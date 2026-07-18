El sindicato SUP denuncia que policías nacionales trabajan a 35 grados en oficinas de tres comisarías de Zaragoza

Una medición realizada por el SUP en la oficina de una comisaría de Zaragoza donde se trabaja por encima del tope de 27 grados centígrados. SUP

Las claves

Las claves Generado con IA El SUP denuncia que policías nacionales trabajan en oficinas de Zaragoza con temperaturas de hasta 35°C, muy por encima del límite legal de 27°C. Las altas temperaturas afectan tanto a agentes como a ciudadanos que acuden a las comisarías de los distritos de Delicias y San José, y la Jefatura Superior de Policía. El sindicato reclama medidas urgentes como reparación de los sistemas de climatización, refrigeración provisional y agua fría en las oficinas afectadas. La Inspección de Trabajo ya había exigido en 2025 que se corrigieran estas deficiencias, pero según el SUP la situación persiste un año después.

El despacho del jefe de la Comisaría de San José en Zaragoza es poco menos que un horno: se registran hasta 35 grados centígrados. Esta mala climatización es solo un ejemplo del panorama que hay en varias dependencias de la Policía Nacional en la capital maña y que incumplen el tope de 27 grados que marca la ley de riesgos laborales.

Así lo ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), aportando datos con mediciones efectuadas este verano. Todo ello, para alertar del panorama sofocante que soportan a diario los agentes con "temperaturas muy superiores a las recomendadas para trabajos sedentarios de oficina".

Entre los datos más significativos destacan los 34 grados centígrados en la Sala de Espera del DNI de la Comisaría del Distrito de Delicias, situada en la avenida de Valencia de Zaragoza; los 34 grados de la mismísima Jefatura Superior de Policía de Aragón o los 34,5 grados en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría del Distrito de San José -situada en el Parque de Miraflores-.

Tales registros térmicos se producen a las 8 de la mañana, "antes incluso de alcanzarse las temperaturas máximas del día", tal y como alertan desde el SUP.

Lo peor de todo es que se trata del segundo verano donde los policías tienen que estar trabajando en estas condiciones mientras que España no deja de encadenar olas de calor. De modo que esta asociación profesional recuerda que los ciudadanos que acuden a estas comisarías también sufren esas elevadas temperaturas.

"La Dirección General de Policía no ha dado cumplimiento efectivo a los requerimientos formulados por la Inspección de Trabajo, tras la actuación inspectora realizada durante el verano de 2025", según denuncia el comunicado.

🔥 ¿Proteger a quienes nos protegen? No en estas condiciones.



El @Sup_Policia denuncia que los policías de Zaragoza afrontan su segundo verano extremo con oficinas a ¡35°C!



🥵🚨La ley exige un máximo de 27°C, pero la falta de inversión nos deja esto:

🔹 San José: 100% de… pic.twitter.com/ZgFBoeW1Pz — SUPZARAGOZA (@SUPZARAGOZA) July 10, 2026

"La prevención de riesgos laborales no consiste en reaccionar cuando aparece un problema. Consiste en evitar que el problema exista. No pedimos privilegios. Pedimos que se cumpla la normativa", tal y como insiste el Sindicato Unificado de Policía, para que la Dirección General de Policía garantice que las oficinas no superan a diario los 27 grados centígrados de temperatura.

De momento, los delegados de prevención de riesgos laborales que tiene el SUP en Aragón han optado por presentar "una nueva denuncia" ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza.

"La nueva denuncia se fundamenta en las mediciones de temperatura realizadas por los Delegados de Prevención del SUP durante el presente verano, que vuelven a evidenciar la existencia de condiciones ambientales incompatibles con unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en distintas dependencias policiales de Zaragoza".

Los delegados han decidido volver a denunciar la situación porque soportar jornadas laborales de ocho horas, con un calor excesivo, puede provocar estrés térmico en los agentes y en usuarios como ancianos o mujeres embarazadas; deshidratación; pérdidas de concentración...

Medidas de choque

El SUP ha pedido al Ministerio del Interior que ponga en marcha medidas de choque en las oficinas afectadas por altas temperaturas en las comisarías de los distritos de Delicias y San José, así como en la Jefatura Superior de Policía. Tales como la reparación inmediata de la climatización; refrigeración provisional y agua fría disponible para agentes y ciudadanos.

"Hay que hacer un seguimiento diario hasta resolver el problema", según subraya el SUP. "Estas condiciones afectan tanto a los funcionarios que desarrollan su jornada laboral como a los ciudadanos que permanecen durante largos periodos en las zonas de atención al público".

Mediciones realizadas por el SUP en dependencias policiales de Zaragoza. SUP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha decidido elevar el tono lanzando un comunicado donde denuncia públicamente la situación ante la Dirección General de Policía. También está desarrollando una campaña de concienciación en sus perfiles de redes sociales -como 'X'-.

"Durante años venimos advirtiendo de la falta de inversión en las instalaciones térmicas, del envejecimiento de los sistemas de climatización y de la ausencia de una planificación eficaz para su renovación".

El precedente de 2025

De hecho, en el verano de 2025 intervino la Inspección de Trabajo por el deficiente funcionamiento de los sistemas de climatización en diferentes dependencias policiales.

En aquel momento, la Inspección de Trabajo instó a la Dirección General de Policía a adoptar medidas correctoras para garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para funcionarios y ciudadanos en las comisarías denunciadas, para que no se rebasaran los 27 grados centígrados.

De lo contrario, la propia Inspección podría imponer medidas correctoras al Ministerio del Interior por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Pero un verano más todo sigue igual.

"Un año después, las nuevas mediciones realizadas por los Delegados de Prevención del SUP ponen de manifiesto que las deficiencias persisten prácticamente en los mismos edificios que fueron objeto de la actuación inspectora".