Leire Díez eliminó un grupo de whatsapp dedicado a coordinar la cloaca del PSOE al revelar El Español audios de las reuniones

El grupo también utilizaba un piso en la calle Diego de León, Madrid, como punto de encuentro para intercambiar información y negociar ayuda judicial a cambio de datos relevantes.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, figura en el organigrama de la trama como apoyo a las actividades de Díez, facilitando recursos y autorizando viajes.

El chat servía para planificar actuaciones contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, y estaba integrado por Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis José Sáenz de Tejada y Joaquín Parra.

Leire Díez eliminó el grupo de WhatsApp 'Vacaciones y Viajes', usado para coordinar la presunta trama de las cloacas del PSOE, tras la filtración de audios publicada por EL ESPAÑOL.

La difusión por EL ESPAÑOL de un audio en el que Leire Díez afirmaba que "Pedro dará hostias cuando esté todo claro", en alusión al presidente del Gobierno, desencadenó el cierre del grupo de WhatsApp "Vacaciones y Viajes", utilizado para coordinar las actuaciones de la denominada trama de las cloacas del PSOE.

Según consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico, la fontanera ordenó la disolución del chat el 21 de junio de 2025 a las 09.41 horas tras acusar a uno de sus integrantes, Joaquín Parra, de filtrar a periodistas conversaciones de ese chat.

En el mensaje, la exmilitante socialista comunicó que el grupo dejaría de existir una vez que todos sus miembros hubieran leído la advertencia.

Según declaró ante la UCO el empresario Joaquín Parra, uno de los integrantes de ese grupo, el chat servía para coordinar las actuaciones de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis José Sáenz de Tejada y el propio Parra.

La decisión de disolver el chat se produjo en plena cascada de revelaciones de EL ESPAÑOL sobre las actividades de la fontanera.

Este periódico reveló el 11 de junio de 2025 que la socialista había estado a sueldo de Gaspar Zarrías mientras reunía información para el PSOE contra mandos de la UCO, jueces y fiscales.

También publicó el 19 de junio que Díez investigaba a Feijóo, Ayuso y otros dirigentes del PP por orden de Ferraz.

Días después, el 3 de julio, EL ESPAÑOL publicó una nueva exclusiva en la que se podía escuchar una reunión de los cuatro miembros de la cloaca en la Leire Díez y Teijelo reconocían que Pedro Sánchez estaba al corriente.

En la grabación, Parra pregunta a Leire Díez: "¿Cuándo va a empezar Pedro a dar hostias?" contra la Guardia Civil. La fontanera contesta: "Hasta que yo no tenga todo bien claro, no lo traslado".

"He resuelto cinco dudas y ahora tengo 25", añadió Leire. En ese momento intervino el empresario Javier Pérez Dolset: "Hay que hacer movimientos efectivos, no gilipolleces [...] No se pueden poner querellas como las del PP, de esas de un recorte de prensa"

Díez, que conocía los audios que estaban en posesión de EL ESPAÑOL, dio por amortizado el grupo el día 21 de junio, dos días después de la segunda exclusiva publicada por este periódico.

Lo hizo con un mensaje en el que señaló directamente a Parra: "Ya tengo la confirmación de tres periodistas de que ha sido Joaquín quien ha pasado los audios y la información de este chat".

La fontanera elucubró que esa supuesta filtración se habría producido "a cambio de que publicaran cosas que le beneficiaran a él".

Después avisó de que pondría a disposición de la Justicia las grabaciones que, según ella, también se habían hecho sobre lo que Parra "contaba y pedía".

Según la información incorporada al informe de la UCO, Javier Pérez Dolset y José Sáenz de Tejada leyeron el mensaje al momento. Parra no lo hizo hasta las 12:00 horas.

Organigrama de la cloaca

En su declaración ante la UCO, Joaquín Parra describió el reparto de funciones dentro del grupo. Cada cada uno de sus miembros asumía una tarea concreta.

Parra era el que aportaba contactos. Su papel consistía en poner a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset en relación con empresarios inmersos en causas judiciales que pudieran convertirse en colaboradores.

Sáenz de Tejada aportaba información. El exmagistrado y abogado de Badajoz disponía, según Parra, de datos procedentes de sus propias "investigaciones" sobre casos de corrupción.

Leire Díez actuaba como "conseguidora". La fontanera, según Parra, tenía acceso a informaciones que no eran públicas y utilizaba sus contactos para abrir puertas.

Dolset asumía la coordinación general. Su función, siempre según la versión del testigo, era ordenar el trabajo del grupo y articular los movimientos de sus integrantes.

Es decir, el chat era un canal utilizado para intercambiar información, coordinar contactos y diseñar actuaciones relacionadas con denuncias y procedimientos judiciales.

El organigrama descrito por Parra ante la UCO no se limita a los cuatro integrantes del grupo.

El último informe de la Guardia Civil sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por encima de esa estructura y le atribuye un papel de apoyo a las actividades de Leire Díez.

Según los agentes, Cerdán puso recursos del partido a disposición de la exmilitante socialista. El informe asegura que dio "instrucciones verbales" para que se autorizara y abonara cualquier desplazamiento solicitado por Díez.

La juez Biedma

Entre las actuaciones que, según Parra, se impulsaron desde ese grupo de las cloacas figura una dirigida contra la magistrada Beatriz Biedma Rojano, instructora de la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según el testigo, Leire Díez pidió a Sáenz de Tejada que presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Parra declaró que Díez sostenía que tenía "control" sobre esa institución y que allí "le estarían esperando".

La primera denuncia, fechada el 21 de octubre de 2024, entró en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, pero no fue admitida al considerar el órgano que era incompetente. Una segunda denuncia, de 27 de noviembre de 2024, fue remitida a la Fiscalía Superior de Extremadura.

La UCO vincula ese recorrido con el documento "2024-11-19 Incumplimientos.docx" encontrado en los ordenadores de Leire y Santos, donde se recogía la inadmisión de la primera denuncia.

Captura del documento "Incumplimientos" de Leire Díez. EL ESPAÑOL

Piso franco del PSOE

Otro hallazgo gracias al grupo de WhatsApp "Vacaciones y Viajes", en el que participaban los miembros de la cloaca, es el piso de la calle Diego de León, en Madrid.

Leire Díez y Dolset se referían a ese lugar como un "piso franco del PSOE", según la información de la UCO.

El inmueble fue contratado en enero de 2024 por Vicente Fernández, otro miembro ya conocido de la cloaca del PSOE. Una de sus empresas, Allies Y Altera SL, era la encargada de abonar los 2.900 euros más IVA que costaba el alquiler.

Allí se habrían mantenido encuentros con empresarios, investigados y personas que podían aportar datos contra jueces, fiscales o mandos de la Guardia Civil

La lógica de funcionamiento, según la testifical de Parra, consistía en un intercambio de información y expectativas.

Los contactos aportaban posibles datos útiles. A cambio, se les trasladaba la posibilidad de obtener ayuda en sus causas judiciales.

El cierre del grupo "Vacaciones y Viajes" es relevante para la investigación. Para la UCO, el grupo ayuda a explicar cómo se distribuían las tareas y cómo se tomaban decisiones dentro de una de las ramas de la presunta trama.