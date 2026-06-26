Leire Díez sostiene que Cerdán y ella informaban de manera regular a Antonio Hernando de sus actividades para el PSOE

El Gobierno se ha distanciado de Leire Díez, calificándola de agente libre, aunque ella sostiene que tanto Óscar López como Hernando estaban al tanto de sus actuaciones.

Díez se plantea declarar ante el juez que Moncloa conocía y aprobaba sus investigaciones sobre casos de corrupción relacionados con el PSOE y la familia de Pedro Sánchez.

La investigación de la UCO documenta 22 reuniones en la sede del PSOE entre Leire Díez y Santos Cerdán, coordinando trabajos e información.

Leire Díez afirma que informaba de manera regular a Antonio Hernando y Moncloa sobre sus actividades para el PSOE.

Leire Díez sostiene que Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez, conocía de sus actividades para el PSOE y le informaba periódicamente.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a Leire Díez, la fontanera está valorando declarar ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que Moncloa estaba al tanto de todas sus actuaciones e investigaciones.

De hecho, Antonio Hernando estuvo en la primera reunión de la cloaca en Ferraz durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2024. En aquel momento, era el número dos de Óscar López.

Leire Díez está dispuesta a señalar que Moncloa, y por tanto el equipo más cercano a Pedro Sánchez, dio luz verde a sus investigaciones y actividades en las causas de corrupción que afectan al PSOE y a los familiares de Pedro Sánchez.

La fontanera considera que ha sido una víctima colateral también de una guerra entre Santos Cerdán y el grupo liderado por Óscar López, actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, y Antonio Hernando por el control de la Secretaría de Organización del PSOE.

Hasta el momento, el Gobierno se ha distanciado de Leire Díez, a la que han calificado como una especie de agente libre. La ministra Diana Morant llegó a definirla como "Antoñita la Fantástica".

Sin embargo, la 'fontanera' no está dispuesta a caer sola y valora cambiar su línea de defensa al sentirse abandonada y repudiada por el PSOE.

Estas fuentes cercanas a Leire Díez aseguran que tanto López como Hernando estaban al tanto de sus actividades y que ella, ya fuera por sí misma o a través de Cerdán, informaba a Moncloa de cada paso que se daba contra fiscales, jueces y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Leire Díez, que ha declinado realizar declaraciones sobre esta noticia, aunque no ha negado la información.

22 reuniones en Ferraz

La investigación de la UCO sitúa la sede federal del PSOE como uno de los principales escenarios de la actividad de Leire Díez.

Los agentes han documentado 22 reuniones en el edificio de la calle Ferraz entre la exmilitante socialista y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, y un total de 39 encuentros entre ambos, del 26 de abril de 2024 al 21 de mayo de 2025.

Ese volumen de citas aleja la relación de la imagen de un contacto ocasional. Según la tesis recogida en las actuaciones judiciales, los encuentros habrían servido para coordinar trabajos, trasladar información y rendir cuentas ante la dirección orgánica del partido.

La reunión del 26 de abril de 2024 ocupa un lugar central en esa cronología. Se celebró dos días después de que Pedro Sánchez publicara su primera 'Carta a la ciudadanía' y anunciara un periodo de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno.

En Ferraz coincidieron Santos Cerdán; su entonces adjunto, Juanfran Serrano; el responsable de Comunicación del partido, Ion Antolín; la citada Leire Díez; el empresario Javier Pérez Dolset, y Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de la Presidencia.

Hernando declaró en febrero de 2026 que Cerdán le convocó por su experiencia en la comisión parlamentaria sobre el caso Villarejo y la denominada policía patriótica.

Según su versión, permaneció alrededor de 20 minutos, escuchó una exposición sobre supuestas maniobras contra Sánchez y su familia y concluyó que la información ya era conocida o estaba judicializada.

Sánchez y Hernando en el Congreso de los Diputados. EFE

El hombre de Moncloa

La relevancia de Hernando no depende únicamente de su presencia en aquella reunión. En abril de 2024 ocupaba uno de los puestos de mayor proximidad a Pedro Sánchez.

Era director adjunto del Gabinete de la Presidencia, el órgano encargado de asistir al jefe del Ejecutivo y coordinar buena parte de su actividad política e institucional.

Hernando había regresado a Moncloa en octubre de 2021, después de cuatro años alejado de la primera línea. Su vuelta simbolizó la reconciliación con Sánchez tras la ruptura de 2016.

Entonces, el actual presidente dejó su escaño para no respaldar la abstención del Grupo Socialista que permitió la investidura de Mariano Rajoy.

Hernando, en cambio, permaneció como portavoz parlamentario y defendió ante el Congreso la posición fijada por el Comité Federal del PSOE.

La distancia pareció definitiva tras las primarias de 2017, en las que Hernando apoyó a Susana Díaz. Pero Sánchez lo recuperó años después para su núcleo cercano en Presidencia. Allí trabajó junto al otro reconciliado, Óscar López, que fue director del Gabinete, y ocupó una posición de enlace entre el Gobierno y el partido.

Su conocimiento de Ferraz, del grupo parlamentario y de las distintas familias socialistas le convertía en una figura útil para gestionar crisis, coordinar mensajes y anticipar problemas políticos.

No se trataba, por tanto, de un asesor periférico, sino de uno de los dirigentes integrados en la maquinaria más próxima al presidente.

Hernando se mantuvo en ese cargo entre octubre de 2021 y junio de 2023. Tras un breve regreso al Congreso, fue nombrado de nuevo en noviembre de 2023 y permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024, cuando pasó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de nuevo bajo el mando del ministro, Óscar López.