Zapatero utilizó a Zurab para su negocio en Bolivia: logró que la OMT declarase Sucre "destino turístico" cuando el grupo que le pagaba pleiteaba con la ciudad

El informe policial destaca que la inclusión de Pololikashvili en el viaje fue iniciativa del entorno de Zapatero y que su presencia buscaba movilizar apoyos empresariales en la región.

Tras las gestiones de Zapatero, la Justicia boliviana paralizó temporalmente una condena de 107 millones de dólares contra Soboce, aunque la decisión debe ser ratificada por el Tribunal Constitucional.

Durante la visita, la OMT declaró a Sucre como "destino turístico", lo que fue celebrado por las autoridades locales y coincidió con el conflicto legal entre Soboce y la empresa pública Fancesa.

Zapatero viajó a Bolivia en 2024 acompañado por Zurab Pololikashvili, entonces secretario general de ONU Turismo, para influir en favor de la empresa Soboce, que le pagó 200.000 euros.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero logró que el georgiano Zurab Pololikashvili, el entonces secretario general de ONU Turismo, le acompañara en su viaje a Bolivia en 2024.

Un reciente informe de la Policía Nacional señala que, en dicha visita al país latinoamericano, Zapatero —investigado hoy por cuatro supuestos delitos— influyó en las "altas esferas" bolivianas para tratar de evitarle una condena millonaria a un grupo empresarial, que le pagó, a cambio, 200.000 euros.

Rodríguez Zapatero se citó con Luis Arce, el por entonces presidente boliviano.

Pero, acompañado por Pololikashvili, también se reunió con los líderes municipales y regionales de los que dependía Fancesa, la empresa pública rival del conglomerado privado que le pagó.

De hecho, durante el viaje, la OMT (Organización Mundial del Turismo, hoy llamada ONU Turismo) declaró "destino turístico" el área gobernada por estos políticos, decisión muy celebrada por estas autoridades.

La compañía cementera Soboce, en manos privadas e integrada en el Grupo Gloria, mantenía (y aún mantiene) un pleito con Fancesa.

La primera fue condenada a pagar a la segunda 107 millones de dólares (casi 95 millones de euros) por competencia desleal. Y, según la Policía Nacional, Soboce echó mano de Zapatero para que éste influyese en su favor ante el anterior Gobierno de Bolivia.

Lo cierto es que ZP se reunió, el 15 de septiembre de 2024, con el socialista Arce, el por entonces líder del país. También, con sus ministros de Justicia y Economía.

Tras las gestiones del expresidente español, la Justicia boliviana dio un giro a su postura y paralizó el pago de esta condena, una decisión que aún debe ser ratificada o corregida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.

Fancesa, la rival de Soboce, es una empresa enteramente pública. El 33,34% de la misma pertenece al Gobierno Departamental de Chuquisaca; el 33,33% al Ayuntamiento de Sucre y el otro 33,33%, a la Universidad de San Francisco Xavier, la más antigua del país.

Y, durante el viaje a Bolivia en el que acompañó a Zapatero, Pololikashvili visitó Sucre, capital de la región de Chuquisaca, y le otorgó a la localidad el estatus de "destino turístico".

Visita de Zapatero y Zurab a Sucre.

El informe de la Policía Nacional, no obstante, desliga, "a priori, la inclusión de Zurab [en el viaje] del ejercicio de influencias" que sí atribuye al expresidente español.

Ahora bien, el atestado sí constata la importancia que Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, otorgaba al hecho de que el georgiano se integrase en la comitiva que visitó Bolivia.

Así lo reflejan los mensajes de WhatsApp que Gertru se intercambia con Carmen Almendras, la exembajadora de Bolivia en España con quien aborda algunos pormenores del viaje.

Almendras también fue vicecanciller boliviana. Y en 2024 lideraba la organización de los actos de celebración del Bicentenario del Gobierno Departamental de Chuquisaca.

Actualmente, es senior advisor de la rama boliviana de Kreab. Esta empresa, entre 2015 y 2025, pagó más de un millón de euros a Zapatero por sus labores de consultoría. Ahora, no descarta demandarle por sus "actividades paralelas".

"Con el tema de empresarios, [Zapatero] me dice que, por favor, no hagas nada. Lo que me explica es que lo importante es el SG [secretario general] de Turismo, que es un empresario de empresarios", le indicó Gertrudis Alcázar a Almendras.

Zapatero y Pololikashvili, junto al alcalde de Sucre.

"Que este hombre, una vez que esté allí y vea aquello y tenga reuniones, él moverá todo y movilizará empresarios. Que él será quien se encargue de conseguir a continuación todo", le explicó la secretaria a la exembajadora.

