El informe pericial tasa las joyas que Zapatero guardaba en su caja fuerte en un valor de más de 1,3 millones de euros

Zapatero no dispone de documentación que acredite el origen ni la entrada legal en España de las joyas, que no estaban declaradas ante Aduanas.

Entre los 103 objetos encontrados hay collares, pulseras, pendientes, sortijas y relojes de alta calidad, algunos con diamantes, esmeraldas y rubíes.

La tasación, realizada por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, supera ampliamente las estimaciones iniciales del entorno de Zapatero.

El informe pericial valora en más de 1,3 millones de euros las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho de Madrid.

La tasación judicial de las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro de su despacho eleva el valor de las piezas a más de 1,3 millones de euros.

El informe pericial sitúa muy por encima de las primeras estimaciones públicas el valor del lote encontrado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una caja fuerte localizada en la oficina del expresidente del Gobierno, en la calle Ferraz de Madrid.

La valoración, según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, ha sido realizada por la joyería Ansorena, firma histórica fundada en 1845 y designada para examinar las piezas intervenidas.

En el análisis también se ha recabado la opinión del Instituto Gemológico Español, dada la complejidad técnica de la tasación. El resultado de la pericial supone un salto notable respecto a la versión trasladada inicialmente por el entorno de Zapatero.

El registro se produjo el pasado 19 de mayo, en el marco de las diligencias dirigidas por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional.

Los agentes de la UDEF localizaron en la caja fuerte 103 objetos, entre joyas, relojes, pulseras, collares, pendientes y sortijas.

La caja fuerte

Según el acta de entrada y registro, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, explicó a los investigadores que la caja fuerte procedía de la vivienda particular de Zapatero y de su esposa, Sonsoles Espinosa.

La misma versión fue sostenida públicamente por el portavoz del expresidente, Luis Arroyo, que valoró las joyas entre 30.000 y 50.000 euros.

Sin embargo, el informe pericial ha colocado ahora el foco en el valor real de las piezas. La tasación concluye que no se trata de simples réplicas ni de bisutería sin valor relevante, sino de joyas de alta calidad y difícil localización en el mercado.

Entre los objetos intervenidos figuraban varios collares de color plateado con piedras azules, rojas y verdes, pulseras con gemas de distintos colores, conjuntos de pendientes y sortijas a juego, tres collares verdes, una cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

También fueron requisados varios relojes. Entre ellos, un Longines dorado, dos Certina plateados con correa de cadena y un Pierre Balmain dorado. En el lote aparecía además una réplica de un Franck Muller sin valor comercial significativo.

Sin documentación

La atención de los investigadores se centra especialmente en tres juegos de joyas de estilo árabe. Cada uno estaría compuesto por collar, pulsera, pendientes y sortija.

Esas colecciones contienen, según el análisis inicial, diamantes, esmeraldas y rubíes. También se examina si algunas piedras azules son zafiros, un extremo que podría incidir en la valoración final del lote.

La intervención del Instituto Gemológico Español responde precisamente a la necesidad de verificar la naturaleza de las piedras y su calidad.

Como ya contó esta semana EL ESPAÑOL, Zapatero no tiene documentos que acrediten el origen y la entrada en España de las joyas árabes halladas por la UDEF.

Uno de los juegos de joyas encontrados en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente no posee, según fuentes del caso, papeles que certifiquen la autenticidad, la propiedad ni la procedencia de esos juegos de alta joyería. Tampoco consta documentación oficial sobre cómo llegaron a España.

Las joyas no figuran como declaradas ante Aduanas, por lo que los investigadores tratan de determinar si entraron en territorio nacional conforme a las obligaciones fiscales aplicables.

Los regalos procedentes de países de fuera de la Unión Europea deben declararse ante la Agencia Tributaria y están sujetos al pago del IVA de importación, fijado en el 21%, además de los aranceles correspondientes sobre su valor real.

La falta de documentación abre otra línea de análisis. Los investigadores intentan determinar cuándo fueron recibidas las piezas y en qué circunstancias.

El informe pericial queda ahora en manos del juez Calama y de los investigadores de la UDEF, que deberán cruzar la valoración de las joyas con el resto de diligencias practicadas en la causa.

La clave será establecer si las piezas tienen un origen familiar, como sostiene la defensa del expresidente, o si su procedencia, entrada en España y conservación en una caja fuerte del despacho requieren nuevas explicaciones ante la Audiencia Nacional.

El siguiente paso importante en la instrucción del caso será la declaración del expresidente el próximo 17 de junio en la Audiencia Nacional ante el juez Calama, después de que su defensa solicitara aplazar la fecha inicialmente fijada.