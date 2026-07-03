El PP europeo reclama "una prórroga" para los acuíferos más allá de 2027 para dar "viabilidad" al sector agrario

La eurodiputada y coordinadora nacional de Política Rural del Partido Popular, Carmen Crespo, este viernes, con una sandía en la cooperativa Agroter de Lorca. PP

Las claves

Las claves Generado con IA El PP europeo solicita una prórroga para el uso de acuíferos más allá de 2027, buscando garantizar la viabilidad del sector agrario frente a las restricciones de la directiva europea del agua. La eurodiputada Carmen Crespo defiende la necesidad de dar más tiempo y recursos a los agricultores para adaptarse a las exigencias europeas, apostando por la innovación y el regadío. Productores de comarcas como el Altiplano advierten que el cierre de pozos podría provocar la pérdida de 6.000 empleos, y plantean extender el uso de acuíferos o recibir agua del Trasvase Júcar-Vinalopó como alternativas. El PP trabaja en Bruselas para que el próximo marco financiero de la PAC priorice el apoyo a los productores de frutas y hortalizas, y sitúe el regadío como una prioridad estratégica.

El PP sigue dando la batalla hídrica para garantizar recursos a los agricultores del Levante, cuyas explotaciones están marcadas por su dependencia al Trasvase Tajo-Segura y a los acuíferos.

La eurodiputada y coordinadora nacional de Política Rural del PP, Carmen Crespo, ha reclamado a través de un comunicado "una prórroga" para los acuíferos más allá de 2027, "ante las restricciones previstas en la actual directiva europea del agua, con el objetivo de garantizar la viabilidad del sector agrario y permitir una adaptación progresiva de los agricultores".

Crespo apuesta por "la necesidad de dar tiempo" a los agricultores "para adaptarse a las exigencias europeas". También defiende destinar "más recursos" para la innovación, el regadío y el sector de fruta y hortaliza.

La eurodiputada ha realizado este llamamiento público a las autoridades europeas durante su visita a la cooperativa Agroter, ubicada en Lorca. Allí ha mantenido una reunión con agricultores de la zona y con el alcalde, Fulgencio Gil, tras realizar este miércoles un recorrido por las instalaciones de la firma y conocer algunos de sus productos -como las sandías-.

“Desde aquí queremos mostrar a Europa la realidad del sector agrario de nuestra tierra: productos de calidad, sostenibilidad y miles de puestos de trabajo ligados al campo”, según ha destacado la eurodiputada, acompañada también por el diputado autonómico Jesús Cano, responsable de temas hídricos del Partido Popular murciano en la Asamblea Regional.

Comarca del Altiplano

La viabilidad de la explotación de los acuíferos es vital para algunas comarcas de la Región de Murcia, como el Altiplano, donde productores de Jumilla y Yecla advierten de que el cierre de pozos puede provocar la pérdida de 6.000 empleos. Una alternativa es recibir agua del Trasvase Júcar-Vinalopó y la otra extender el horizonte temporal de los acuíferos.

La eurodiputada Carmen Crespo ha asegurado que el PP "está luchando" en Bruselas "para que la agricultura mediterránea cuente con las herramientas necesarias, para seguir produciendo alimentos de forma eficiente y sostenible". De hecho, su visita a Lorca pretende dar visibilidad en el Parlamento Europeo al "papel estratégico" de la agricultura murciana "en el abastecimiento alimentario de Europa".

En ese sentido, la coordinadora de Política Rural de los populares sostiene que el próximo marco financiero de la Política Agraria Común (PAC) también debe mantener el apoyo específico a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. "Necesitamos una financiación contundente para asegurar el futuro y la competitividad del sector".

Por este motivo, la delegación española del PP en el Parlamento Europeo está "trabajando" para que el próximo marco financiero de la Política Agraria Común "mantenga el apoyo específico" a esas organizaciones de productores. "El regadío debe figurar como una prioridad estratégica en el nuevo marco financiero europeo".