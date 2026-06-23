Las 50 preguntas que Sánchez debe responder en el Congreso: ¿por qué recuperó a Ábalos? ¿Por qué no denuncia a Leire?...
El presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados tras la condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes.
Más información: Sánchez no se da por aludido y sitúa en el pasado a Ábalos, pero teme que Leire Díez o Cerdán imiten a Aldama y le hundan
Las claves
Generado con IA
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para responder a numerosas preguntas sobre los 15 procesos judiciales que afectan al PSOE y su entorno.
La condena a 24 años de prisión de José Luis Ábalos y las investigaciones sobre figuras cercanas al presidente han intensificado la presión política y mediática.
El caso involucra presuntas irregularidades en contratos públicos, la supuesta injerencia de personas del círculo de Sánchez y el uso de recursos del partido para fines personales o judiciales.
Las preguntas apuntan a la responsabilidad y conocimiento de Sánchez sobre las actuaciones de colaboradores como Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y su propio entorno familiar.
El miércoles, tres días después de la condena a 24 años de prisión de José Luis Ábalos, Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno deberá responder a las decenas de preguntas que surgen en torno a los 15 procesos judiciales que afectan al PSOE.
El foco judicial ha alcanzado al corazón político del Gobierno, a sus aliados, a su círculo de confianza, incluido a su entorno familiar.
Cada nueva diligencia —la última, esta misma mañana, en el ayuntamiento de Soria— alimenta la sensación de que, allí donde el Gobierno habla de conspiraciones, los investigadores han respondido con documentos, grabaciones, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
Las preguntas se agolpan, se multiplican a golpe de informe de la UCO, de la UDEF, de la Fiscalía Anticorrupción, de autos, de investigaciones de los jueces de instrucción y ya con sentencias; cercan al Ejecutivo y lo enfrentan a sus propias contradicciones.
¿Desconocía Sánchez que en abril de 2024, mientras él cavilaba sobre su continuidad en el cargo tras el inicio del caso Begoña, Leire Díez se reunía en Ferraz con dirigentes de la formación? ¿Sabía que la fontanera se refería a él como P.S.? ¿Y que en la trama lo llamaban 'el one'?
¿Por qué nadie ha denunciado a Leire si todo lo que dice, según la versión del PSOE, es falso? ¿Qué argumentaría Pedro Sánchez en el Congreso si el número dos de Mariano Rajoy hubiese sido condenado a 24 años de prisión? ¿Articularía una moción de censura contra su propio gobierno?
¿Qué sabía Sánchez sobre los tejemanejes del Zapatero, de quien ha salido en su defensa? ¿Qué sobre el rescate de Plus Ultra? ¿Y qué sobre lo que acontecía en la SEPI? ¿Conocía las corruptelas de su mano derecha, José Luis Ábalos, y de su posterior mano derecha, Santos Cerdán, ambos perfiles de la máxima confianza?
Frente a los escándalos, silencio. Cuando Víctor de Aldama comenzó a cantar, Sánchez lo tachó de mentiroso. Sin embargo, desde que el Supremo dictó el lunes la sentencia del caso Mascarillas, Sánchez ha preferido dar consejos para prevenir el calor ("bebe agua, ponte crema solar") antes que dar explicaciones.
Sin embargo, hay muchas preguntas aún sin respuesta.
- ¿Por qué tras destituir fulminantemente en 2021 a José Luis Ábalos como ministro y secretario de Organización del PSOE, volvió a confiar en él como número dos de la lista por Valencia en las elecciones generales de 2023?
- ¿Cómo explica que un asesor como Koldo terminara acumulando tanto poder informal en un ministerio estratégico sin que nadie en Moncloa pusiera límites?
- ¿Tuvo el número de teléfono de Koldo, igual que él guardaba el suyo en su agenda, o mantuvo alguna comunicación directa con él?
- ¿Es cierto, como reflejan los mensajes publicados, que presionó a Ábalos por el incumplimiento de compromisos de la familia Hidalgo durante el rescate de Air Europa?
- ¿Le preguntó a Ábalos por el piso del Paseo de la Castellana vinculado a Aldama que aparece en las actuaciones judiciales? ¿Le pidió explicaciones?
- ¿Tuvo conocimiento de la contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas vinculadas al ámbito de Transportes?
- ¿Ordenó alguna investigación interna en el Gobierno o en el PSOE sobre la actuación de Ábalos antes de que avanzara la causa judicial? ¿Por qué?
- ¿Cuándo supo por primera vez quién era Víctor de Aldama?
- ¿Es cierto que coincidió con Aldama en el Teatro La Latina y le dijo: "Gracias por todo, estoy informado de todo"? ¿A qué se refería?
- ¿Conocía las gestiones de Ábalos, Koldo o Aldama en torno a Air Europa?
- ¿Por qué Vicente Fernández, apadrinado por María Jesús Montero, mantenía influencia en la SEPI pese a haber dejado formalmente su presidencia y trabajar para Servinabar?
- ¿Fue informado o autorizó que quedara vacante la presidencia de la SEPI tras el cese de Fernández por su imputación?
- ¿Cuál fue su relación e interlocución con Zurab Pololikashvili? ¿En algún momento tuvo interlocuciones con el entonces presidente de ONU Turismo junto con Begoña?
- ¿Cuándo supo que Begoña Gómez mantenía reuniones en Moncloa con Juan Carlos Barrabés?
