Narbona admite que Leire Díez le ofreció información, pero la remitió a Santos Cerdán para que la revisase

Las claves

Las claves Generado con IA Cristina Narbona, presidenta del PSOE, admite que Leire Díez le ofreció información, pero la remitió a Santos Cerdán para que la revisase. Narbona asegura que no recibió ningún archivo de Díez y que Cerdán le comunicó que la información no aportaba novedades. El ofrecimiento de Díez se produjo antes de una reunión clave en Ferraz, coincidiendo con el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la apertura de diligencias contra su esposa. El sumario de la UCO identifica a varias personas del PSOE implicadas en la trama, mientras el partido califica a los implicados de "farsantes, oportunistas y resentidos" sin concretar nombres.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha admitido que la 'fontanera' socialista Leire Díez le ofreció información, pero ella la derivó al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

La información, adelantada por El Español, también aparece en varios mensajes intervenidos por la UCO incorporados al sumario de las cloacas del PSOE.

Según ha explicado el entorno de Narbona a Europa Press, la presidenta del PSOE "no recibió ningún archivo ni contenido" de Leire Díez.

Narbona asegura que Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía, si bien no aclara a quién afectaban esos archivos.

La líder socialista se limitó a poner a Díez en contacto con el número tres del partido, que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que "no tenía nada que no se supiese ya".

Este ofrecimiento, apuntan, se produjo en 2024, un año antes de la reunión en Ferraz que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supuso un punto de inflexión para la presunta trama liderada por Cerdán y Díez que pretendía torpedear investigaciones judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

En un informe incluido en el sumario del 'caso Leire Díez' investigado en la Audiencia Nacional, la UCO detalla una conversación entre Díez y Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

En esa conversación, "Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'.

En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones: "Se lo habías contado a Santos el otro día".

La fecha de la conversación es especialmente relevante, porque ese mismo 24 de abril Díez se reunió con Santos Cerdán, secretario de Organización del partido, en la sede central de Ferraz.

Además, coincide con el arranque del periodo de reflexión de cinco días anunciado por Sánchez tras la apertura de diligencias contra su esposa Begoña Gómez y con la carta a la ciudadanía difundida por el presidente.

La respuesta de Narbona a Díez evidencia que la presidenta del PSOE conocía las maniobras de la 'fontanera' y Cerdán.

Tras conocerse el contenido del sumario este miércoles, el Partido Socialista difundió un comunicado en el que calificó de "farsantes, oportunistas y resentidos" a los militantes de su partido que integraban la red.

También aseguró que sus actuaciones respondían a una "suma de comportamientos individuales" ajenos a cualquier directriz del PSOE.

El comunicado, sin embargo, evitaba dar nombres y no aclaraba a quiénes se dirigían exactamente esos calificativos.

El sumario de la UCO sí identifica a distintas personas vinculadas al PSOE, entre ellas la gerente del partido, Ana María Fuentes o el secretario de Política Municipal, Juanfran Serrano. Y ahora también Narbona.

La ambigüedad del PSOE no permite saber si la expresión de "farsantes, oportunistas y resentidos" se dirige contra todos los nombres que aparecen en el sumario o sólo contra algunos de ellos.