Un portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid se encara con un diputado del PP tras un debate sobre víctimas de ETA

Un momento de la discusión en la Asamblea de Madrid.

Las claves

Las claves Generado con IA El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara, fue expulsado tras un acalorado debate sobre las víctimas de ETA. Durante su salida del hemiciclo, Fernández Lara se encaró con el diputado del PP Enrique Serrano, lo que elevó aún más la tensión en la Cámara. El debate giró en torno a una proposición del PP para endurecer los permisos penitenciarios a etarras y cumplimientos íntegros de condena. El Grupo Parlamentario Socialista abandonó el hemiciclo tras acusaciones cruzadas sobre la instrumentalización política del dolor de las víctimas.

La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un momento de tensión, esta vez a raíz de un encendido debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA que ha concluido con la expulsión del portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Fernando Fernández Lara.

El diputado socialista, mientras se encaminaba a la salida del hemiciclo, se ha encarado al parlamentario del PP Enrique Serrano.

Sucedía en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) sobre permisos penitenciarios a etarras en la que los 'populares' pedían que se reformasen las leyes a nivel nacional para que estos presos cumplieran sus condenas de manera íntegra con "colaboración y perdón".

El diputado del PSOE, Fernández Lara ha sido expulsado de la Asamblea de Madrid y al salir se ha abalanzado sobre nuestro diputado Enrique Serrano.

Se debatía sobre los beneficios penitenciarios a los terroristas, y el PSOE ha estado con los asesinos antes que con las víctimas. pic.twitter.com/qz1ESpGHG1 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 11, 2026

Para defenderla tomaba la palabra el diputado Daniel Portero, quien es también presidente de Dignidad y Justicia y víctima de la banda terrorista.

Él ha afirmado que no se están cumpliendo los requisitos para un tercer grado y que se está llevando a cabo un "retorcimiento de la ley".

En cambio, Fernández Lara replicaba que "no hay nada más innoble e inmoral que jugar con el sufrimiento, con el esfuerzo y el valor de un pueblo" en la lucha contra ETA.

Ha afirmado que no hay "nada más indigno" que la "instrumentalización política del dolor de todos" como "táctica electoralista".

Conforme se ha ido desarrollando el debate se ha ido tensionando hasta que en la réplica Portero ha afirmado que a los diputados del PSOE "les dan igual las víctimas de ETA".

"Les dan igual las tres personas que estamos aquí -en referencia a sí mismo, Marimar Blanco y José Virgilio Menéndez-", ha señalado, a la vez que ha insistido en que hay "una puerta de atrás por la que se está concediendo un tercer grado" y no se están cumpliendo con los años de cárcel previstos en el Código Penal.

También era especialmente dura desde su escaño la diputada de Vox Ana Velasco.

"Yo le digo que hay una cosa que es mucho más innoble y mucho más inmoral, que es traicionarlas (...) Pactar con sus asesinos para que les den esos cinco votos de sangre con los que ustedes llevan gobernando muchos años", ha espetado Velasco.

Fernández Lara insistía a continuación en la participación activa de los socialistas en la lucha contra ETA, destacando su presencia en las marchas en contra del secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997. Además, ha afirmado que el PP ha pasado "por todas las fases inimaginables" con esta banda terrorista.

Ha destacado que acercaron presos, que le llamó el expresidente José María Aznar "Movimiento Nacional de Liberación Vasco mientras estaba matando" y votaron "errores que beneficiaban a presos etarras".

Se sumaba posteriormente a la tensión el diputado de Más Madrid Hugo Martínez, quien ha afirmado que es "de gentuza utilizar el dolor de las víctimas y la empatía" para "estigmatizar a toda una parte de España demócrata" para "intentar engañar a sus votantes" convenciéndoles que son "cómplices del terrorismo".

Además, ha acusado a Vox de "mearse" en la memoria de "víctimas españolas" que ellas no apoyan.

La expulsión

Era en este momento en el que el diputado socialista pedía el uso de la palabra para recriminar que desde la bancada del PP se hubiera dicho que "las víctimas" del terrorismo de ETA estaban en su bancada.

La vicepresidenta de la Cámara le matizaba y le decía que lo que se había dicho desde las filas 'populares' era que tenían tres víctimas del terrorismo en su Grupo Parlamentario, en alusión a la intervención de Portero.

Fernández Lara intentaba replicar y criticar a la vicepresidenta por no permitirle intervenir, lo que ha llevado a que Ana Millán le llamara al orden tres veces y terminase en su expulsión mientras recriminaba a la bancada de la derecha sus palabras.

Finalmente, Millán expulsaba a Fernández Lara del hemiciclo tras tratar de hablar fuera del turno de palabra.

Cuando abandonaba el Pleno, se ha encarado con el diputado del PP Enrique Serrano en un episodio en el que los diputados socialistas han intervenido para sacarle de la sala.

Tras este momento, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha pedido la palabra y, tras destacar que se había ido "de las manos" el debate "a todos", ha reprochado que desde la bancada del PP se les gritara "traidores".

Millán no ha permitido a Espinar intervenir y, en respuesta, el Grupo Parlamentario Socialista ha abandonado el hemiciclo.

Justo a continuación se debatía una PNL del PSOE sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Para defenderla tomaba la palabra la diputada Silvia Monterrubio, quien arrancaba reivindicando la "indignación" de su Grupo Parlamentario porque "las víctimas están en ambas bancadas". "La diferencia es que algunos no pretendemos vivir de ellas", ha rematado.