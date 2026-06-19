Sánchez sale otra vez en defensa de Zapatero sobre las joyas: "No tienes constancia de los regalos hasta que llegas a Madrid"

Sánchez, durante su rueda de prensa de este viernes en Bruselas EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez defiende a José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas encontradas en su oficina, alegando que los presidentes no siempre conocen los regalos que reciben en los viajes oficiales. Sánchez recordó que fue Zapatero quien promovió la regulación de los regalos institucionales con la Ley de Buen Gobierno en 2008 y el Código de Buen Gobierno en 2005. El presidente subrayó que la legislación sobre regalos a mandatarios era diferente en 2007 y que actualmente está más regulada y controlada. Sánchez expresó su confianza en la inocencia de Zapatero y mostró empatía por la situación personal del expresidente, cuyas hijas están imputadas en el caso.

Pedro Sánchez no abandona a José Luis Rodríguez Zapatero. Este viernes ha vuelto a defender al expresidente por las joyas que encontraron en su oficina de la calle Ferraz.

Lo ha hecho apelando a su propia experiencia en los viajes oficiales: "Cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid, por tanto no se crea que es llegar a la capital X y que te den un regalo".

Siempre según su versión, los presidentes del Gobierno no saben "exactamente" lo que reciben: "Eso no es así".

"Son intercambios que se dan de presentes dentro de la legislación que enmarca este tipo de regalos que son símbolo de respeto hacia instituciones y símbolo de hermandad", ha considerado.

En este sentido, destacó que, "precisamente", fue Zapatero quien promovió a partir de 2008 la regulación de estos presentes con la Ley de Buen Gobierno.

El jefe del Ejecutivo también ha volcado en su predecesor la decisión de devolver las joyas intervenidas en los registros del 'caso Plus Ultra', tasadas preliminarmente en 1,3 millones.

Aparentemente, Sánchez evocaba con su referencia el Código de Buen Gobierno que implementó Zapatero en 2005 y que recogía un inventario de los regalos que se hacían llegar a los mandatarios durante viajes oficiales.

Dicho código limitaba su aceptación e incluía depositarlos en Patrimonio del Estado en el caso de aquellos que tuvieran alto valor.

Sánchez también explicó que, a pesar de defender la diferencia entre 2007 y 2026, no da "por bueno nada".

"Digo que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ofrecer a un presidente del Gobierno", ha asegurado.

Precisamente, este jueves pareció asumir la presunta versión del entorno de Zapatero de que las joyas halladas en su caja fuerte fueron un regalo saudí.

En ese momento, dijo que "afortunadamente la España de 2007 no es la de 2026" y "la legislación de hoy no es la de 2007". También destacó por primera vez que fue Zapatero quien creó "ese marco legal para regular y registrar esos regalos".

Tras la aprobación del Código de Buen Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy promovió una reforma del Código Penal en 2015 que endureció el delito de cohecho.

Este tipo penal castiga a las autoridades que reciban regalos, favores o dádivas que puedan condicionar sus decisiones.

Como parte de su defensa de Zapatero, el actual presidente del Gobierno ha repetido el mensaje que ya lanzó ayer tras declarar Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional y ha reiterado que, como presidente del Gobierno y, sobre todo, como secretario general del PSOE, confía en su inocencia y respeta a la justicia.

En ese contexto ha reivindicado de nuevo el derecho a la presunción de inocencia y, desde el punto de vista personal, ha manifestado su "empatía" con el expresidente por la "situación difícil que estará viviendo en casa" por la imputación de sus hijas.