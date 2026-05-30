El desfile de las FFAA comienza con una incidencia: la bandera se descuelga del mástil mientras suena el Himno de España

Bandera descolgándose este viernes en el desfile de las FFAA en Vigo.

Las claves

Las claves Generado con IA Durante el desfile de las Fuerzas Armadas en la playa de Samil, la bandera se descolgó del mástil mientras sonaba el Himno de España debido a una rotura en su enganche. El estandarte fue llevado a pie hasta el mástil en vez de por aire, ya que el desfile aéreo fue cancelado por el mal clima. El incidente ocurrió mientras el Rey y la infanta Leonor realizaban el saludo militar, causando un gesto de asombro en Felipe VI. Tras el fallo, la bandera fue recogida y el Homenaje a los Caídos se realizó sin estandarte izado, colocando después una bandera de menor tamaño como representación.

Este sábado, la playa de Samil ha sido testigo de una incidencia inédita en los desfiles de las Fuerzas Armadas: la bandera, a ritmo del Himno de España, se ha descolgado mientras la estaban izando.

El estandarte ya había dado que hablar esta mañana ya que la han transportado hasta el mástil a pie en lugar de por aire —el desfile aéreo se ha cancelado— debido a la climatología adversa. Sin embargo, la rotura de la pieza que servía de enganche ha sido la culpable del fallo técnico.

El incidente ha ocurrido mientras el Rey y la infanta Leonor hacían el saludo militar reglamentario al empezar a sonar la Marcha Real, lo que ha provocado un leve gesto de asombro por parte de Felipe VI.

Tras esto, la bandera se ha recogido y dejado al lado del mástil, por lo que el Homenaje a los Caídos se ha realizado sin ningún estandarte izado.

🔴 El desfile comienza con una incidencia inédita: la bandera se descuelga del mástil mientras suena el Himno de España pic.twitter.com/sQieiccwQJ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 30, 2026

Cuando ha concluido el himno, el Rey se ha dirigido al jefe del Grupo de Honores para indicarle que un miembro de su unidad permanezca con la bandera que porta —de menor tamaño de la que iban a izar— a modo de representación para que el mástil "no se quede" sin estandarte.

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