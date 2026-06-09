La imputación de Bartolomé Lora y la citación a De la Rocha ponen el foco del rescate de Air Europa sobre Sánchez y Begoña

El magistrado ha exigido a la SEPI y al Consejo Gestor del fondo toda la documentación, actas, comunicaciones y contratos relacionados con la operación de apoyo financiero.

Mensajes y declaraciones apuntan a una supuesta intermediación de Begoña Gómez, esposa del presidente, y a contactos directos con los dueños de Air Europa antes del rescate.

La investigación se centra en posibles delitos de prevaricación administrativa en la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea durante el Gobierno de Sánchez.

El juez ha imputado a Bartolomé Lora, exvicepresidente de SEPI, y citado a Manuel de la Rocha, alto cargo de Moncloa, por el rescate de Air Europa con fondos públicos.

La imputación del vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y la citación a Manuel de la Rocha, director de Asuntos Económicos del Gobierno, ponen el foco del rescate de Air Europa sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

La decisión del juez José María Escribano se conoció este lunes, tras admitir a trámite las querellas de PP y Vox por la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa en el rescate de la aerolínea de la familia Hidalgo con 475 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Lora, que ejercía la presidencia de la SEPI en funciones cuando el Gobierno aprobó la ayuda a Air Europa, tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid el próximo 3 de julio para declarar como investigado.

La figura de Bartolomé Lora es clave en ese rescate, ya que era el interlocutor que presuntamente utilizó José Luis Ábalos para acelerar los trámites y acceder a las peticiones de Javier Hidalgo.

Pero la circunstancia de que un hombre tan próximo a Sánchez como De la Rocha sea citado a declarar por el caso Air Europa pone el foco otra vez en el papel que tuvieron Pedro Sánchez y su esposa. De la Rocha era miembro del consejo gestor del Fondo de Ayuda del que salió el dinero para el rescate.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL la semana pasada, Manuel de la Rocha también participó en las reuniones de análisis del rescate de otra aerolínea, Plus Ultra, representando a Sánchez. Ahora, el magistrado decidirá, tras la declaración de Lora, en calidad de qué comparecerá el hombre fuerte de Moncloa en asuntos económicos.

Por otra parte, y gracias a los informes de la UCO en el caso Mascarillas, se sabe que el 3 de septiembre de 2020, el empresario Víctor de Aldama comunicó a Koldo García que Javier Hidalgo estaba "muy jodido" y que había llamado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Está jodido, muy jodido, el tema este. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", escribió Aldama a la mano derecha de José Luis Ábalos.

Tras esta advertencia del empresario, Koldo contestó: "Que llame a Pedro o a quien haga falta".

La UCO señaló tras estos mensajes que "Hidalgo estaba valorando recurrir a vías alternativas" para lograr el rescate de Air Europa, tal y como se deduce de la llamada a la esposa del presidente del Gobierno, y que esto conllevaría "un perjuicio económico para Aldama y Koldo".

El propio Víctor de Aldama, en una entrevista en EL ESPAÑOL, aseguró que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

"Es verdad que Javier Hidalgo llamó a Begoña el 3 de septiembre de 2020. Pero era Begoña la que llamaba a Javier a través de otra persona y él ya estaba harto", afirmó entonces el empresario a este periódico.

Por su parte, Koldo García, antes de entrar en prisión, declaró en Ok Diario que fue testigo de un supuesto pago de Javier Hidalgo a Begoña Gómez.

"En otra ocasión vi 200.000 euros en la mesa, Javier Hidalgo dijo que había que cogerlos y llamaron a Begoña", dijo el exasesor de José Luis Ábalos.

La llamada de Hidalgo a Begoña Gómez se produjo un mes y medio después de la segunda visita de la mujer del presidente del Gobierno a Air Europa.

Begoña Gómez se reunió con Hidalgo en dos ocasiones en las oficinas centrales de la compañía en Pozuelo de Alcorcón (Madrid). Según publicó El Confidencial hace un año, la esposa de Sánchez visitó el cuartel general de Globalia el 24 de junio y el 16 de julio del año 2020.

Cuando Hidalgo llamó a la esposa de Sánchez, la empresa Wakalua, filial de Globalia, estaba patrocinando el IE Africa Center que ella dirigía.

La familia Hidalgo invirtió casi un millón de euros en Wakalua entre 2018 y 2022. En el año 2020, esta filial de Globalia dirigida al sector turístico, gastó 300.000 euros, su máximo anual, pese a la pandemia.

En el caso Mascarillas, que está a la espera de sentencia, también se ha juzgado si Ábalos disfrutó de unas vacaciones gratis en Marbella (Málaga) tras haber publicado una nota de prensa el Ministerio de Transportes comunicando el rescate de la aerolínea.

Los requerimientos

La resolución del magistrado José María Escribano expone numerosos requerimientos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Consejo Gestor del FASSEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas).

El juez reclama la identificación del secretario del Consejo Gestor, de los vocales con voz y voto, de los invitados que participaron en las sesiones donde se abordó el rescate de Air Europa, de los técnicos que instruyeron el expediente y de los autores del informe elaborado por la Abogacía del Estado.

El juzgado pide también la entrega del expediente íntegro de la operación de apoyo financiero.

Aparte del expediente, exige la entrega de las actas de las reuniones, borradores, anexos, listas de asistentes, consultas formuladas, informes de fiscalización, reparos, recomendaciones y respuestas emitidas por SEPI/Consejo Gestor durante la tramitación del rescate.

Además, deberán aportarse las comunicaciones internas y externas entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

En concreto, requiere correos electrónicos, notas internas, briefings, minutas, informes ejecutivos, comunicaciones con gabinetes ministeriales, la agenda del presidente del Consejo Gestor y convocatorias relacionadas con el expediente.

El juez solicita así mismo información financiera y societaria clave. Reclama el contrato de financiación, los acuerdos de apoyo público, la justificación técnica de la estructura en tramos, las notas relativas al control europeo, las escrituras de la SEPI, sus cuentas anuales de 2019 y 2020 y los acuerdos de reparto de dividendos.