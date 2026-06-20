Los sindicatos de Policía, indignados con Peinado por sugerir que los escoltas ayudarían a Begoña a huir

Las claves

Las claves Generado con IA Los sindicatos policiales JUPOL, SUP y CEP rechazan las insinuaciones del juez Peinado sobre la posible colaboración de escoltas en una fuga de Begoña Gómez. El juez Peinado sugirió que los agentes que protegen a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida, lo que ha provocado indignación entre los sindicatos. Los sindicatos defienden la profesionalidad y legalidad de los escoltas, calificando la insinuación como una ofensa injustificada y pidiendo una rectificación. SUP recalca que la confianza pública en la Policía Nacional no debe verse dañada por afirmaciones sin pruebas y destaca la rigurosa selección de los escoltas.

Los sindicatos de Policía Nacional, tanto JUPOL, como SUP y CEP, han expresado su rechazo e indignación al ver que el juez Peinado -en la resolución en la que ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga- insinúa que "no cabe duda" de que los agentes que la escoltan, "en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga".

Según la visión del propio Peinado, los miembros de la Policía Nacional que protegen a la esposa de Sánchez podrían hacerlo "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

Algo que desde la Confederación Española de Policía (CEP) aseguran que "ni ha ocurrido, ni va a ocurrir" y garantizan que no hay "un solo policía que pueda ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de la Justicia".

"Ni por voluntad propia ni cumpliendo órdenes ilegales", sentencian desde CEP quienes aseguran que de "saberlo sería detenida y a disposición judicial".

Todo esto radica en que el exministro Antonio Camacho, abogado de la esposa de Sánchez, manifestó ante el juez que su clienta está permanentemente escoltada, una circunstancia que dificultaría su fuga.

Sin embargo, Peinado concluye justo lo contrario, que la protección policial podría beneficiar a Gómez si planease huir de España.

"Una auténtica barbaridad"

El portavoz de JUPOL -el sindicato mayoritario de Policía Nacional- , Ibón Domínguez, asegura que es "una auténtica barbaridad sugerir que miembros de Policía Nacional" puedan colaborar en "una hipotética fuga" de la mujer del presidente del Gobierno.

En defensa de la actuación de los agentes garantizan que desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley y aseguran que "poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito a los servidores públicos" que son "ejemplares".

Por eso, piden "una rectificación" de estas manifestaciones que "carecen de base alguna y proyectan una sospecha injusta" sobre los policías cuya "trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".

En esa misma línea, desde el CEP tildan de "ofensa intolerable, escandalosa y miserable" el contenido del auto y las insinuaciones de Peinado contra miles de profesionales.

Por eso instan al juez a que les "suelte el brazo" y se "cobije en otra parte para armar sus resoluciones". En esto defienden que el único propósito de la policía es "cumplir y hacer cumplir la ley".

El prestigio no puede verse "erosionado"

El SUP subraya que es "especialmente preocupante" que Peinado formule esta hipótesis porque "los policías no actúan al margen de la ley, ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales", señalan.

En este sentido apuntan que el prestigio de la Policía Nacional "se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales" y aseguran que "no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente".

Así, muestran su apoyo a todos los agentes que integran las unidades de protección y muestran un rechazo absoluto a cualquier manifestación que "ponga en duda la profesionalidad, integridad o lealtad que ponga en duda la legalidad de los policías nacionales" que forman parte de las unidades de escoltas.

Además, este sindicato defiende que los integrantes de estas unidades de protección a autoridades acceden a ella tras superar "rigurosos procesos de selección y formación" y desempeñan una labor de "máxima responsabilidad" bajo estrictos protocolos de actuación.