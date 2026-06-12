Papa León XIV en España, hoy en directo | El Pontífice culmina su visita a España con una misa multitudinaria en Tenerife
El Papa León XIV cierra este viernes en Tenerife una histórica visita a España en la que ha venido predicando la doctrina de la prioridad humana, la del cuidado y la acogida de semejantes.
El Rey Felipe VI preside este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del Papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.
¿Cuál es la agenda oficial?
En Las Palmas de Gran Canaria, el Papa León XIV parte en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando (a las 09.30 hora peninsular) para continuar su viaje hacia Santa Cruz de Tenerife.
A las 09.10 horas (10.10 hora peninsular), es recibido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.
A continuación, León XIV se reunirá con personas migrantes y organizaciones de acogida en el Centro Las Raíces, junto a Elma Saiz, para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas.
Posteriormente, a las 13:15 horas, el Papa presidirá la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde volverán a estar presentes Saiz y Torres.
Pasadas las 15.00 horas, la comitiva papal saldrá en dirección al aeropuerto donde se prevé, en presencia del Rey Felipe VI, la ceremonia de despedida. A las 20.10 horas, llegarán al aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino.
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El Papa León XIV se desplazará al centro de acogida de migrantes de Las Raíces
Nada más bajarse del avión hacia las nueve de la mañana, el Papa León XIV se desplazará al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Allí se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las islas por mar desde el continente africano siguiendo la ruta canaria de cayucos y pateras.
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Papa león XIV | El Pontífice se despide de Gran Canaria
El Papa León XIV pondrá rumbo a Tenerife en la última jornada de su viaje apostólico a España sobre las 9:30 hora peninsular.
El Pontífice despegará desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, donde será despedido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Está previsto que aterrice en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos a las 10.10 horas (hora peninsular), donde será recibido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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El Papa cierra en Tenerife su visita a España para predicar la prioridad humana
El Papa León XIV cierra este viernes en Tenerife una histórica visita a España en la que ha venido predicando la doctrina de la prioridad humana, la del cuidado y la acogida de todos los semejantes mirando no a su origen, sino a sus necesidades.
Ese ha sido uno de los principales mensajes de León XIV a la comunidad cristiana en esta visita en la que ha recorrido Madrid, Barcelona y Gran Canaria, y que cierra en Tenerife, su etapa más breve antes de regresar al Vaticano el viernes por la tarde.