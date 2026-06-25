El enigmático whatsapp de ZP a Gertru: 'Es muy confidencial el papel. Sólo para ti. Y rompes el mío. Mañana vienen Santos y JF'

Un informe de la UDEF revela que Zapatero cobró 200.000 euros por mediar ante el expresidente de Bolivia a favor de la empresa Soboce, condenada por competencia desleal.

Zapatero asumió el papel de interlocutor con Carles Puigdemont tras la imputación de Cerdán, manteniendo reuniones clave en Suiza.

El mensaje fue hallado por la UDEF en el móvil de Gertrudis y coincide con semanas previas a la imputación judicial de Santos Cerdán, implicado en negociaciones con Puigdemont.

José Luis Rodríguez Zapatero envió a su secretaria Gertrudis Alcázar un whatsapp en el que le pedía destruir un documento muy confidencial y mencionaba reuniones con Santos Cerdán y Juanfran Serrano.

José Luis Rodríguez Zapatero envió a su secretaria Gertrudis Alcázar un enigmático whatsapp el 2 de junio de 2025.

"El papel que te dejo es muy confidencial, como verás. Sólo para ti. Habrá algún retoque hasta mañana. Y rompes el papel mío. Mañana vendrán Santos y JF... no sé si podré ver a las de FR [sic]".

Este mensaje aparece en las conversaciones entre el expresidente del Gobierno y su secretaria halladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el móvil de Gertrudis.

Zapatero pidió a su secretaria romper el papel que le había dado al tratar sobre asuntos secretos. También avisa a Gertrudis de que se reunirá con Cerdán y el diputado Juanfran Serrano (JF) al día siguiente.

Por tanto, esta reunión se produce sólo diez días antes de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán.

El expresidente trataba con él y Juanfran Serrano sobre las negociaciones con Carles Puigdemont.

De hecho, tras la imputación de Cerdán, Zapatero cogió el testigo del ex secretario de Organización del PSOE como interlocutor con el líder de Junts.

Zapatero y Puigdemont se reunieron por primera vez el fin de semana del 28 y 29 de junio en Suiza. Es decir, tres semanas después del mensaje enviado por el expresidente del Gobierno a su secretaria.

Curiosamente, la UDEF no ha encontrado mensajes entre Zapatero y Gertrudis durante los seis días previos al informe de la UCO sobre Cerdán.

Las conversaciones pasan directamente del día 6 al 12 de junio, cuando el oficio de la Guardia Civil ya era público.

"Cerdán - Bolaños"

El expresidente Zapatero escribió en sus agendas de 2024 y 2025 numerosas anotaciones en las que aparecen reuniones Santos Cerdán, que coinciden con las semanas previas a que éste comenzase a ser investigado judicialmente.

Si los encuentros anotados se produjeron, ambos se vieron también poco antes de que Cerdán viajase a Francia en el marco de las negociaciones del PSOE con el expresidente de la Generalitat fugado.

La agenda correspondiente a 2024, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, registra una cita el 24 de abril, anotada bajo el nombre "Cerdán - Bolaños", que parece hacer referencia al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En la agenda de Zapatero de 2025, también queda registrado un encuentro el 3 de marzo con "Santos Cerdán y Elma Saiz", ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y una cita denominada "Embaj. Chino - Cerdán. Olmo".

El nombre de Olmo aparece varias veces en las agendas. Se refiere a un restaurante madrileño, ubicado en la calle de Ferraz, donde se sitúa el cuartel general del PSOE.

Cobro de 200.000 euros

El último informe de la UDEF, conocido este miércoles, señala que Zapatero medió en favor de la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), empresa condenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.

La compañía estaba obligada a pagar unos 107 millones de dólares (casi 95 millones de euros) a una competidora por actos de competencia desleal.

De acuerdo con el informe, ya enviado al juez José Luis Calama, Zapatero influyó, "ante las altas esferas" en Bolivia, en favor de los intereses de Soboce.

Como remuneración, habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research SAC, sobre la que Zapatero no quiso declarar cuando fue preguntado, el pasado 17 de junio, por el magistrado en la Audiencia Nacional.