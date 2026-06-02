Un nuevo testigo declara en secreto ante la UCO que Leire Díez le presionó alegando que actuaba por orden de Sánchez

Las investigaciones incluyen menciones directas a Sánchez como "el jefe" o "el one", y sugieren que estaba al tanto de las actuaciones del grupo.

El juez Pedraz investiga si una organización financiada con fondos del PSOE intentó comprar testimonios y buscar datos sobre funcionarios incómodos para el Gobierno.

La trama intentaba conseguir información para atacar a jueces y guardias civiles, ofreciendo beneficios judiciales a cambio de colaboración.

Un testigo ha declarado ante la UCO que Leire Díez le presionó asegurando que actuaba por orden directa de Pedro Sánchez.

Un nuevo testigo ha declarado en secreto ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la fontanera Leire Díez le aseguró que seguía órdenes directas de Pedro Sánchez.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, este testigo afirmó que la trama de la fontanera le presionó alegando que el presidente del Gobierno estaba al tanto de sus maniobras.

El objetivo del grupo era que les ayudara en las causas abiertas facilitando información que pudieran utilizar las cloacas del PSOE para atacar a jueces y guardias civiles.

Además, esta persona habría tenido contactos con otros miembros de las cloacas investigados como el empresario Javier Pérez Dolset o el abogado Jacobo Teijelo.

La trama prometía, entre otras cosas, beneficios judiciales si se colaboraba con el PSOE.

El testigo tiene en su poder pruebas documentales que ratifican su testimonio ante la Guardia Civil y que demuestran que la fontanera se presentaba como una interlocutora del presidente del Gobierno.

Este contacto de las cloacas declaró el pasado jueves ante la UCO en una nueva ronda de comparecencias dentro de una pieza secreta que investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.

Otras personas que declararon ese día fueron Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, y Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE.

La UCO investiga la estructura de una organización que, financiada con fondos del PSOE, intentó comprar testimonios y buscar datos sobre fiscales, jueces y guardias civiles incómodos para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las menciones a Sánchez

El auto del juez Santiago Pedraz recoge varias conversaciones en las que los investigados vinculan sus actuaciones con referencias al "Presidente", al "jefe" o al "one".

Esas menciones aparecen en distintos momentos de la investigación y, según la resolución, sirven para contextualizar la supuesta actividad de un grupo organizado que habría intentado influir en procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno, al PSOE y al entorno de Sánchez.

El punto de partida se sitúa en la reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de Ferraz, dos días después de la carta a la militancia de Sánchez.

Según el auto, en aquel encuentro participaron, entre otros, Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano.

La finalidad, conforme al relato judicial, era aportar información que pudiera "ayudar al presidente" en un momento de máxima presión política y judicial, tras la apertura de diligencias que afectaban a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Tres días después de aquella reunión, el 29 de abril de 2024, el presidente del Gobierno compareció públicamente para anunciar que continuaba en el cargo tras su periodo de reflexión.

Es en ese contexto donde aparecen las primeras conversaciones relevantes entre los miembros de la trama.

Una de ellas es el mensaje de Juanma Serrano a Leire Díez: "Mira el jefe como cita lo de los audios".

El auto recoge esta frase como un indicio de que los investigados relacionaban las palabras del presidente con el material que ellos estaban manejando.

No se trataba, según la interpretación judicial, de una referencia aislada. Serrano había estado en la reunión de Ferraz y formaba parte del entorno que conocía la entrega de información supuestamente útil para la defensa política del presidente.

La frase resulta significativa por dos motivos. Primero, porque Serrano identifica al "jefe" en el contexto de la comparecencia de Sánchez. Segundo, porque alude a "los audios", uno de los elementos que la trama pretendía utilizar dentro de su estrategia.

El mensaje sugiere que los investigados entendían que el discurso público del presidente conectaba con los materiales que ellos estaban moviendo.

La segunda conversación va en la misma línea y es aún más explícita. Leire Díez trasladó a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, que "el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo".

El auto recoge esta frase en el marco de las actuaciones desplegadas después de la reunión de Ferraz y permite a los investigadores sostener que Díez interpretó la comparecencia presidencial como una referencia directa al trabajo del grupo.

El tercer caso afecta a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán. Leire Díez le comunicó que una determinada línea de trabajo, denominada como "hidrocarburos", era la prioridad de Santos Cerdán "por orden del one".

Esa línea, según la resolución, pretendía localizar nulidades procesales que pudieran trasladarse después a otros procedimientos, entre ellos el caso Koldo.

El objetivo era encontrar una vía técnica para debilitar causas judiciales que podían tener impacto político.

La expresión "por orden del one" es relevante porque apunta a una instancia superior a Cerdán en la toma de decisiones: Pedro Sánchez.

La cuarta mención aparece en la reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa.

Según el auto, Javier Pérez Dolset expuso que, tras conocerse la imputación de Begoña Gómez, "entonces el Presidente ya dijo, que se limpie todo".

Leire Díez apostilló esa idea con el término "límpiese". Y Dolset remató la explicación con una fórmula más rotunda: "Límpiese, sin límite".

La resolución concede importancia a esas expresiones porque las vincula con la actuación coordinada para neutralizar frentes judiciales y policiales y pondría a Pedro Sánchez al corriente de todo.