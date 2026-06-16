La directora de la Guardia Civil asegura ahora que informó a Marlaska de los encuentros con Leire Díez que el ministro negó

Las claves

Las claves Generado con IA Mercedes González, directora de la Guardia Civil, admitió reuniones con Leire Díez y aseguró haber informado de ellas al ministro Marlaska, quien previamente lo había negado. González negó cualquier implicación en operaciones contra la UCO o represalias internas, asegurando no haber adoptado medidas contra agentes ni haber sido influenciada por Díez. Un informe de la UCO identifica tres encuentros presenciales entre González y Díez, y señala que González conocía la existencia de una supuesta operación de descrédito contra la UCO. La directora defendió su gestión al frente de la Guardia Civil, destacando el refuerzo de la UCO con más agentes y recursos durante su mandato.

Mercedes González ha admitido este lunes haber mantenido diversas reuniones con Leire Díez, la fontanera del PSOE, pero negó de forma tajante cualquier implicación en una supuesta operación contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los agentes que investigan los casos de corrupción del presidente del Gobierno y su entorno.

A renglón seguido, eso sí, reconoció haber mantenido con ella tres reuniones presenciales. Y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era conocedor de estos encuentros porque ella misma se los comunicó hace un año, después de una de las propuestas de la fontanera. Por tanto, Marlaska habría mentido deliberadamente hace tan solo unas semanas, cuando negó en dos ocasiones que Mercedes González se hubiera reunido nunca con esta persona.

La directora del Instituto Armado rechazó haber participado "jamás, nunca, en ninguna trama u operación" dirigida contra la UCO o contra cualquier otro departamento del Instituto Armado. La directora general de la Guardia Civil aseguró además que tampoco ha actuado "influenciada por la señora Díez ni por cualquier otra persona".

Durante su comparecencia, quiso desmontar de raíz las acusaciones y subrayó que "jamás" ha adoptado "medida alguna contra ningún agente", en un intento de desactivar cualquier sospecha sobre represalias internas o maniobras de control sobre investigaciones sensibles.

La directora general rechazó de forma expresa cualquier relación con Leire Díez, en el marco de esos supuestos movimientos. "No me he reunido jamás con la señora Díez ni en la Dirección General, ni en su despacho", afirmó, antes de insistir: "No me he reunido jamás con la señora Díez para preparar trama alguna".

Tres encuentros

Mercedes González ha comparecido en el Senado al día siguiente de conocerse un nuevo informe de la UCO que precisamente señala y evidencia sus vínculos con la cloaca del PSOE. Es la propia UCO la que incide en su último dossier en esos tres encuentros presenciales entre la socialista que actuaba bajo la dirección de Santos Cerdán y la directora de Cuerpo.

Esos encuentros se produjeron los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. En el documento policial, los investigadores destacan además que González supuestamente conocía “al menos desde” el 8 de mayo de 2025 la existencia de la presunta operación de descrédito contra la UCO que se estaba gestando desde Ferraz.

"Supe de su existencia en mi etapa de delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ese contacto nunca fue presencial", se defendió la directora. En cambio, cuando volvió a la jefatura del Instituto Armado, Leire volvió a llamarla. "Tras mi nombramiento, es cierto que se puso en contacto conmigo planteándome la posibilidad de tomar un café. Nos vimos en una cafetería cercana de la Dirección General de la Guardia Civil. No se habló nunca de investigaciones en curso de la Guardia Civil".

En 2025 le vuelve a escribir, vuelven a hablar y en una conversación de su situación personal sobre la salud de un familiar y entonces le plantea que Rubén Villalba, el comandante de Información investigado en el caso Koldo, puede recuperar su destino. "Automáticamente se da por finalizado dicho encuentro", se defiende González. "No he vuelto a mantener ningún tipo de encuentro con esa señora. Yo con Leire no he mantenido reuniones con ella, solo me he tomado dos cafés".

La directora señala que cuando se publicaron las grabaciones en las que Leire confesaba que su objetivo era "matar a Balas" (el mando de la UCO a cargo del departamento de delincuencia económica), organizó una reunión el 29 de mayo con Balas y con el DAO "para mostrarles su apoyo humano y personal lamentando que se tuvieran que ver en los medios de comunicación expuestos así".

Reuniones con Marlaska

Mercedes González señala que les pidió a Balas y al DAO y al general jefe de Policía Judicial que que dieran traslado del mensaje a los subordinados. En ese encuentro reconoció expresamente que conocía a Leire y que se había visto con ella.

La reunión se repetiría el 30 de mayo con el Ministro del Interior, y a ella acudieron Balas y sus superiores. "Les trasladamos nuestro apoyo y respaldo. Ellos no trasladaron malestar ni presión alguna". Marlaska, por tanto, conocía de los movimientos de Leire en la cúpula del Instituto Armado.

En su intervención, Mercedes González defendió además la independencia operativa de las unidades de Policía Judicial y aseguró haber mantenido siempre una distancia institucional deliberada respecto a su trabajo. "Siempre he respetado el trabajo de la Jefatura de Policía Judicial", sostuvo.

La comparecencia estuvo marcada también por un gesto que reflejó la tensión del momento. Mercedes González accedió a la comisión del Senado a través del ascensor contiguo a la sala, evitando así el habitual paseíllo ante los medios y el contacto directo con los micrófonos a su llegada.

En esa misma línea, recalcó que "jamás" se ha reunido "con mandos o agentes de las unidades afectadas" y que tampoco ha visitado "ni siquiera las instalaciones de dichas unidades para interesarme por la tarea que están desarrollando, como muestra del respeto total y absoluto hacia su trabajo".

González trató de apuntalar su defensa reivindicando su gestión al frente de la Guardia Civil y asegurando que su prioridad ha sido reforzar la institución. "Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la imagen de la Guardia Civil", afirmó. Como prueba de ese compromiso, destacó que bajo su mandato se ha incrementado la capacidad operativa de la UCO: "Se ha fortalecido con más agentes, con un catálogo que ha crecido en un 40 por ciento. Tenemos una apuesta decidida por el refuerzo operativo con más medios. La UCO ha pasado de 570.000 euros a 1,33 millones de euros".