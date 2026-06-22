La "celeridad inusitada" de Begoña en ser catedrática y empresaria, según el juez: así borró su pasado "la hija de Sabi"

El juez destaca la "celeridad inusitada" en la creación de la cátedra y considera que Gómez cruzó varias líneas rojas, como el uso de recursos públicos para fines privados y tráfico de influencias.

La colaboración con el empresario Juan Carlos Barrabés fue clave en su ascenso, obteniendo contratos públicos y apoyo para crear una cátedra en la Universidad Complutense.

Begoña Gómez pasó de ser conocida como "la hija de Sabi", vinculada a negocios familiares de saunas y prostíbulos, a intentar limpiar su imagen y labrar un currículum profesional tras la llegada de Sánchez a Moncloa.

El juez Juan Carlos Peinado acusa a Begoña Gómez de utilizar su relación con Pedro Sánchez para acelerar su carrera académica y empresarial.

Begoña Gómez tuvo una "celeridad inusitada" en convertirse en catedrática y empresaria, según el auto del juez Juan Carlos Peinado que la envía a juicio y le retira el pasaporte con prohibición de salir de España.

Durante años, Begoña Gómez fue conocida como "la hija de Sabi" y no como la mujer del presidente del Gobierno.

Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, Begoña Gómez intentó limpiar su reputación y borrar el vínculo de su nombre con los negocios de saunas y prostíbulos que habían sido el sustento económico de su familia durante décadas.

Desde 2018, Begoña Gómez ha intentado confeccionar un currículum profesional. Sin embargo, el efecto boomerang de esta prisa le ha llevado al banquillo de los acusados.

Hasta que Pedro Sánchez se hizo con el poder en Ferraz, Begoña Gómez era conocida como "la hija de Sabi" o "la chica".

"La Chica"

Sin embargo, Begoña Gómez logró, en parte, borrar su huella. Su imputación provocó la reunión de la cloaca de Leire Díez con Santos Cerdán y Antonio Hernando, en ese momento director adjunto de Gabinete de Presidencia, en Ferraz.

Su relación con las saunas de su padre quedó siempre en un segundo plano hasta que EL ESPAÑOL publicó, en septiembre de 2025, una entrevista a Paco de Narváez, director comercial de la revista gay MENsual.

De Narváez, que mantuvo relación con Sabiniano Gómez, aseguró que Begoña le pagó en la sauna Adán y en efectivo los anuncios publicados en la revista MENsual durante los años 2003, 2004 y 2005.

"Begoña me daba un sobre con billetes y yo le firmaba", explicó sobre la forma de pago en la sauna Adán.

"¿Quién iba a decir que yo conozco a Sabiniano, que iba a ser el suegro del presidente del Gobierno? Luego conocí a 'La Chica', le llamaban 'La Chica' a la hija de 'Sabi', que es Begoña", afirmó De Narváez.

La familia de Begoña Gómez construyó un importante patrimonio gracias a los negocios relacionados con la prostitución desde finales de los 90.

De hecho, el propio Alberto Núñez Feijóo acusó a Sánchez en el Congreso en julio de 2025 de ser "partícipe a título lucrativo" de estos negocios al haberse beneficiado tanto del dinero como de las propiedades compradas por Sabiniano Gómez.

Su pasado y los negocios de la prostitución de su familia fueron creando una especie de complejo en Begoña Gómez que creció con la llegada a Moncloa de Sánchez.

Barrabés, el acelerador

Begoña Gómez necesitaba tener una trayectoria intachable y fue entonces cuando intensificó su plan de limpiar su reputación ante la opinión pública.

Para lograr su objetivo, Begoña Gómez contó con la ayuda de su amigo y empresario Juan Carlos Barrabés, el cual se encargó de acelerar la carrera profesional de la esposa de Sánchez.

El gurú mantenía una estrecha relación con el matrimonio Sánchez-Gómez desde una visita del entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE a Benasque (Huesca) en 2015.

Barrabés fue la persona clave en el plan de Begoña Gómez de intentar limpiar su reputación y labrar una trayectoria profesional ejemplar.

El empresario aportó su experiencia en el sector y ejerció de 'socio' o 'colaborador' a la sombra de Begoña Gómez tanto en el IE Africa Center como en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

También colaboró estrechamente con Begoña Gómez en el Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en ONG de la Complutense, en el que Begoña Gómez fue profesora desde 2014.

A su vez, Juan Carlos Barrabés recibió millonarios contratos del Gobierno de Pedro Sánchez a base de concursos públicos en los que llegó a presentar una carta de recomendación de la propia esposa del presidente.

Los contratos a Barrabés son uno de los motivos por los que el juez Juan Carlos Peinado sienta en el banquillo a Begoña Gómez por "prevalecerse de su relación" con Sánchez para cometer cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Peinado asegura en su escrito que Begoña Gómez recabó "la colaboración de Barrabés para la elaboración de contenidos vinculados al máster que serviría de base" para la cátedra de la Complutense.

El juez destaca que concurrían en aquel momento "dos circunstancias relevantes". De un lado el lograr la "condición de codirectora de un máster propio de la Universidad Complutense" y la realización "de cartas de apoyo o recomendación en favor de la UTE vinculada al grupo de empresarial de Barrabés".

Por otro, "la integración de Barrabés en el entorno académico y relacional promovido por Begoña Gómez".

"Todo ello permite situar, en un mismo marco temporal, la intensificación de las relaciones profesionales entre ambos, la utilización de la posición académica de Begoña Gómez en favor de intereses empresariales vinculados a Barrabés y el inicio de las actuaciones dirigidas a la creación de la citada cátedra universitaria", sostiene el juez Peinado.

Para sus trabajos profesionales, Begoña Gómez también contó con la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez.

Peinado destaca en su auto "la intervención reiterada de María Cristina Álvarez en favor de la actividad profesional y académica de Begoña Gómez".

El juez considera que la esposa de Sánchez incurrió en un delito de malversación al utilizar a una asesora de Moncloa para sus negocios particulares.

Esta sería otra línea roja cruzada por Begoña Gómez en su carrera frenética por lograr una carrera ejemplar, sin ser ejemplar según Peinado.

Una cátedra exprés

Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, relató en su declaración cómo se creó la cátedra para Begoña Gómez a toda velocidad.

"Me llamó el rector por teléfono después de que llevaba como una semana diciéndome que tenía que hablar conmigo, que quería verme. Entonces me llama y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente", afirmó Doadrio ante Peinado.

"Me mandaron toda la documentación, la vi con la jefa de servicio y vimos que estaba todo en la memoria económica. El convenio fue muy rápido, era como si ya estuviera preparado", aseguró el exvicerrector.

Peinado concluye que "esta celeridad inusitada, señalada por el propio testigo, es una circunstancia que se observa repetida en diferentes ámbitos vinculadas a la carrera profesional de Begoña Gómez relacionada con la Cátedra TSC".

Según el juez, Begoña Gómez utilizó Moncloa y se saltó los "cauces ordinarios" para lograr la creación de la cátedra.

La iniciativa y las órdenes de rector Joaquín Goyache a Doadrio sobre la cátedra estuvieron precedidas "de, al menos, una reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa".

El magistrado concluye que Begoña Gómez tuvo fácil "el acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a los que la sola condición de 'esposa de' sirviera para influir".

"Gracias a esa posición", sostiene Peinado, la investigada pudo cometer, supuestamente, el delito de tráfico de influencias y, tras él, el resto.

Begoña Gómez quiso ser por la vía rápida empresaria y catedrática, a pesar de no tener titulación, pero en esa carrera acabó imputada y enviada a juicio.