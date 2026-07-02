La Guardia Civil sufre una caída de sus sistemas informáticos y eléctricos en toda España el día que imputan a su directora

Uno de los dispositivos, sin conexión a la red este jueves.

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha sufrido una caída generalizada de sus sistemas eléctricos e informáticos en toda España, dejando inoperativa a la institución. El fallo ha paralizado herramientas clave como ordenadores, tablets, teléfonos y la intranet, afectando el acceso a antecedentes penales, bases de datos y comunicaciones internas. La avería afecta a todas las comandancias y unidades centrales, manteniéndose solo operativos las emisoras de radio y líneas de emergencia como el 062. La incidencia se produce el mismo día en que la directora general Mercedes González y el DAO Manuel Llamas han sido imputados por el caso Leire.

La Guardia Civil ha sufrido este miércoles una caída generalizada de sus sistemas eléctricos e informáticos que ha dejado prácticamente inoperativa a la institución en todo el territorio nacional, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes internas del Instituto Armado.

La incidencia, que se produjo esta misma mañana, justo el mismo día en que era imputada su directora general, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas por el magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, en el conocido como caso Leire.

La caída general se mantiene a esta hora del jueves y ha afectado a las principales herramientas de trabajo y comunicación de los agentes. No funcionan ni ordenadores, ni tablets, ni teléfonos, tan solo la red de datos.

El fallo ha provocado la paralización de consultas esenciales para la actividad policial diaria, como el acceso a antecedentes penales, bases de datos de tráfico, comunicaciones internas y correo electrónico corporativo. Según las mismas fuentes, la situación ha impedido durante horas realizar comprobaciones básicas en controles rutinarios o intervenciones ordinarias.

"Ahora mismo no tenemos nada", resumen desde distintos puntos de la estructura territorial y central de la Guardia Civil, donde aseguran que el único canal operativo son las emisoras de radio y las líneas telefónicas de emergencia de respaldo, entre ellas las asociadas al 062, facilitadas a través de Telefónica.

La avería afecta a todas las comandancias y a todas las unidades centrales. No hay tampoco mensajería IMBOX, un WhatsApp interno que emplean los agentes. Tampoco correos electrónicos, al estar toda la intranet caída.

Siguen, por tanto, sin poder hacer consultas de ningún tipo, y tiene pinta de que se alargará al menos hasta mañana, ya que no se prevé que vuelvan hoyu ni los teléfonos ni los sistemas.

Origen de la avería

La caída se produce apenas dos semanas después de un corte programado en los sistemas del cuerpo que, según relatan las mismas fuentes, derivó en una interrupción de servicio de cerca de dos días. El nuevo colapso, sin embargo, ha sido total y repentino, elevando la preocupación interna por la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica de la institución.

Fuentes del entorno de la Dirección General de la Guardia Civil consultadas por este periódico confirman la incidencia y la atribuyen a una caída del fluido eléctrico, aunque por el momento no han precisado el origen exacto de la avería ni el tiempo estimado para la recuperación completa del servicio. Refieren que en estos momentos se encuentran arreglándolo.