López Miras a Sánchez, en el 9-J Día de Murcia: "Es irresponsable tratar de enfrentar a la sociedad desde las instituciones"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia (c), junto a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, este martes, en el antiguo mercado de la localidad.

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente murciano López Miras reivindica la unidad y acusa a Sánchez de irresponsabilidad por enfrentar a la sociedad desde las instituciones. Durante el acto por el Día de la Región de Murcia se homenajeó a figuras destacadas, como el fallecido alcalde José Ballesta, que recibió la Medalla de Oro a título póstumo. López Miras defendió el Trasvase Tajo-Segura, reclamó una financiación justa para Murcia y pidió más medios contra el narcotráfico para la Guardia Civil. Se reconoció la contribución de personalidades e instituciones de la Región en ámbitos como la agricultura, el deporte, la cultura y la medicina.

El templo mundial del flamenco, el antiguo mercado de La Unión, una joya del modernismo que cada año acoge el Festival Internacional del Cante de las Minas, se ha convertido este 9 de junio en el escenario del acto institucional del Día de la Región de Murcia.

La histórica visita del Papa a nuestro país no ha pasado desapercibida en el sobresaliente discurso que ha protagonizado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, apelando a las palabras de León XIV: "No es la cultura del enfrentamiento sino la del encuentro la que genera estabilidad y prosperidad".

Por razones obvias, el popular López Miras no ha podido evitar aludir al panorama político que atraviesa España, con una agenda marcada por los casos de corrupción que acechan al PSOE, desde el exministro José Luis Ábalos al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: "Debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones que garantizan el Estado de derecho".

El difunto alcalde de Murcia, José Ballesta, recientemente fallecido a causa del cáncer, ha sido uno de los galardonados este martes, recibiendo la Medalla de Oro de la Región de Murcia a título póstumo y el jefe del Ejecutivo autonómico ha tenido un guiño para la figura de Ballesta al inicio de su intervención.

"Es hermoso que la vida tenga símbolos que nos recuerden todo lo bueno que hicimos y que nos inspiren todo lo bueno que haremos. Qué razón tenía el recordado y eterno alcalde de Murcia, José Ballesta. Todo lo bueno que hicimos, todo lo bueno que haremos".

"Decía el alcalde Ballesta que 'debemos abandonar esa forma de política en la que parece que hablamos idiomas diferentes'".

La catedrática Pilar Viñas López-Pelegrín, viuda del alcalde de Murcia, José Ballesta, este martes, recibiendo la Medalla de Oro para el regidor a título póstumo. CARM

Pilar Viñas López-Pelegrín, catedrática de Química Analítica de la Universidad de Murcia, viuda de José Ballesta, no ha podido evitar romper a llorar al escuchar las palabras de López Miras y el cariño que ha recibido del público durante varios momentos del acto.

Un vídeo mostrando los tesoros y los logros que tiene la Región de Murcia, así como la trayectoria de sus premiados, se han ocupado de recordar al público que el 9 de junio se celebra un día al año, pero que ese espíritu autonómico se debe llevar por bandera durante todo el año.

La guitarra flamenca de Antonio Muñoz Fernández, Bordón Minero en 1989, se ha ocupado de telonear a López Miras con guiños al pasado minero de la localidad y a reivindicaciones históricas de la Región de Murcia, como el agua y la defensa del Trasvase Tajo-Segura, para garantizar la viabilidad del sector agrícola.

Este #DíaRMurcia celebramos con orgullo lo que nos une y lo que estamos construyendo juntos.



La #RegióndeMurcia avanza con rumbo claro y lo hacemos con #HechosDeFuturo.



¡Feliz #9J a todos los que compartimos el inmenso privilegio de vivir en la mejor tierra del mundo! pic.twitter.com/3x9BFwCk5u — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 9, 2026

"Nos reunimos para celebrar una forma de ser. Hoy celebramos la Región de Murcia, y hemos de sentirnos muy orgullosos de una historia tan rica en la Región de Murcia como lo fueron un día estas minas, a cuyos pies hoy nos encontramos. La historia de una tierra abierta al Mediterráneo y al mundo; la historia de civilizaciones que encontraron aquí un lugar donde asentarse, comerciar, crear y prosperar".

"Somos la tierra de Asensio Sáez, de María Cegarra, de cada minero que se dejó el alma, y en ocasiones la vida, en las minas de La Unión. La del hondo saber de agricultores y huertanos que, a lo largo de los siglos, aprendieron a cuidar el agua, a mimarla, a canalizarla en arterias que dan vida a la más rica y fértil tierra de España y de Europa".

El presidente murciano ha dedicado una parte destacada de su intervención institucional a defender el trabajo de la UCO de la Guardia Civil y de la Administración de Justicia, en un momento en el que la polarización política parece poner en duda su labor imparcial.

También ha lanzado un recado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es irresponsable tratar de enfrentar a la sociedad desde las instituciones".

"Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de normalizar lo que, en realidad, debería parecernos extraordinario. La democracia se sostiene sobre el respeto a los contrapesos que limitan el poder y garantizan las libertades de todos".