- ¿Cuándo tuvo conocimiento de las cartas de recomendación firmadas por su mujer para beneficiar a empresarios en licitaciones del Estado y qué medidas tomó al respecto?
- Barrabés ha confirmado que mantuvo encuentros en Moncloa con su esposa y que usted estuvo presente en al menos uno. ¿Puede detallar el orden del día de esa reunión? ¿Cómo se garantizó que no se mezclaran asuntos de interés profesional de su esposa con decisiones de su Gobierno sobre adjudicaciones donde participaba el propio Barrabés?
- ¿Por qué Santos Cerdán siguió ocupando un puesto clave en el PSOE si ya existían indicios o señales de alarma sobre su entorno?
- ¿Cuándo supo que la UCO atribuía a Cerdán un papel relevante en la gestión de pagos o contactos vinculados al caso Ábalos?
- ¿Le informó Cerdán de su relación con Leire Díez?
- ¿Se ha reunido usted alguna vez con Leire o ha hablado con ella por teléfono, mensaje o intermediario?
- ¿Qué significan, a su juicio, las anotaciones de las agendas de Leire en las que aparece la referencia 'P. S.'?
- La UCO concluye que tales siglas se refieren a Pedro Sánchez. ¿Se equivoca al identificarlas con usted? ¿Cómo explican esas referencias sin que existiera contacto alguno?
- ¿Puede negar que su entorno político trasladara a Leire Díez instrucciones, prioridades o encargos relacionados con causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a su familia?
- Antonio Hernando estuvo en una reunión con Leire. ¿No le informó de lo que se comentó?
- Si no le dijo nada pese a saber que con ello podría haber 'abortado' las cloacas, ¿por qué no lo destituyó?
- ¿Por qué Leire se reunió en Ferraz el 26 de abril de 2024 con dirigentes del PSOE y entregó un audio grabado por Villarejo sobre las saunas regentadas por su suegro, Sabiniano Gómez?
- ¿Cristina Narbona conocía las gestiones de Leire Díez y habló con ella, o con Cerdán, de reducir los ataques contra usted durante los días de reflexión?
- ¿Autorizó, conoció o toleró que desde Ferraz se sufragaran gastos para las cloacas de Leire Díez?
- ¿Existió algún mecanismo de control interno en el PSOE para verificar la finalidad real de esos pagos?
- ¿Cómo explica que se comprometieran fondos del partido a una persona que, según los investigadores, articuló actuaciones para interferir en procesos judiciales que afectaban a su entorno familiar?
- Dado que existen indicios de pagos mensuales y otros desembolsos desde estructuras del PSOE a Leire, ¿sostiene aún que el partido no financió actuaciones que, según la UCO, tenían por objeto condicionar investigaciones judiciales?
- ¿Recibió alguna información de Santos Cerdán procedente de las cloacas?
- ¿Cómo justifica que Cerdán aparezca vinculado a maniobras dirigidas contra jueces que investigaban a su esposa y a su hermano?
- ¿Por qué el PSOE no se querella contra Leire Díez después de que ella haya aireado que hacía gestiones para el partido?
- ¿Va a pedir perdón a los militantes por el uso de fondos del partido para pagar billetes o gastos de Leire?
- ¿Qué hizo cuando supo que Leire mantenía contactos con policías, guardias civiles, fiscales o personas vinculadas a investigaciones sensibles?
- ¿Puede descartar que Santos Cerdán o Leire utilizaran recursos del partido para proteger causas judiciales que afectaban a su familia?
- ¿Considera que el nombramiento de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz y el incremento de su patrimonio responden únicamente a su capacidad profesional y no a su condición de hermano del presidente del Gobierno?
- ¿Puede asegurar que nadie del Gobierno ni del PSOE trató de influir en la investigación sobre David Sánchez?
- ¿Sabía usted que el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría ordenado a sus investigadores "ponerse de perfil" en actuaciones judiciales referentes a su hermano?
- ¿Qué explicación ha pedido al ministro del Interior tras las declaraciones de agentes de la UCO sobre supuestas órdenes para no ser proactivos?
- ¿Pidió apartar o investigar a algún mando policial tras conocerse esas declaraciones?
- ¿Recibió algún informe del CNI, de la Embajada española o de cualquier organismo público sobre las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez en Venezuela?
- ¿Le informó Zapatero de sus gestiones en Venezuela?
- ¿Qué papel institucional atribuye el Gobierno a Zapatero en sus relaciones con Venezuela?
- ¿Por qué dijo que las joyas eran un regalo a Zapatero de 2007 cuando el propio Zapatero aún no había ofrecido públicamente esa explicación?
- El 19 de junio afirmó que cuando uno viaja recibe regalos de los que no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. ¿Zapatero recibió las joyas en un viaje o las trajo el rey saudí a España?
- Si Zapatero no era consciente de haber recibido ese regalo, ¿cómo explica que las joyas acabaran guardadas en una caja fuerte en su despacho de Ferraz?
- Invocó una "Ley de Buen Gobierno de 2008" impulsada por Zapatero, que no existe. ¿A qué norma se refería exactamente y por qué ignoró el Código de Buen Gobierno de 2005?
- Tras hablar con Zapatero "durante todos estos días", ¿le ha pedido documentos que acrediten el origen de las joyas, su entrada en España y su entrega o no al Patrimonio del Estado?