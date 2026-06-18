Marlaska miente de nuevo: dice que "ningún agente denunció interferencias" de la cúpula de la Guardia Civil, en contra del testimonio de dos generales

Fuentes de la UCO denuncian un clima de tensión y presiones internas, lo que contrasta con las declaraciones públicas del ministro.

Mercedes González, actual directora de la Guardia Civil, reconoció encuentros con Leire Díez, pese a que Marlaska había negado saberlo.

Dos generales declararon que el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ordenó a la UCO no ser proactivos en casos de corrupción relacionados con el PSOE.

El ministro Marlaska afirmó en el Congreso que ningún agente de la Guardia Civil denunció interferencias en investigaciones, contradiciendo informes de la UCO.

"No creo que haya escuchado usted de ningún agente de la Guardia Civil y, en concreto, de la UCO, que haya existido alguna interferencia, más bien todo lo contrario". Son palabras de Fernando Grande-Marlaska en el pleno del Congreso de este miércoles.

El ministro del Interior respondía así a una dura intervención del diputado del PP Miguel Tellado, en la que había denunciado las trabas a la investigación de las cloacas del PSOE.

"La cúpula de la Guardia Civil conspirando contra la Guardia Civil, cometiendo delitos para tapar delitos. ¡Qué vergüenza! Usted es una pieza clave de esa organización criminal que dirigían Santos Cerdán y Leire Díez", dijo.

Intervención de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

La respuesta de Marlaska no se corresponde con la realidad. Los propios informes de la UCO son los que contradicen al ministro.

Como es sabido, dos generales declararon ante los investigadores del equipo del teniente coronel Antonio Balas que el exdirector general del Cuerpo Leonardo Marcos dio la orden, a través de su director adjunto operativo (DAO), de "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE.

También revelaron que Marcos exigió elaborar un informe policial que concluyese "que no había nada" en el llamado caso David Sánchez, que ha llevado a juicio al hermano del presidente del Gobierno.

En total, declararon tres generales, dos ex jefes de la UCO, Alfonso López Malo y Ángel Yuste, y el actual jefe de Armas y Explosivos, Antonio Cortés.

"[Uno de ellos] manifiesta que, por parte del DAO, éste les indicó que, en aquellas investigaciones vinculadas a la corrupción política, y en la misma línea de las directrices trasladadas por el director general de la Guardia Civil, (...) la Unidad investigadora no fuera proactiva respecto a dichas investigaciones", señala el informe.

Leonardo Marcos ya no es director general de la Benemérita. Fue sustituido en septiembre de 2024 por Mercedes González. Ella es la protagonista de la otra mentira del ministro Marlaska relacionada con las presiones a la UCO.

La comparecencia de Mercedes González el martes en el Senado puso de nuevo al ministro a los pies de los caballos al reconocer que se tomó "dos cafés" con Leire Díez, la fontanera del PSOE dedicada a torpedear causas que afectasen al presidente del Gobierno y a su entorno.

El ministro del Interior ha negado de forma reiterada la existencia de encuentros entre la directora general de la Guardia Civil y Leire Díez. Pero, este martes la propia González dijo que Marlaska conocía esos encuentros desde hace al menos un año.

Nuevo lío de Marlaska

Marlaska aseguró este miércoles en el Congreso que los agentes no han sido presionados y que "tienen los cauces reglamentarios" para denunciar esas situaciones.

"Nunca han referido nada al respecto. Es más, preguntados internamente, han manifestado todo lo contrario, el respeto a su trabajo", dijo en su respuesta a Miguel Tellado, adentrándose en un nuevo lío por faltar a la verdad.

La tensión en el seno de la UCO ha ido en aumento con los responsables del Cuerpo y con el Ministerio del Interior. En el avance de sus investigaciones han tropezado con presiones internas.

Se vive un clima enrarecido, según denuncian a EL ESPAÑOL fuentes próximas a UCO. Por eso, las palabras del ministro señalando en sede parlamentaria que "ningún agente denunció interferencias" han provocado perplejidad.