura de compraventa, según revela ahora, se firmó en el Palacio de la Moncloa cuando Zapatero todavía ocupaba la Presidencia del Gobierno.

Después surgió una relación personal alrededor de la afición compartida por correr. Los encuentros deportivos fueron escasos mientras Zapatero permaneció en el Ejecutivo, pero se hicieron frecuentes tras abandonar el cargo.

La relación se mantuvo, de acuerdo con la versión de Martínez, hasta diciembre de 2025.

El escrito termina con una explicación sobre los 286.000 euros en efectivo encontrados en el domicilio del empresario, situado en la calle Diego de León de Madrid.

Su defensa sostiene que ese dinero procedía de la venta de activos inmobiliarios y que no guardaba relación con los hechos investigados.

La declaración de este martes permitirá al juez contrastar este relato y profundizar en el papel de Zapatero dentro de Análisis Relevante.

También servirá para esclarecer cómo conoció anticipadamente la concesión del rescate, quién negoció los contratos y de qué manera se repartieron los pagos derivados de la ayuda pública.