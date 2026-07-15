Noel Jammal, el piloto de Fórmula 3 y sibarita del arte y los relojes de lujo imputado en la trama canaria de mascarillas

La Fiscalía investiga a Jammal, al expresidente de la UD Las Palmas y a otros empresarios por posibles delitos de malversación, blanqueo, corrupción y contra la Hacienda pública en el marco de la trama de mascarillas en Canarias.

Jammal lleva un estilo de vida lujoso, con propiedades de alto valor, vehículos de alta gama, relojes exclusivos y un yate, y figura en más de 50 sociedades como administrador o representante.

La UDEF ha detectado movimientos internacionales de dinero vinculado a pagos de comisiones a políticos y altos cargos canarios, relacionados con los contratos adjudicados durante la pandemia.

Noel Jammal, empresario hispano-libanés y expiloto de Fórmula 3, es el administrador de Damco Trading Services y Tanoja Services, empresas investigadas por contratos de material sanitario por 24 millones de euros con el Gobierno de Canarias.

Noel Jammal Fernández, empresario hispano-libanés de 36 años afincado en Madrid, es el administrador de las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services, las dos sociedades que se beneficiaron de 13 contratos de material sanitario por valor de 24 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres durante la pandemia.

EL ESPAÑOL reveló en exclusiva que los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional descubrieron una parte del dinero del cohecho en países como Reino Unido y Sudáfrica.

El seguimiento de los movimientos bancarios pudo determinar el recorrido internacional del dinero utilizado para pagar comisiones, según los investigadores, a políticos y altos cargos canarios.

Empresas

Tal y como aparece en el Registro Mercantil, Jammal figura como administrador único de Tanoja Services y Damco Trading Services, las dos empresas que suministraron material sanitario al Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.

Ambas mercantiles recibieron un total de 13 adjudicaciones para suministrar material sanitario durante la pandemia por un importe global de 23.927.610,00 €.

A Damco le adjudicaron 10 contratos, mientras que a Tanoja los otros tres restantes.

Los agentes de la UDEF hallaron indicios sólidos de deficiencias en las adjudicaciones, como errores en las facturas o plazos de pago incoherentes.

El abanico empresarial de Jammal no se detiene en esas dos únicas sociedades.

Los documentos mercantiles confirman que el empresario hispano-libanés figura, ya sea como administrador, apoderado o representante en más de medio centenar de entidades.

Vida de lujos

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL reseñan que Noel es un hombre "con gran carisma" y con una capacidad "para ganarse a cualquiera".

Además, en cuanto a su nivel de vida, aseguran que el empresario no escatima en gastos.

De hecho, su vivienda declarada es un lujoso chalet ubicado en el distrito madrileño de Hortaleza.

Jammal cuenta con un amplio abanico de vehículos de alta gama, como un Porsche, un Mercedes AMG valorado en 250.000€ y otro todoterreno de la misma marca.

Jammal, con su Porsche. E. E.

También es un amante de los relojes de lujo. Dispone de un Rolex de 20.000€, un Franck Muller de 40.000€ y, el más destacado, un Patek Philippe de 380.000€.

Sin embargo, si hay un bien que sobresale por encima del resto en el patrimonio del hispano-libanés es su yate.

El navío, de unos 300 metros, estaba atracado en Ibiza. Sin embargo, este periódico no ha podido confirmar si el yate continúa siendo propiedad de Jammal.

El yate de Jammal. E. E.

Familia

El árbol genealógico de Noel Jammal es extenso: desde su tío, un marchante libanés de arte de gran prestigio; hasta su padre, quien forjó un imperio textil cuando llegó a España.

Una fuente cercana al expiloto de automovilismo confirma a EL ESPAÑOL que el tío de Jammal, Michel El Daher, es el marchante de arte contemporáneo más importante de Líbano.

El Daher, siempre de acuerdo con esta fuente, viaja a Cuba con frecuencia debido a la afluencia de artistas contemporáneos de los que goza la isla caribeña y traía obras de allí "sin declarar nada".

"Metía las obras en una maleta sin pasar controles ni nada", asegura esta fuente que, de ser así, El Daher podría estar cometiendo un delito de contrabando.

Por otro lado, se encuentran los padres de Noel, Youssef Abboud Jammal e Imelda Fernández.

El padre, por su parte, "vino hace mucho tiempo a España y se dedicó a vender ropa por la calle".

Y, a raíz de ello, Abboud Jammal levantó un imperio textil.

Luego, se encuentra Tatiana, la hermana de Noel. Ella, hasta al menos 2023, vivía en Singapur junto a su pareja, un financiero italiano, según las mismas fuentes.

Su hermana aparece como cargo activo en hasta 32 sociedades. En cuanto a Damco y Tanoja, las dos empresas de la trama de las mascarillas en Canarias, figura como apoderada.

Caso mascarillas en Canarias

El procedimiento nació a partir de una inspección de la Agencia Tributaria sobre la forma en que varias sociedades declararon los beneficios obtenidos con las ventas.

La Dependencia Regional de Inspección de Canarias trasladó sus conclusiones al Ministerio Público.

De ahí, la Fiscalía Provincial canaria abrió diligencias presentando una querella contra Jammal y contra Miguel Ángel Ramírez, expresidente de la UD Las Palmas y administrador de Tabaiba Capital.

El Ministerio Público acusa a Ramírez de actuar como comisionista de las empresas de Noel Jammal, reservándose el cobro del 100% del sobreprecio de las ventas.

La Fiscalía también investiga a Lucas Bravo de Laguna —presidente del partido Unidos por Gran Canaria (UxGC)— y Christian Cerpa, empresario y vocal de la formación política.

El Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas admitió a trámite la querella e investiga a los citados por posibles delitos contra la Hacienda pública.

Sin embargo, el fiscal tampoco descarta imputar a los empresarios canarios los delitos de malversación, blanqueo de capitales o corrupción.

El contrato clave

Una de las piezas principales de la investigación es el acuerdo firmado por Damco y Tanoja con Tabaiba Capital, la entidad de Ramírez, el exmandatario de la UD Las Palmas.

El contrato atribuía a Tabaiba la tarea de localizar potenciales clientes en Canarias y facilitar la venta de productos higiénicos y sanitarios.

A cambio, la sociedad percibiría "el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para los lotes de productos".

La Fiscalía sostiene que las empresas de Noel Jammal transfirieron cantidades millonarias a la sociedad de Ramírez. La documentación manejada por los investigadores sitúa el total alrededor de 9,1 millones de euros.

La querella atribuyó a Tabaiba ganancias netas de 3,29 millones en 2020 y 3,47 millones en 2021. El beneficio conjunto alcanzaría así los 6,76 millones.