Una decena de radicales agrede a un grupo de militares que veía la final del Mundial en la localidad navarra de Berriozar

El momento en el que los radicales agreden al grupo de militares. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Un grupo de encapuchados atacó con barras y porras a militares que veían la final del Mundial en Berriozar, dejando al menos tres heridos. La agresión ocurrió en un bar frecuentado por militares del acuartelamiento de Aizoain y también causó daños materiales en el local. La Guardia Civil investiga el ataque, que dejó a media docena de personas heridas, incluyendo una mujer con fractura nasal. En Bilbao, manifestantes de la izquierda abertzale intentaron boicotear la emisión pública del partido, provocando incidentes y la intervención policial.

La Guardia Civil investiga la agresión sufrida por un grupo de militares que anoche veía en un bar de la localidad navarra de Berriozar el partido de la final del Mundial de Fútbol cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles.



Ocurrió sobre las 22.15 horas en un establecimiento hostelero de Berriozar, donde al parecer suelen acudir habitualmente militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes.



En un momento dado irrumpieron "a la voz de tres" un grupo de diez personas encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles.

Esta agresión a un grupo de jóvenes que veía la final del Mundial en #Berriozar es intolerable.



Desde el @PPNavarra condenamos rotundamente estos hechos y exigimos la identificación y detención de los responsables.



A esta gentuza la queremos fuera de nuestras calles. pic.twitter.com/sa4Q8I79iH — Daniel Cuesta (@dcuestanav) July 19, 2026



Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay al menos 3 militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal. En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.



No hay detenidos por el momento ya que los agresores huyeron del lugar, mientras que algunos de los agredidos han presentado denuncias, en principio ante otros cuerpos policiales, aunque todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación.



Además de los heridos los agresores causaron diversos daños en la cristalera y en el mobiliario del local.

El Partido Popular de Navarra ya ha condenado el incidente. "Esta agresión de un grupo de jóvenes que veía la final del Mundial en Berriozar es intolerable", ha escrito Daniel Cuesta, vicesecretario de Comunicación y afiliación del PP de Navarra y portavoz en el Ayuntamiento de Berriozar.

"Desde el PP de Navarra condenamos rotundamente estos hechos y exigimos la identificación y detención de los responsables. A esta gentuza la queremos fuera de nuestras calles", ha remachado.

Incidentes en Bilbao

Estos incidentes se unen a los ocurridos ayer en Bilbao, donde un centenar de manifestantes de la izquierda abertzale, algunos de ellos con el rostro cubierto, intentaron boicotear la emisión del partido en una pantalla gigante instalada por el Partido Popular.

La concentración había sido convocada por Ernai, la organización juvenil vinculada a Sortu, con el objetivo de reclamar la oficialidad de la selección vasca mediante protestas simultáneas en varias ciudades.

Un centenar de cachorros neonazis batasunos atacan a seguidores de la selección Española en Bilbao.



Los violentos desesperados ante la Libertad de los vascos para apoyar a nuestra selección, España.



Como vasco y como español gritamos aún más alto:

¡Vamos España! 🇪🇸 #VamosEspaña pic.twitter.com/7VtxDJNvlp — Carlos García (@carlosdavidgf) July 19, 2026

La movilización tuvo lugar poco después de las 19.20 horas en el parque de Doña Casilda, donde el Partido Popular había instalado una pantalla para seguir el encuentro después de que el Ayuntamiento rechazara organizar una retransmisión pública de la final que terminó con España proclamándose campeona del mundo.

Varios de los participantes, algunos ataviados con la camiseta de la selección vasca, intentaron acceder a la zona acotada para derribar la pantalla y desconectar el sistema de sonido e imagen. Algunos asistentes trataron de impedirlo y, poco después, la Ertzaintza desplegó un cordón policial para proteger a las cientos de personas que seguían el partido.

Los manifestantes consiguieron interrumpir la retransmisión durante unos minutos tras arrancar parte del cableado, aunque la organización logró restablecer la emisión poco después y el encuentro pudo continuar viéndose con normalidad.

Como consecuencia de los incidentes, cinco personas han sido identificadas y están siendo investigadas por presuntas amenazas con arma blanca y por el lanzamiento de objetos durante los altercados.