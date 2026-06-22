Aldama, tras la sentencia: "A Sánchez no deben preocuparle las elecciones, sino la cárcel, porque va a ir a la cárcel"

Aldama sostiene que Ábalos fue coaccionado por Zapatero bajo órdenes de Sánchez y sugiere que aún pueden revelarse más detalles sobre Plus Ultra y otros casos.

Aldama afirma que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero están involucrados y anima a otros implicados a colaborar con la Justicia para esclarecer más hechos.

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a Koldo García a 19 años y a Aldama a cuatro años y medio, aunque este último no ingresará en prisión por colaborar con la Justicia.

Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso mascarillas, asegura que Pedro Sánchez debería preocuparse por ir a la cárcel tras la sentencia del Supremo.

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado, en una entrevista en Horizonte, que "a Sánchez no le debe preocupar el convocar elecciones, sino ir a la cárcel, porque va a ir a la cárcel".

Así de contundente se ha mostrado Aldama a preguntas del presentador Iker Jiménez, horas después de que se conociera la sentencia del denominado caso mascarillas.

El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos; a 19 años a su mano derecha y exasesor, Koldo García Izaguirre, y a cuatro años y medio al propio Víctor de Aldama.

Aldama, por su parte, no entrará en prisión al haber colaborado con la Justicia y realizará un año de trabajos comunitarios.

Siguiendo en esta línea, el expresidente del Zamora CF ha dicho que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "dijo que todo me lo había inventado. Es el número 1. No solo lo digo yo, también la UCO".

"En el Teatro La Latina me dijo: 'Gracias por todo, estoy informado de todo'", ha agregado el empresario en Horizonte.

"El presidente es el n.º 1"

"Hemos colaborado desde el minuto 1. Hay muchas cosas aún de las que hablar", ha dicho Aldama, en una entrevista previa concedida a Informativos Telecinco, en referencia a su rebaja de condena en el caso mascarillas, por el que la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel.

También ha animado a colaborar con la Justicia a Julio Martínez Martínez, alias Julito, el testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; y a Leire Díez, la fontanera del PSOE y pieza clave del caso cloacas.

"Ábalos fue coaccionado por Zapatero a órdenes de Sánchez", ha subrayado Aldama.

Asimismo, Aldama ha considerado, en alusión al exministro de Transportes, que "Ábalos tiene una condena muy alta, pero tiene aún posibilidades de hablar y decir cosas sobre Plus Ultra y Zapatero".

A preguntas de Carlos Franganillo, de nuevo, ha indicado que "el presidente del Gobierno es el n.º1 en todo", en alusión a Pedro Sánchez.

"El sr. Rodríguez Zapatero, si la Justicia funciona, irá a la cárcel, y Pedro Sánchez detrás de él", ha apostillado durante su entrevista.