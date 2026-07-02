Marlaska ratifica su confianza en la directora y el DAO de la Guardia Civil: seguirán en su puesto pese a la imputación

De izquierda a derecha: (I-D) La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Carlos Luján Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro Marlaska mantiene en sus puestos a la directora y al DAO de la Guardia Civil pese a estar imputados en el caso Leire Díez. Mercedes González y Manuel Llamas están imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia relacionados con maniobras para desacreditar a la UCO. Ambos deberán declarar ante el juez el 16 de julio mientras continúan al frente del Instituto Armado. Asociaciones de la Guardia Civil han exigido la dimisión de la directora y el cese del DAO por las presuntas interferencias en investigaciones internas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantendrá en su puesto a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, pese a que ambos acaban de ser imputados por el juez Santiago Pedraz en el caso de las cloacas del PSOE.

En un comunicado emitido por Interior, Marlaska reafirma que "mantiene su confianza en la directora, que seguirá ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

Ese mismo comunicado ha sido remitido minutos después por Moncloa, es decir, por el presidente del Gobierno, el principal afectado por las investigaciones de la UCO. Al replicarlo, se evidencia que el presidente también mantiene la confianza en la directora y su DAO, dando el visto bueno a que sigan en el cargo pese a las graves sospechas que pesan sobre ellos.

La directora y su DAO figuran desde hoy como formalmente imputados en el caso Leire Díez por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán declarar el próximo 16 de julio.

Se producirá así una situación inédita que ahonda en la convulsa situación que atraviesa el Instituto Armado. La Unidad Central Operativa (UCO) tendrá que investigar a la cúpula de la Guardia Civil mientras la directora y el DAO se mantienen en sus puestos por orden del ministro.

Esa misma cúpula que habría participado, según el juez, en las maniobras de la fontanera Leire Díez para desacreditar a la propia UCO en las causas en las que investigaba al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

Según la investigación, la fontanera del PSOE trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil. González, sin embargo, negó durante su comparecencia en el Senado que en sus breves encuentros Díez se hablase de esta supuesta trama.

Delitos

El juez Pedraz imputa a González y a Llamas por los delitos mencionados en relación las presuntas maniobras de Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

El instructor describe en su providencia que en ambos casos existen "indicios de responsabilidad de los mismos en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa, podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito contra la administración de la justicia".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo interpuso hace ya un año denuncia por estos hechos. Ahora ha exigido la inmediata dimisión de la directora general y el cese del DAO.

La instrucción examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y Leire Díez, en una de las cuales se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo, así como las instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para que se mantuvieran de perfil y evitaran ser proactivos en investigaciones con afectación política.

"Un año después, la instrucción judicial alcanza a quienes dirigen el Cuerpo. La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional", sentencian.

" No cabe un doble rasero para la cúpula. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes", finalizan.

Desde la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) , piden que se deje trabajar a la justicia de manera libremente, sin injerencias de ningún tipo y que se depuren las responsabilidades que correspondan. Consideran "que la actual Directora General solo tiene una salida para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil".