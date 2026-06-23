Las 50 preguntas que Sánchez debe responder en el Congreso: ¿por qué recuperó a Ábalos? ¿Por qué no denuncia a Leire?...

Las preguntas apuntan a la responsabilidad y conocimiento de Sánchez sobre las actuaciones de colaboradores como Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y su propio entorno familiar.

El caso involucra presuntas irregularidades en contratos públicos, la supuesta injerencia de personas del círculo de Sánchez y el uso de recursos del partido para fines personales o judiciales.

La condena a 24 años de prisión de José Luis Ábalos y las investigaciones sobre figuras cercanas al presidente han intensificado la presión política y mediática.

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para responder a numerosas preguntas sobre los 15 procesos judiciales que afectan al PSOE y su entorno.

El miércoles, tres días después de la condena a 24 años de prisión de José Luis Ábalos, Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno deberá responder a las decenas de preguntas que surgen en torno a los 15 procesos judiciales que afectan al PSOE.

El foco judicial ha alcanzado al corazón político del Gobierno, a sus aliados, a su círculo de confianza, incluido a su entorno familiar.

Cada nueva diligencia —la última, esta misma mañana, en el ayuntamiento de Soria— alimenta la sensación de que, allí donde el Gobierno habla de conspiraciones, los investigadores han respondido con documentos, grabaciones, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.

José Luis Ábalos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Begoña Gómez y David Sánchez. Arte EE

Las preguntas se agolpan, se multiplican a golpe de informe de la UCO, de la UDEF, de la Fiscalía Anticorrupción, de autos, de investigaciones de los jueces de instrucción y ya con sentencias; cercan al Ejecutivo y lo enfrentan a sus propias contradicciones.

¿Desconocía Sánchez que en abril de 2024, mientras él cavilaba sobre su continuidad en el cargo tras el inicio del caso Begoña, Leire Díez se reunía en Ferraz con dirigentes de la formación? ¿Sabía que la fontanera se refería a él como P.S.? ¿Y que en la trama lo llamaban 'el one'?

¿Por qué nadie ha denunciado a Leire si todo lo que dice, según la versión del PSOE, es falso? ¿Qué argumentaría Pedro Sánchez en el Congreso si el número dos de Mariano Rajoy hubiese sido condenado a 24 años de prisión? ¿Articularía una moción de censura contra su propio gobierno?

¿Qué sabía Sánchez sobre los tejemanejes del Zapatero, de quien ha salido en su defensa? ¿Qué sobre el rescate de Plus Ultra? ¿Y qué sobre lo que acontecía en la SEPI? ¿Conocía las corruptelas de su mano derecha, José Luis Ábalos, y de su posterior mano derecha, Santos Cerdán, ambos perfiles de la máxima confianza?

Frente a los escándalos, silencio. Cuando Víctor de Aldama comenzó a cantar, Sánchez lo tachó de mentiroso. Sin embargo, desde que el Supremo dictó el lunes la sentencia del caso Mascarillas, Sánchez ha preferido dar consejos para prevenir el calor ("bebe agua, ponte crema solar") antes que dar explicaciones.

Sin embargo, hay muchas preguntas aún sin respuesta.