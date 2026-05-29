Oscar López se burla de los jueces: "He visto sumarios de premio Planeta que se filtran antes de las sesiones de control"

López también cuestionó la imparcialidad en la Justicia y pidió igualdad de trato en la aplicación de la ley para todos los ciudadanos.

El ministro arremetió contra la Justicia y los medios, acusando de doble rasero en la investigación de filtraciones y en la apertura de causas judiciales contra miembros del Gobierno.

Durante un acto de las Juventudes Socialistas, López criticó la filtración de información judicial, señalando que suelen ocurrir antes de sesiones de control o comparecencias del presidente.

Óscar López, ministro de Transformación Digital, ironiza sobre las filtraciones de sumarios judiciales y compara su redacción con obras literarias de premio.

Suma y sigue. Primero eliminaron la autocrítica -al menos pública- y ahora en las filas socialistas ya optan por el ataque como mejor estrategia de defensa ante los escándalos que sacuden al PSOE.

El último en hacerlo ha sido el ministro de Transformación Digital, Oscar López, para quien la relevancia de la situación jurídica actual no está en la gravedad de los sumarios, sino en su redacción y "filtración".

"He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria", ha asegurado en un acto de las Juventudes Socialistas.

Frente a los líderes del mañana que enarbolarán las banderas del PSOE, López ha decidido que una llamada a la limpieza en política no era el mejor discurso.

En su lugar, ha considerado que debía cargar contra la Justicia española.

La primera "víctima" del ministro ha sido la sentencia por revelación de secretos contra el ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

La sentencia del Tribunal Supremo considera que la filtración de información reservada que vinculaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso con dos delitos contra la Hacienda pública se produjo "desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte de Álvaro García Ortiz".

Sin embargo, a juicio del ministro López, el ex fiscal general fue condenado "sin pruebas". Eso sí, no ha exhibido las evidencias que le llevan a semejante conclusión.

Inmediatamente a continuación, y sin condenar la filtración que afecta a su rival regional, el líder del PSOE de Madrid ha denunciado que "todos los días hacen filtraciones contra el Gobierno".

"He visto cómo se investigaba una filtración cuando todos los días hacen filtraciones contra este Gobierno que no se investigan", ha lamentado.

En todo caso, no parecía molestarle la filtración que perjudicó a la pareja de Díaz Ayuso, a quien se medirá en las urnas, pero sí ha denunciado el 'timing' de los casos que, ante sus ojos, tiene una clara razón de ser.

Para el ministro y líder del socialismo madrileño, ha sido importante explicar a los futuros dirigentes de su partido que los sumarios "se filtran antes de sesiones de control o de comparecencias del presidente del Gobierno".

Los medios de comunicación también han sido víctimas de sus ataques, al dar espacio a esas investigaciones judiciales.

López incluso ha puesto nombre a sus ataques al asegurar que "no han cambiado tanto las cosas" en los últimos 120 años.

En ese momento "había un periódico, que se llamaba 'El Debate'" que publicó que "Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, tenía un abrigo".

"En este partido también está prohibido rendirse y chuparse el dedo", ha espetado.

Como parte de su lección magistral a sus acólitos, el ministro también ha criticado la apertura de causas judiciales "con denuncias de Manos Limpias, de Hazte Oír, de todas las organizaciones ultraderechistas de este país sin ninguna prueba".

En esa ocasión, se refería a los casos abiertos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, que se han puesto en marcha con la admisión de querellas de estas organizaciones.

Causas, ha añadido, que se abren "con pruebas falsas", a la vez que hay otras que se archivan teniendo "todas las pruebas".

Tras las bofetadas contra el Poder Judicial por parte de un miembro del Poder Ejecutivo, ha optado por tender su mano a los jueces, al mostrarles "todo su respeto".

"Es más, Justicia para todos y para todos igual, y el que la hace, la paga, en política, y también debería ser así en la Justicia, en el periodismo etc.. para todos igual, con los mismos ritmos, con los mismos plazos, con las mismas pruebas, para todos igual, porque, si no es igual para todos, entonces no es Justicia", ha concluido.