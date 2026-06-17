Marlaska, preso de su falsedad tras reconocer la directora de la Guardia Civil que se tomó "dos cafés" con la fontanera del PSOE

Un informe de la UCO señala que Leire Díez informaba sobre sus contactos con González y que tras una alerta sobre filtraciones, la directora activó el borrado automático de mensajes en WhatsApp.

González minimizó las reuniones, asegurando que solo fueron 'dos cafés' o 'dos tés', y negó haber participado en ninguna trama contra la UCO.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, había negado públicamente la existencia de estos encuentros, pese a que González afirmó que él estaba informado desde hace un año.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoció ante el Senado haberse reunido dos o tres veces con Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE.

La comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil ha puesto una vez más a Fernando Grande-Marlaska frente a las versiones contradictorias que ha ido ofreciendo sobre la relación de ésta con Leire Díez.

Era la primera explicación pública de Mercedes González desde que el pasado 2 de junio trascendiera el informe de la UCO que acreditaba "al menos" tres encuentros con la fontanera del PSOE, que buscaba neutralizar investigaciones que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

Han pasado 14 días desde entonces. Durante estas dos semanas, la directora de la Guardia Civil sólo se había pronunciado a través de un comunicado de folio y medio difundido la noche del 4 de junio, redactado además en tercera persona.

De hecho, su comparecencia estaba prevista en un primer lugar para el pasado jueves 11 de junio, pero la propia González solicitó aplazarla al alegar que debía participar en el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa a España.

Y este martes, cuando por fin compareció ante el Senado, sus explicaciones no sirvieron para cerrar la polémica. Al contrario: dejaron en una posición aún más comprometida a Marlaska.

El ministro del Interior había negado de forma reiterada la existencia de encuentros entre González y Leire Díez. Una de esas veces lo hizo desde la tribuna del Congreso; otra, el pasado 28 de mayo, es decir, seis días antes de que se conociera el informe de la UCO que acreditaba esas reuniones.

Pero, este martes la propia González dijo que Marlaska conocía esos encuentros desde hace al menos un año.

La cronología, según expuso González, fue la siguiente: el 26 de mayo de 2025, El Confidencial publicaba un vídeo en el que Leire Díez pedía información para "matar a Balas", el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la UCO.

Tres días más tarde, el 29, organizó una reunión con Balas y la cúpula de la Guardia Civil "para mostrarles su apoyo humano y personal lamentando que se tuvieran que ver en los medios de comunicación expuestos así".

En esa reunión les reconoció expresamente que conocía a Leire: "Me había visto con ella en alguna ocasión".

"Esa misma reunión se repitió al día siguiente, el 30 de mayo, con el ministro del Interior en la sede del Ministerio", admitió González. Es decir, dejaba en evidencia a un ministro que había negado varias veces que bajo ningún concepto la directora se hubiera reunido con la representante de las cloacas del PSOE.

Marlaska nunca ha llegado a aclarar si se equivocó, si fue mal informado —algo que no parece desprenderse del relato ofrecido por González— o si, simplemente, faltó a la verdad.

Reunión, café o té

Mercedes González arrancó su intervención en la Cámara Alta negando haber participado "jamás, nunca, en ninguna trama u operación" dirigida contra la UCO o contra cualquier otro departamento del Instituto Armado.

Eso sí, reconoció haberse visto con Leire en dos o tres ocasiones —no llegó a aclararlo ni a confirmarlo del todo—, pero minimizó la importancia de esas citas porque solo fueron un par de "cafés".

Porque, en palabras de la propia directora de la Guardia Civil, si se entra en el terreno de la "semántica", "nunca hubo una reunión" con la fontanera del PSOE, sino "dos cafés". O, más exactamente, "dos tés", porque ella asegura que no toma café.

Esa primera reunión, café o té tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando la cloaca comenzaba a operar para frenar los casos que cercaban al entorno de Pedro Sánchez.

El segundo dijo que no lo recordaba. El tercero lo situó a principios de 2025, cuando Leire Díez le pidió que el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, pudiera retomar su destino. González dijo que se negó "de plano" y nunca más volvieron a verse.

La cronología que fue desgranando la directora revela el modo de proceder de la cúpula de Interior ante el escándalo.

En mayo de 2025, la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil le trasladó la existencia de una "nota de despacho" que la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el servicio de inteligencia del Instituto Armado, había remitido a la UCO.

En esa nota se alertaba de la operación que Leire y otras personas llevaban a cabo para torpedear las investigaciones judiciales.

Esa información está incorporada al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz. "Se han obtenido informaciones que apuntan a la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes (en concreto del teniente coronel Antonio Balas...)".

Ese es el literal de la nota que llegó a manos de Mercedes González en mayo de 2025

Desmiente a la UCO

Pese a haber proclamado el respeto que le tiene al trabajo de la UCO y la defensa a ultranza de sus investigaciones, lo cierto es que Mercedes González vino a desmentir los informes del equipo de Balas, que apuntan claramente al conocimiento que ella tenía de toda la actividad de los fontaneros de Ferraz.

Según un nuevo informe ampliatorio conocido esta semana, las conversaciones de móvil intervenidas por los agentes a Leire Díez acreditan que la fontanera informaba a su entorno de tener comunicación con González y de haberle advertido de presuntas filtraciones de la UCO sobre los casos que afectan a Moncloa.

"Me he jugado una comida con Mercedes a que la filtración viene de la UCO", le dijo Leire Díez a la abogada de Koldo García, quien era asesor del exministro José Luis Ábalos. Se lo decía el 9 de mayo de 2025.

Dos días después, la directora general de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes en su conversación de WhatsApp con la fontanera.