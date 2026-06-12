Papa León XIV en España, hoy en directo | El Pontífice culmina su visita a España con una misa multitudinaria en Tenerife

El Rey Felipe VI preside este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del Papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.

¿Cuál es la agenda oficial?

En Las Palmas de Gran Canaria, el Papa León XIV parte en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando (a las 09.30 hora peninsular) para continuar su viaje hacia Santa Cruz de Tenerife.

A las 09.10 horas (10.10 hora peninsular), es recibido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.

A continuación, León XIV se reunirá con personas migrantes y organizaciones de acogida en el Centro Las Raíces, junto a Elma Saiz, para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas.

Posteriormente, a las 13:15 horas, el Papa presidirá la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde volverán a estar presentes Saiz y Torres.

Pasadas las 15.00 horas, la comitiva papal saldrá en dirección al aeropuerto donde se prevé, en presencia del Rey Felipe VI, la ceremonia de despedida. A las 20.10 horas, llegarán al aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino.