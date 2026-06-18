Espinosa de los Monteros sobre la purga orgánica de Abascal: "Lo que han hecho con Antelo en Murcia es pegarse un tiro"

José Ángel Antelo, expresidente provincial de Vox en Murcia, junto a Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, este miércoles, en la presentación de Atenea en la Finca Buenavista.

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Espinosa de los Monteros critica la purga de Vox en Murcia, considerando la salida de José Ángel Antelo como un error que debilita al partido. La marcha de Antelo y la reestructuración en Vox han provocado una oleada de dimisiones en varios municipios murcianos, favoreciendo al PP de Fernando López Miras. Espinosa de los Monteros presentó en Murcia 'Atenea', una plataforma de reflexión, donde defendió la necesidad de abordar la política hidráulica desde una perspectiva técnica y nacional. Reclamó mayor peso político para Murcia y un cambio de enfoque en España: pasar de debatir sobre el reparto de la riqueza a fomentar su creación y el desarrollo empresarial.

Iván Espinosa de los Monteros ha metido el dedo en la llaga, criticando la purga orgánica que Santiago Abascal impulsa en la Región de Murcia. "Por todos los sitios a los que voy, la gente me habla bien de José Ángel Antelo y nadie entiende lo que ha pasado", tal y como ha subrayado el que fue portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados.

Espinosa de los Monteros fue uno de los rostros más conocidos en los inicios del partido de ultraderecha, pero en agosto de 2023 dejó la cúpula de Vox, tras alejarse paulatinamente de Abascal, a causa de su bunkerización para restar protagonismo a otros dirigentes de la formación.

“Lo que han hecho con Antelo en Murcia es pegarse un tiro en el pie”, tal y como ha reflexionado el exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, sobre la decisión de Abascal de forzar la salida de José Ángel Antelo, como presidente provincial del partido en tierras murcianas. "Voy a apoyar a Antelo", ha insistido a preguntas de EL ESPAÑOL.

No es el único que piensa eso porque el paso de Antelo al Grupo Mixto en la Asamblea Regional ha provocado una cascada de dimisiones en Vox en Murcia, Cartagena, Totana, Torre Pacheco...

Un suma y sigue que lo único que hace es alimentar las opciones del PP de Fernando López Miras, de obtener una mayoría absoluta de 23 diputados, en las próximas elecciones autonómicas, a la vista de que Vox ha situado al frente de la dirección provincial a José Manuel Pancorbo con menos punch político.

Iván Espinosa de los Monteros ha hecho estas declaraciones durante su visita a Murcia para presentar Atenea: una plataforma de reflexión y generación. El acto reunió a 400 personas, a última hora de la tarde de este miércoles, en la Finca Buenavista.

Cientos de personas en la Finca Buenavista de Murcia, para asistir a la presentación de Atenea.

En su estancia en la capital del Segura, como impulsor de un think tank, Espinosa de los Monteros ha demostrado que su vuelta al mundo empresarial no le ha restado fuerza a su discurso porque le ha lanzado un dardo al PP y al PSOE, al criticar la falta de peso político que sufre la comunidad murciana sea quien sea el inquilino de La Moncloa.

“Murcia lleva demasiado tiempo siendo tratada como una región de segunda”. “Como una región que aparece en los mapas del tiempo, pero no en los mapas del poder”, según ha reflexionado, en alusión a problemas históricos que arrastra esta comunidad, como el hecho de ocupar los vagones de cola en el sistema de financiación autonómica o su batalla por el Trasvase Tajo-Segura frente a Castilla-La Mancha.

De hecho, uno de los ejes que abordó durante la jornada fue la política hidráulica en España y el futuro del trasvase donde defendió abordar esta cuestión "desde una perspectiva técnica, económica y nacional, alejada de planteamientos territoriales partidistas". "Las grandes naciones conectan recursos con necesidades, no enfrentan territorios", remarcó.

"Nos encontramos ante una de las regiones agrícolas más eficientes de Europa, y sin embargo, seguimos abordando la política hidráulica desde una lógica que pertenece más al siglo XIX que al XXI”. Esta afirmación le ha llevado a recalcar el poco peso político de la comunidad murciana en Madrid.

“Una región de la que se habla en campaña electoral y se olvida en cuanto terminan las urnas”, según ha concluido el exportavoz de Vox y que antes del acto en la Finca Buenavista, también compartió un desayuno con los medios de comunicación acompañado de José Ángel Antelo.

Iván Espinosa de los Monteros forma parte de la lista de impulsores de Vox, como Javier Ortega Smith o Macarena Olona, los cuales han terminado fuera del partido porque Santiago Abascal no tolera que nadie le haga sombra como presidente, lo que ha provocado que simpatizantes de extrema derecha pidan a este listado de 'ex' que creen su propio partido.

Tal cuestión no está ahora mismo en la agenda de Iván Espinosa de los Monteros: “Es pronto para pensar en elecciones”.

Antelo aplaudiendo a Espinosa de los Monteros.

En este momento centra su trabajo en impulsar Atenea, como una alternativa intelectual, y durante su participación en una mesa redonda en la Finca Buenavista ha lamentado que el "debate público" se ha centrado durante mucho tiempo en la distribución de la riqueza en lugar de en su creación.

Todo ello, le ha llevado a reclamar un cambio de enfoque para generar más prosperidad, empleo y oportunidades empresariales: “En España nos dedicamos a repartir la tarta, pero no a pensar cómo hacerla más grande. Hay que hablar de España en serio. Sin eslóganes. Sin trincheras. Sin el ruido que nos tiene agotados a todos”.

“Durante demasiado tiempo, España ha dedicado una enorme energía a discutir cómo repartir la riqueza existente y muy pocos recursos a pensar cómo generar más riqueza. La tarea histórica de nuestra generación consiste en volver a producirla".

"Ni Murcia ni el conjunto de España tienen un problema de potencial. Lo que tenemos es un problema de conversión: convertir talento en productividad, ahorro en inversión, energía en competitividad, agua en riqueza e instituciones en confianza".