Como refleja la Policía Nacional, la inclusión de Pololikashvili en el viaje fue iniciativa de la parte de Zapatero, no del Gobierno boliviano.

No obstante, fue acogida y celebrada por las autoridades sucrenses.

El líder georgiano, en un discurso, anunció que la OMT pretendía "poner de moda Bolivia y Sucre", antes de anunciar un paquete de becas para jóvenes y una estrategia de promoción internacional del área.

Pololikashvili y Zapatero fueron recibidos y agasajados por el alcalde del municipio, Enrique Leaño, y por el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. También, por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, Ricardo Zárate.

Una vez se hizo público en España el informe de la Policía Nacional, Arce, con quien Zapatero se reunió en el palacio presidencial de Bolivia, negó haber estado "involucrado" en ningún "tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce".

Así lo comunicó el pasado jueves su equipo. El político boliviano está encarcelado preventivamente desde diciembre de 2025 por un caso de presunta corrupción.

El cobro de 200.000€

Unos meses antes del viaje, el 13 de mayo de 2024, Zapatero firmó un contrato de "asesoría" con la compañía Focus Social Research SAC.

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, esta empresa fue empleada como sociedad "instrumental" para canalizar ese cobro de 200.000 euros —pagados, en realidad, por el Grupo Gloria— y camuflar el motivo real del mismo.

Zapatero no realizó ninguna labor como asesor para Focus Social, tal y como subrayó la UDEF en un informe, ya enviado a la Audiencia Nacional.

Y sí hizo gestiones en favor de los intereses de Soboce. El CEO de la cementera, Francisco Shwortshik, por ejemplo, estuvo presente en la reunión con el entonces ministro de Justicia de Bolivia, César Siles.

Tal y como pactó, Zapatero cobró 100.000 euros —el 50% del total— por adelantado. El resto, en otros dos pagos; de 50.000 euros cada uno.

Además de los abultados honorarios, el contrato incluía, como provisión de fondos, una dieta de 10.000 euros diarios, más gastos en caso de viajes. "Desplazamientos en business", se especifica.

Zapatero cobró la última factura, de 50.000 euros, apenas quince días después de que la Justicia boliviana diese un giro a su postura y dejase sin efecto temporalmente el fallo contra Soboce.

Zurab Pololikashvili

Durante su viaje con Rodríguez Zapatero, Pololikashvili fue declarado Huésped Ilustre por parte del Concejo Municipal de Sucre.

La del georgiano no es una figura ajena a las causas judiciales que atenazan al Gobierno español. Su nombre ya sobrevolaba otros sumarios judiciales de corrupción.

En septiembre de 2019, se produjo en San Petersburgo el primer encuentro del que existe constancia entre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo.

Tuvo lugar durante la 23 Asamblea General de ONU Turismo, a la que Gómez había asistido como directora, por entonces, del IE Africa Center.

Allí, el organismo que por entonces dirigía Zurab Pololikashvili presentó la Tourism Online Academy, una iniciativa puesta en marcha junto a la IE University (el grupo del que depende el Africa Center).

Cuatro meses después, en enero de 2020, Wakalua, la filial de Globalia creada por Javier Hidalgo, se convirtió en patrocinador del IE Africa Center.

El patrocinio ascendía a 40.000 euros (25.000 para becas y otros 15.000 para viajes y la organización de eventos).

No era una cifra muy elevada, pero permitió a la mujer del presidente del Gobierno acceder a los contactos empresariales del grupo Globalia y participar en citas internacionales organizadas por ONU Turismo.

Ya en diciembre de 2021, el Gobierno cede de forma gratuita por 75 años el antiguo Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana de Madrid a la OMT, para que sea la nueva sede de ONU Turismo.

El Gobierno invirtió, además, 24,6 millones de euros para acondicionar las instalaciones.

Casualmente, la nueva sede se inaugura oficialmente este lunes, 29 de junio. Sánchez acudirá al evento. No está previsto que lo haga Pololikashvili, que dejó de encabezar la OMT en 2025.

Por otro lado, EL ESPAÑOL publicó un mensaje de WhatsApp que liga al georgiano con Begoña Gómez y con el actual presidente del Gobierno.

Ese wasap formaba parte del contenido del teléfono móvil de Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Estos dos últimos acaban de ser condenados por el Tribunal Supremo por corrupción, a penas de, respectivamente, 19 y 24 años de cárcel.

"Acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab", le comentó Koldo García por WhatsApp, el 15 de abril de 2021, al empresario Víctor de Aldama, también condenado por el Supremo.