"Por eso, resulta preocupante que nos estemos acostumbrando a contemplar que haya quienes desacrediten o incluso ataquen de forma recurrente a instituciones llamadas, precisamente, a ejercer funciones de control, supervisión o fiscalización", tal y como ha reflexionado López Miras.

"Cuando desde el poder se transmite la idea de que cualquier resolución judicial adversa, cualquier investigación fiscal, cualquier información periodística crítica o cualquier actuación policial incómoda responde a intereses espurios, se erosiona algo más profundo que una controversia política concreta: se debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones que garantizan el Estado de derecho".

"Y una democracia donde los ciudadanos dejan de confiar en sus instituciones de control es una democracia que comienza a perder una parte esencial de su fortaleza. Defender esa independencia no es una cuestión ideológica ni partidista; es una exigencia democrática básica y una responsabilidad compartida por todos aquellos que creemos en la vigencia plena del Estado de derecho. Por eso, hoy aquí yo lo hago alto y claro".

Entrada de los premiados al antiguo mercado de La Unión.

Ese tono "alto y claro" lo ha empleado el presidente autonómico para recordar al Gobierno de España que es innegociable el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.

"Recordaré una cuestión obvia que establece nuestra Carta Magna: los recursos de todos son de todos. Cuando se quiere cerrar un Trasvase que es nuestra fuente de vida, no sólo se hace daño a la Región de Murcia o al Levante, se ignora que la Constitución establece el agua como un recurso de todos los españoles".

"Defender la Región de Murcia es nuestra obligación y siempre, siempre, nos vamos a poner de parte de lo que piden, reclaman, exigen y necesitan los ciudadanos de la Región de Murcia".

También ha aprovechado su intervención institucional para reclamar al Ministerio de Hacienda "una financiación que nos trate como al resto de los españoles" y ha lanzado el guante a los partidos con representación en la Asamblea Regional, para aprobar el decreto de vivienda que busca facilitar la construcción de 25.000 viviendas durante los próximos cinco años, para paliar el complicado escenario que presenta el sector inmobiliario para los jóvenes que quieren emanciparse.

López Miras ha vuelto a hacer gala de su espíritu monárquico, aludiendo al periplo castrense de la Princesa de Asturias por la Academia General del Aire y que recibió la Medalla de Oro el pasado 3 de junio porque "está llamada a las más altas responsabilidades del Estado, para las que se esfuerza duramente preparándose cada día".

Las demás personalidades e instituciones que han recibido la máxima distinción autonómica han sido Joaquín Barberá Blesa, a título póstumo, por su trabajo en defensa de las personas con discapacidad; el Arsenal de Cartagena, en el tricentenario de la creación del Departamento Marítimo de Levante; Domingo Martínez Palomo, por su trayectoria en la Casa de Su Majestad el Rey; el doctor Pedro Luis Ripoll, referente internacional en medicina deportiva.

Además de Caja Rural Regional, por su contribución al crecimiento del sector agrícola y ganadero; José María Albarracín, por su labor al frente de Croem; la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), en su 50 aniversario; la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, en el 40 aniversario de su fundación; el coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles; la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno; el pintor cartagenero Ángel Mateo ‘Charris’; el UCAM Murcia Club Baloncesto y el entrenador de fútbol sala Eduardo Sao Thiago Lentz -'Duda'-.

Todos los galardonados en el Día de la Región de Murcia, este martes, en el antiguo mercado de La Unión. CARM

"Cada uno de estos premiados es ejemplo de Región; de lo que somos y de lo que podemos ser; de esa intachable profesionalidad que nos enorgullece a todos", tal y como ha destacado López Miras en su speech.

"Somos una Región que vio nacer a Juan de la Cierva, a Isaac Peral, a Carlos Alcaraz, a Saavedra Fajardo, a María Jover Carrión, a Ibn Arabí o a Francisco Salzillo. A Pérez Reverte, al Rey Lobo o a Francisco Rabal y Carmen Conde".

"Estamos orgullosos de nuestra Región y de los nuestros. Defendemos su memoria, su ingenio, su contribución a una cultura española que es más rica porque hubo hombres y mujeres nacidos en la Región de Murcia que tanto hicieron y tanto hacen por una España de la que formamos parte y vamos a hacer aún mejor".

López Miras (c), posando este 9-J con todos los galardonados en el acto institucional del Día de la Rergión. CARM

Las ovaciones más fuertes del acto institucional se las han llevado el difunto guardia civil Germán Pérez González, fallecido mientras perseguía una narcolancha en Huelva, y cuya madre ha recogido un Diploma de Servicios Distinguidos. Tan dura pérdida también se ha llevado una parte importante de la alocución de López Miras cuando ha reclamado al Ministerio del Interior "más medios" para la lucha contra el narcotráfico del Instituto Armado.

El otro gran aplauso del 9-J ha sido para la viuda del alcalde de Murcia, José Ballesta, cuya figura humana y política ha sobrevolado la gala hasta el punto de que López Miras la ha clausurado con una de las frases célebres del regidor: "Como decía mi querido y admirado alcalde eterno, José Ballesta, inspirado en Jorge Guillén, frase que hoy hago mía: la Región de Murcia es 'el único lugar del mundo donde la luz, se puede respirar'".

"Feliz Día de la Región de Murcia a todos".