Elegir universidad en la era de la IA: la decisión que puede marcar su futuro

Con la tecnología redefiniendo el empleo, la clave ya no es solo qué estudiar, sino cómo prepararse.

Las claves

Las claves Generado con IA La elección universitaria en España es cada vez más compleja debido a la influencia de la Inteligencia Artificial y la transformación constante del mercado laboral. Instituciones como el IEB integran grados y másteres en cuatro años, combinando formación académica y especialización práctica vinculada a la empleabilidad. El contacto directo con profesionales en activo y el uso de tecnologías actuales son claves para conectar la formación universitaria con las demandas reales de las empresas. Las estancias internacionales en universidades de prestigio aportan visión global y mejor comprensión de los retos empresariales en un mundo globalizado.

La elección de un Grado universitario que afrontan en estos días los jóvenes en España presentan cada vez más un mayor número de alternativas. Los cambios permanentes del mercado laboral, la aparición de nuevos modelos de negocio, nuevas funciones empresariales y nuevos puestos dentro de las compañías han hecho que esta decisión sea cada vez más compleja y relevante.

Nos encontramos ante un contexto de transformación constante, en el que el mercado laboral está profundamente influido por la Inteligencia Artificial, el uso de nuevas tecnologías y la implantación de herramientas basadas en datos para facilitar la toma de decisiones. En este escenario, resulta fundamental comprender que “cuanto más poderosa sea la IA, más importante es tener un buen criterio”.

La IA puede ayudar a analizar, automatizar y optimizar procesos, pero son las personas, con formación sólida, pensamiento crítico y capacidad de análisis, quienes deben interpretar la información y tomar decisiones responsables

Ante esta realidad, instituciones educativas como el IEB continúan adaptando su oferta académica para responder a las exigencias universitarias y profesionales. Su propuesta de Dobles Titulaciones de Grados y Másteres en sólo 4 años busca conectar la formación con las demandas reales del mercado, incorporando desde el primer curso el contacto directo con profesionales en activo.

“La mayoría de los universitarios eligen hoy sus estudios con un enfoque práctico, intentando combinar sus intereses y habilidades con una formación que les abra el mayor número posible de oportunidades profesionales”, así lo señala Ignacio Muñoz, Jefe del Departamento de Admisiones del IEB, al destacar que “los jóvenes buscan programas capaces de conectar vocación, capacidades personales y empleabilidad”.

En un entorno claramente orientado al empleo, la conexión de la formación con el mundo profesional se convierte en uno de los factores que mejor contribuyen a generar oportunidades. No se trata únicamente de adquirir conocimientos teóricos, sino de aprender a aplicarlos en contextos reales, con herramientas actuales y con una visión alineada con lo que demandan las empresas.

En el IEB, esta conexión con la empleabilidad es un elemento vertebral. Los Grados universitarios pueden estudiarse simultáneamente con un Máster eminentemente profesional, que refuerza los conceptos del Grado desde una perspectiva práctica. Estos programas son impartidos por profesionales en activo de empresas como BBVA, Santander o las Big Four, lo que permite adaptar los contenidos desde el primer año y crear un puente directo entre la universidad y el mercado laboral, tal y como explica Juan Manuel de Lara, Jefe de Orientación Profesional del IEB.

En este sentido, las propuestas educativas que generan mejores resultados en términos laborales son aquellas que combinan una formación sólida, amplia y consistente —como ocurre con Grados generalistas en Derecho, Administración de Empresas o determinadas Ingenierías— con una especialización práctica, profesionalizante y orientada a la empleabilidad.

Muchas universidades, tanto públicas como privadas, apuestan por la realización de másteres de especialización una vez finalizado el Grado. Sin embargo, instituciones como el IEB confirman año tras año, desde hace décadas, la utilidad de integrar el Máster dentro de los cuatro años de formación universitaria. Este modelo permite que los alumnos avancen de manera simultánea en su formación académica y en su especialización y preparación profesional.

Sala Bloomberg en IEB.

De este modo, los alumnos del IEB estudian en tan solo cuatro años su Grado universitario en ADE o Derecho junto con un máster en áreas como Mercados Financieros, Banca de Inversión, Relaciones Internacionales o Business Analytics. Se trata de un modelo diseñado e impartido por profesionales en activo, que incorpora las últimas tecnologías y la IA en materias como Derecho Digital, Algoritmos de Trading, Python o el uso de terminales Bloomberg.

Este enfoque permite que los alumnos no solo adquieran conceptos, sino también desarrollen criterio, analizando y tomando decisiones similares a las que aplican en la empresa. Porque, en un mundo donde la tecnología tiene cada vez más peso, el verdadero valor diferencial está en saber utilizarla con criterio, responsabilidad y visión estratégica.

La tecnología y la IA han transformado los contenidos tradicionales, pero también han introducido nuevas competencias que pueden convertirse en un importante elemento diferenciador para los estudiantes. Lo mismo ocurre con las estancias internacionales, que los alumnos realizan en prestigiosas universidades como Forham University en Nueva York, o en la LSE o Bayes en Londres, que aportan visión global en una economía cada vez más mundializada y ayudan a comprender mejor los retos de empresas que operan en entornos internacionales.

Alumnos de IEB en BAYES Business School (Londres).

En definitiva, la IA adapta contenidos, introduce nuevos conceptos, cambia formas de trabajar y obliga a tener en cuenta la tecnología en la formación universitaria y, sobre todo, a ponerla en práctica desde las aulas. Por eso, contar con profesionales de las mejores compañías impartiendo contenidos desde primer curso, redes de antiguos alumnos vinculadas a empresas pequeñas, medianas y multinacionales, y un servicio de orientación profesional conectado con el empleo, permite al IEB alcanzar unos excelentes resultados en la colocación laboral de sus estudiantes.

Las estancias internacionales, aportan una visión global y ayudan a comprender mejor los retos de empresas que operan en entornos internacionales

Adaptarse al mercado es clave para la empleabilidad. Estudiar Grados y Másteres que tengan en cuenta la situación actual del mercado laboral aumenta las posibilidades de generar oportunidades, especialmente cuando los alumnos están acompañados por profesionales desde el primer curso, cursan asignaturas con un enfoque práctico y aprenden con retos reales de empresas de la mano de expertos.

Elegir Grado universitario se ha sofisticado y elegir qué estudiar es ya una decisión tan importante como seleccionar dónde hacerlo. En un contexto marcado por la tecnología, la IA y la transformación constante, las empresas ocupan un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento, por lo que formarse junto a profesionales en activo que ayuden a adquirir esa formación y desarrollar capacidades y fortalecer el criterio será cada vez más determinante para el futuro profesional de los estudiantes.