Ponferrada recibe a Nevenka con una gran ovación tras 25 años de exilio por la denuncia de acoso sexual al alcalde

Las claves

Las claves Generado con IA Nevenka Fernández regresa a Ponferrada tras 25 años de exilio forzado por denunciar acoso sexual contra el entonces alcalde Ismael Álvarez. La denuncia de Nevenka en 2001 provocó un juicio público paralelo en su contra, con falta de apoyo incluso de su propio partido, el Partido Popular. El reencuentro entre Nevenka y Charo Velasco, quien la apoyó desde el grupo socialista, se produjo en unas jornadas organizadas por la Fundación Ciudad de la Energía. A pesar de que la justicia condenó al alcalde, Nevenka tuvo que exiliarse a Irlanda debido al rechazo social y las dificultades para rehacer su vida en España.

Nevenka Fernández era una joven concejala del Partido Popular cuando con tan solo 26 años se vio siendo una víctima de acoso sexual por parte del entonces alcalde, Ismael Álvarez, que utilizó todo su poder para tratar de desacreditar a esta joven.

Era el año 2001, un momento en el que se desató en el municipio leonés una feroz campaña de juicio público paralelo a la joven. Una localidad que le dio la espalda, empezando por sus antiguos compañeros de partido en la corporación municipal.

Todo un juicio paralelo, en la calle por parte de los vecinos, pero también por su propio partido, el Partido Popular, que no le apoyó en esta denuncia.

Ya por aquel entonces, esta joven que abría la veda para que se ejerciese justicia en materia de violencia machista, se mostraba "sorprendida" al ver que a pesar de que sabían que este acoso sexual era real y se producía por parte de Ismael Álvarez, muchos se alinearon con él.

De las pocas personas con las que la joven concejala del PP encontró un respaldo y credibilidad fue Charo Velasco, que en ese momento pertenecía al grupo municipal socialista y le apoyó en todo momento cuando el resto le daba la espalda.

Hoy, 25 años después, estas dos concejalas de grupos diferentes pero unidas por la defensa de la mujer y por la condena a la violencia machista se han vuelto a encontrar en Ponferrada. En esa localidad de la que Nevenka se exilió.

Un reencuentro con Velasco, pero también con el pueblo, con los fantasmas del pasado y con una condena social que, hoy sí, ha desaparecido y ha cambiado de bando.

Así, este emotivo encuentro ha tenido lugar gracias a las jornadas de la Fundación Ciudad de la Energía que ha organizado el Ministerio de Transición Ecológica.

"Estoy emocionada, nerviosa, pero muy contenta", ha reconocido la ex concejal popular que hoy ha vuelto a compartir espacio con su compañera Velasco a quien ha elogiado ese apoyo incondicional que tuvo por su parte en los momentos más difíciles de su vida: "Convierte la política en lo que siempre pensé que tenía que ser".

Obligada al exilio

Desde el momento en que Nevenka empezó a destapar todo este caso, tuvo que abandonar su localidad, Ponferrada, y refugiarse en Madrid donde recibía atención psicológica y no tenía la presión ni el juicio de la gente de una forma tan incisiva como en las calles de la localidad donde era señalada.

Y, es que, el alcalde de Ponferrada que acosó a esta joven de 26 años tenía una gran fuerza e influencia en el municipio. Contaba con la simpatía de los vecinos y, además, era una persona poderosa como empresario que había tejido unos lazos fuertes con los padres de Nevenka, por eso el pueblo guardaba silencio y dejó aislada y bajo una mirada crítica a esta joven concejala.

Finalmente, la justicia le dio la razón y el Tribunal Superior de Justicia condenó a Álvarez por un delito de acoso sexual a nueve meses de cárcel, una multa de 6.840 euros y una indemnización de 12.000 euros a Nevenka.

Pero, el juicio paralelo seguía en la calle donde los vecinos salieron multitudinariamente a la calle para manifestar su apoyo al alcalde que acababa de dimitir tras la sentencia. Sin embargo, tan solo hubo un pequeño grupo de mujeres que tuvo la valentía de defender a Nevenka.

En esa España, todavía la culpa y la vergüenza se ejercía sobre la mujer que había sido víctima de violencia machista. Una losa demasiado fuerte que cayó sobre la ex concejal que tuvo que exiliarse de España al no conseguir salir adelante y evitar el estigma que se había producido en torno a su persona. Y, es que, se le hizo imposible poder ni siquiera encontrar un trabajo.

Por so, se vio forzada a abandonar el país y empezar una nueva vida de cero en Irlanda, en Dublín.

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