Feijóo insta a Sánchez a no presentarse a las elecciones generales: "Van camino de tener más imputados que diputados"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo ha instado a Pedro Sánchez a no presentarse a las elecciones generales debido a los casos de corrupción que afectan al PSOE. Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno está "asediado" por causas judiciales y que el PSOE podría tener pronto más imputados que diputados. El líder del PP también ha criticado la investigación judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionando su versión oficial y señalando la gravedad de la causa. Feijóo ha afirmado que si Sánchez desconocía las actividades irregulares debe dimitir por incompetente y, si las conocía, por corrupción.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no presentarse a las elecciones generales ante los casos de corrupción que rodean al PSOE. "Está asediado", ha asegurado.

Así de contundente se ha mostrado el líder del Partido Popular este sábado durante su intervención en un almuerzo del PPCV en la localidad valenciana de Sueca donde ha estado acompañado por el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

En el acto que ha reunido a más de 1.300 personas en la provincia de Valencia, Feijóo ha cargado duramente contra el Gobierno de España y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre quien ha afirmado que está "asediado" por las causas judiciales.

"Nunca habíamos visto un presidente con más sospechas de corrupción ni hemos tenido un presidente asediado por todas las partes. Es el momento de mayor degradación política", ha afirmado.

Sobre Sánchez, al respecto de los frentes abiertos en el PSOE en relación con la Justicia, ha afirmado que "si no sabía lo que hacían las cloacas debe dimitir por incompetente y, si lo sabía, por corrupto".

"Son muchos casos, son 15 sumarios, 17 delitos y van camino de tener más imputados que diputados, tienen 94 y las encuestas no les dan mucho más", ha apostillado.

Además, ha criticado la "gravedad" de la investigación contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Cómo de grave tiene que ser esto que la versión oficial sea así de indecente", ha afirmado sobre la causa judicial.

De igual manera, sobre la causa judicial de Zapatero, ha expresado que "la justicia deberá decidir si es corrupto o no". Sin embargo, ha subrayado que "lo que ha quedado claro es que ha mentido y ha arrastrado a sus hijas y a su secretaria".

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