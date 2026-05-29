Un miembro de la trama de Plus Ultra dice que 'Julito' Martínez y Zapatero utilizaban teléfonos desechables y sin internet

La investigación apunta a que el entorno privado de Zapatero servía como lugar reservado para la dirección y supervisión de la red, lejos de canales oficiales.

Fuentes policiales sostienen que la casa de Zapatero era un espacio clave para la planificación y transmisión de instrucciones sensibles de la trama Plus Ultra.

La UDEF comprobó que Julio Martínez borró sus mensajes de WhatsApp con Zapatero antes de ser detenido y que usaba distintos dispositivos para comunicarse.

Un miembro de la trama de Plus Ultra afirma que Julio Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero utilizaban teléfonos desechables y sin internet para evitar intervenciones policiales.

Un miembro de la trama de Plus Ultra asegura que Julio Martínez Martínez, considerado "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y el expresidente del Gobierno utilizaban teléfonos desechables para sus comunicaciones.

Julito Martínez y Zapatero usaban estos dispositivos antiguos y sin conexión a Internet para mantener conversaciones seguras y que no fueran intervenidas por la Policía.

Otra fuente cercana a Plus Ultra confirma a EL ESPAÑOL las revelaciones hechas a este periódico por el miembro de la trama y afirma que Martínez habló con Zapatero por teléfono en su presencia.

El "testaferro" del expresidente del Gobierno utilizaría múltiples medidas de seguridad para evitar que sus llamadas fueran pinchadas por los investigadores.

Además, tal y como comprobó la UDEF, 'Julito' Martínez borró sus whatsapps con Zapatero antes de que fuera detenido el 11 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la UDEF pudo acreditar que Zapatero felicitó desde su móvil a la trama de Plus Ultra por sus gestiones en Venezuela.

"En tiempo y en forma. Exitosa gestión...", envió Zapatero desde su móvil a su "testaferro" Julio Martínez Martínez tras lograrse permisos de vuelo para la aerolínea investigada.

En conversación con EL ESPAÑOL, uno de los miembros de la trama de Plus Ultra afirma que la obsesión de Julio Martínez por la seguridad le llevaba a no utilizar cascos inalámbricos y siempre usaba auriculares con cable.

Durante alguna de las reuniones de la trama, Julio Martínez se levantó para despachar telefónicamente con Zapatero a través del móvil desechable que llevaba.

Este número de teléfono era diferente al del dispositivo que fue incautado por la UDEF durante los registros realizados el pasado mes de diciembre.

Julio Martínez Martínez, según dos fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, alardeaba de su estrecha relación con Zapatero y confesaba que hacía deporte a diario con él en El Pardo.

El expresidente del Gobierno ha negado siempre que utilizara móviles desechables, tal y como afirman un miembro de la trama y otra persona cercana a Plus Ultra.

Zapatero lo negó en la Comisión de investigación del Senado, después de que el medio de comunicación El Debate desvelara que el expresidente utilizaba estos terminales seguros y que organizaba reuniones de la trama en su casa.

Víctor de Aldama afirmó en la Audiencia Nacional la pasada semana que vio a Zapatero utilizar móviles seguros, los llamados "cafeteras" en la trama Koldo.

El empresario ratificó así la versión dada a finales del pasado año en el programa de televisión Horizonte.

Aldama aseguró que viajó desde Caracas a Santo Domingo con José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo avión por orden de Delcy Rodríguez.

Según el empresario, el expresidente del Gobierno llevaba un terminal desechable durante ese vuelo y lo puso encima del asiento del avión privado.

La casa de Zapatero

La UDEF atribuye a la vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante dentro de la supuesta trama investigada.

Según los agentes, la casa del expresidente habría funcionado como un "espacio idóneo" para canalizar la "planificación estratégica" y transmitir las "instrucciones de mayor sensibilidad" de la red.

No se trataría, por tanto, de un simple domicilio particular, sino de un entorno reservado desde el que, según la interpretación policial, Zapatero habría ejercido labores de supervisión y control.

La UDEF sostiene que el núcleo de dirección de la trama no se limitaba al ámbito profesional u oficinas vinculadas a los investigados. Los agentes creen que parte de esa actividad se habría desplazado al domicilio de Zapatero, donde existía mayor discreción y control de la información.

El informe policial apoya esta tesis en varios indicios. Por un lado, los correos electrónicos analizados sugieren que no todas las instrucciones se daban por escrito, lo que lleva a los investigadores a inferir el uso de canales alternativos de comunicación.

Por otro, la Policía destaca un "patrón logístico" relacionado con la recepción de envíos y la emisión de facturas en los que figuraba la dirección del expresidente.

Entre esos envíos, la UDEF menciona cajas de vino remitidas a su domicilio por otro investigado.

Para los agentes, estos elementos apuntan a una estructura dual: una parte visible y profesional, y otra más reservada en el ámbito privado de Zapatero.