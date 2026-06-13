Herida grave la senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, en un accidente de tráfico

La alcaldesa de Aguilar de Campoo en el Ayuntamiento

Las claves

Las claves Generado con IA La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, sufrió un grave accidente de tráfico en Palencia. El vehículo en el que viajaba fue embestido en una colisión fronto-lateral tras asistir a una eucaristía en Menaza. Ortega fue evacuada en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Burgos y permanece en la UVI. Otros ocupantes del coche, incluido el edil Jesús Sevilla y su familia, resultaron heridos de menor gravedad y fueron trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia.

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de sufrir, a primera hora de esta tarde, un accidente de tráfico en Palencia.

El suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, al resultar embestido en una colisión fronto-lateral el vehículo en el que viajaba la alcaldesa después de asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

En el vehículo viajaba la alcaldesa junto al edil de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de la localidad y diputado provincial, Jesús Sevilla, jutno a su mujer e hija, que también resultaron heridas.

La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.

Tras asistir a una eucaristía en la pedanía de Menaza, emprendieron el viaje de vuelta a Aguilar. Fue durante este trayecto cuando el coche que conducía Jesús Sevilla sufrió la embestida de otro automóvil en el que viajaba una mujer.

Por el momento fuentes próximas a la alcaldesa han confirmado que se encuentra ingresada en la UVI, a la espera de que sean realizadas pruebas para conocer el alcance de sus lesiones.

El resto de ocupantes del automóvil presentaban heridas de menor consideración pero también fueron trasladados por medios sanitarios al Hospital Río Carrión de Palencia para su evaluación.