Begoña, la nueva Urdangarin, según la Audiencia: la hija de Sabiniano utilizó su "vínculo matrimonial" como "trampolín"

El auto judicial destaca que el acceso de Begoña Gómez a la cátedra se realizó sin los controles habituales y con una celeridad inusitada, lo que permitió su beneficio personal.

Según los magistrados, Gómez utilizó su posición como mujer del presidente para lograr rápidamente la cátedra y la dirección de un proyecto en la Universidad Complutense.

El tribunal compara la actuación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, por aprovechar su vínculo matrimonial para obtener beneficios profesionales.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que Begoña Gómez será juzgada por malversación y tráfico de influencias, aunque elimina dos de los cuatro delitos iniciales.

Begoña Gómez utilizó su "vínculo matrimonial" como "trampolín" en su carrera profesional y borrar su pasado como "la hija de Sabi".

La Audiencia Provincial de Madrid compara el uso que hizo la esposa de Pedro Sánchez de su "posición privilegiada" con el que ejerció Iñaki Urdangarin como marido de la infanta Cristina para lucrarse.

Este jueves, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado que Begoña Gómez irá a juicio por malversación y tráfico de influencias.

Avalan que sea juzgada por un Jurado, elimina dos de los cuatro delitos -el de apropiación indebida y el de corrupción en los negocios- apreciados por Peinado y levanta las medidas cautelares.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid destaca cómo Begoña Gómez se aprovechó de su posición como mujer del presidente del Gobierno para lograr la cátedra en la Universidad de Complutense.

Los magistrados para fundamentar su decisión de mandar a juicio a Begoña Gómez citan la sentencia 7/2018, de 8 de junio de 2018, de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo en el 'caso Noos'.

Según los jueces, la mujer de Begoña Gómez se hizo un Urdangarin para lograr la cátedra.

"La investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente", detallan.

"Ese importante precedente", indican los jueces, aparece mencionada en la sentencia del 'caso Noos'.

Urdangarin utilizó para sus negocios "la amistad con el Director General de Deportes y de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido con la hija del monarca".

De esta forma, la Audiencia Provincial de Madrid respalda la "celeridad inusitada", que definió el juez Juan Carlos Peinado, con la que Begoña Gómez logró la cátedra de la Complutense.

"No parece que pueda negarse con plena certeza que, también en el caso que nos ocupa, atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la UCM", señalan los magistrados.

Indican que no se obtuvo sólo la decisión de crear la cátedra "sino de nombrarla directora, permitiéndole así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada".

La Audiencia Provincial de Madrid destaca también que la sentencia del 'caso Noos' considera correcta la subsunción jurídica realizada de la conducta de Urdangarin al destacar: "El logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición".

Por tanto, los magistrados apoyan que Begoña Gómez realizó la misma táctica que Urdangarin para lanzar su carrera profesional y lograr un rédito económico.

Durante años, Begoña Gómez fue conocida como "la hija de Sabi" y no como la mujer del presidente del Gobierno.

Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, Begoña Gómez intentó limpiar su reputación y borrar el vínculo de su nombre con los negocios de saunas y prostíbulos que habían sido el sustento económico de su familia durante décadas.

Desde 2018, Begoña Gómez ha intentado confeccionar un currículum profesional. Sin embargo, el efecto boomerang de esta prisa le ha llevado al banquillo de los acusados.

Hasta que Pedro Sánchez se hizo con el poder en Ferraz, Begoña Gómez era conocida como "la hija de Sabi" o "la chica".

Sin embargo, Begoña Gómez logró, en parte, borrar su huella. Su imputación provocó la reunión de la cloaca de Leire Díez con Santos Cerdán y Antonio Hernando, en ese momento director adjunto de Gabinete de Presidencia, en Ferraz.

Su relación con las saunas de su padre quedó siempre en un segundo plano hasta que EL ESPAÑOL publicó, en septiembre de 2025, una entrevista a Paco de Narváez, director comercial de la revista gay MENsual.

De Narváez, que mantuvo relación con Sabiniano Gómez, aseguró que Begoña le pagó en la sauna Adán y en efectivo los anuncios publicados en la revista MENsual durante los años 2003, 2004 y 2005.

"Begoña me daba un sobre con billetes y yo le firmaba", explicó sobre la forma de pago en la sauna Adán.

"¿Quién iba a decir que yo conozco a Sabiniano, que iba a ser el suegro del presidente del Gobierno? Luego conocí a 'La Chica', le llamaban 'La Chica' a la hija de 'Sabi', que es Begoña", afirmó De Narváez.

La familia de Begoña Gómez construyó un importante patrimonio gracias a los negocios relacionados con la prostitución desde finales de los 90.

Begoña Gómez necesitaba tener una trayectoria intachable y fue entonces cuando intensificó su plan de limpiar su reputación ante la opinión pública.

La esposa de Pedro Sánchez quiso ser por la vía rápida empresaria y catedrática, a pesar de no tener titulación, pero en esa carrera acabó imputada y enviada a juicio con jurado.