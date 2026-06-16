La UCO aporta nuevas pruebas de una 'caja B' en el PSOE: los pagos sin declarar a Teijelo se suman a las chistorras de Koldo

La gerente del partido, Ana María Fuentes, reconoció la oficialidad de documentos de pagos no registrados durante su comparecencia en el Senado.

Pagos en efectivo a Koldo García, denominados "chistorras", suman un desfase de más de 27.000 euros respecto a lo declarado por el PSOE.

Dos facturas emitidas por el abogado Jacobo Teijelo al PSOE por un total de 53.000 euros no aparecen en la contabilidad oficial del partido.

La UCO ha presentado nuevas pruebas que apuntan a una supuesta 'caja B' en el PSOE, con más de 80.000 euros en pagos no declarados.

El nuevo informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) aporta nuevas pruebas de que el PSOE tiene una caja B.

Dos facturas emitidas por el abogado Jacobo Teijelo al PSOE se suman a los descuadres en los pagos en efectivo realizados a Koldo García con billetes de 500 euros.

Entre ambos conceptos, el PSOE acumula más de 80.000 euros de abonos fuera de la contabilidad oficial del partido.

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, emitió dos facturas por 53.000 euros bajo el concepto "honorarios por servicios prestados, según nota de encargo" que el PSOE no registró.

A estos pagos hay que sumarle las famosas "chistorras" que Koldo García reconoció que recibía del partido en concepto de los gastos de José Luis Ábalos como secretario de Organización del partido.

Pese a que siempre lo había negado, García reconoció en el Supremo que las "chistorras" que mencionaba en las conversaciones de WhatsApp con su mujer Patricia Úriz, eran en verdad billetes de 500 euros.

Además, Koldo reconoció que el PSOE era una de las fuentes de esos billetes y que entre los pagos que él recibió y los declarados por el partido había un desfase de más de 7.000 euros.

Ese desfase se une al desvelado por este periódico de más de 20.000 euros. Dinero abonado pero no registrado en las cuentas del PSOE, según reconoció la propia gerente Ana María Fuentes.

Los 80.000 euros

En el último informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se reflejan dos facturas emitidas por el letrado Teijelo, y no se registra su justificación.

Estas facturas son la 43/2025 y la 53/2025. Las dos facturas no declaradas se sitúan en 26.500 euros cada una. La primera se emitió el 10 de abril de 2025. La segunda, el 23 de mayo de 2025.

"No se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE", se aprecia en el informe de la Guardia Civil, a diferencia de otras tres facturas emitidas por el mismo abogado con anterioridad.

Atendiendo a la documentación elaborada por los investigadores, "la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Santos", en referencia al exsecretario de Organización del partido.

Siguiendo en esta línea, los agentes de la UCO también consideran que Santos Cerdán "habría asumido la supervisión y el control de la prestación efectiva de los servicios".

Por otro lado, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, nueve documentos de Ferraz relativos a los años 2017 y 2018 señalan un descuadre de al menos 7.088,10 euros entre lo declarado por la formación al Tribunal de Cuentas y los pagos que se realizaron al exasesor de Ábalos, Koldo García.

Estos 7.088,10 euros se sumarían a los 20.791 de desajuste que encontró la UCO entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados en el móvil de Koldo García, haciendo un total de 27.879 euros.

Sumando las cantidades, los 27.879 euros que halló la UCO y las dos facturas del letrado Jacobo Teijelo, valoradas entre las dos en 53.000 euros, se hace un cómputo global de 80.879 euros de pagos no declarados.

Estos hechos arrojan indicios de la existencia de una supuesta caja B en el PSOE.

Reconocimiento

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ratificó el pasado 23 de octubre de 2025 durante su comparecencia en el Senado por la comisión Koldo la oficialidad de los nueve documentos de pago sin declarar revelados en exclusiva por EL ESPAÑOL.

El senador del PP Gerardo Camps mostró a la contable socialista estas hojas de gasto publicadas por este periódico.

Fuentes acreditó que los documentos son oficiales, pero no logró concretar la ausencia de justificación.

"Sí, son los documentos", respondió la gerente en la Cámara Alta, pese a que durante toda la comparecencia afirmó reiteradamente que "cada pago que se hace por el PSOE está contabilizado dentro de la caja, está soportado documentalmente y auditado por el Tribunal de Cuentas".

"Toda la información que se remitió al Tribunal Supremo era conforme a lo que se nos había requerido", defendió Fuentes, que explicó que "puede existir que haya gastos del equipo [de Ferraz] que no se hayan remitido al Tribunal Supremo".