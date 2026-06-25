La abogada Miriam González registra un partido político con el que aspira a presentarse a las elecciones generales

González lleva más de dos años trabajando en propuestas de regeneración política desde la plataforma 'España Mejor'.

La iniciativa busca combatir la desafección política y atraer a votantes desencantados con los grandes partidos tradicionales.

El nuevo partido se define como centrado y reformista, enfocado en la regeneración de las instituciones y la política.

Miriam González ha registrado el partido 'Democracia 21' con el objetivo de presentarse a las próximas elecciones generales.

La abogada y fundadora de la plataforma 'España mejor', Miriam González, ha registrado un partido con el que aspira a concurrir a las próximas elecciones generales, según han confirmado fuentes de su entorno a EL ESPAÑOL.

Se trata de un movimiento táctico que implica registrar la marca 'Democracia 21' para no quedarse fuera de los próximos comicios.

Iniciar ahora el procedimiento tiene como fundamento adelantarse a los tiempos que impone el registro de partidos, que pueden extenderse durante varios meses, especialmente cuando se acerca el verano.

"No se puede etiquetar" al nuevo partido dentro de un margen que se salga de los conceptos "centrado" y "reformista". "Esa es la clave, reformista", han explicado esas fuentes.

El movimiento parte de un empeño en la participación cívica, basado en la experiencia de "España Mejor", y que busca "la rehigienización de las instituciones", de la política y de todos los sistemas que pivotan alrededor.

"Es un movimiento contra la desafección, y nunca será mayoritario, pero es bueno tanto para el PSOE como para el PP, porque es bueno que haya partidos decentes, socios fiables", han destacado esas fuentes.

Al respecto, agregaron que "es una necesidad imperiosa que salga Pedro Sánchez" de la Moncloa, pero 'Democracia 21' "también es una herramienta que puede captar votos de quienes nunca votarían al PP ni con la nariz tapada".

En todo caso, las elecciones "más importantes" serán las próximas autonómicas y municipales, "porque permitirán que mucha gente que se ha acercado a 'España Mejor', entiendan que se puede participar en política", subrayaron las fuentes.

Una "España mejor"

Ya lo había advertido González en una entrevista con este periódico en 2025, cuando comentó que tenía intención de dar el paso "si los partidos tradicionales no se comprometen a regenerar las instituciones".

"Llevo dos años y medio trabajando con 'España mejor', una plataforma que nace en la sociedad civil. Hemos diseñado propuestas de todo tipo. Siempre con un componente importante de regeneración, limpieza y control del poder político", dijo entonces la esposa de Nick Clegg.

Clegg, que fue líder de los Liberal Demócratas británicos, ejerció como primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015.

Según explicó González a EL ESPAÑOL, los partidos políticos "quieren todo para sí mismos, quieren llegar al poder y no dejar nada", una idea que le movía dentro de su ideario liberal.

" Si necesitan una amenaza sobre la mesa, que la tengan. Yo he estado sentada con el PP, les presenté una propuesta para eliminar aforamientos y me dijeron que estaban preparando un plan de regeneración. Cuando escuché su propuesta, me entraron ganas de llorar", explicó.

Para González, es importante "reunir a los que quieren situar la limpieza del sistema por encima de todo" y, a partir de ahí, "poder modernizar el país y recuperar el ascensor social".