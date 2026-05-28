Sánchez pide comparecer en el Congreso tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE y el estallido del 'caso Zapatero'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana durante su visita a Roma. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha solicitado comparecer en el Congreso para informar sobre la situación política tras las investigaciones judiciales que afectan al PSOE. La UCO de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE para revisar documentación relacionada con el llamado 'caso Leire'. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La comparecencia de Sánchez también abordará la reciente reunión del Consejo Europeo de Bruselas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves acudir al Congreso de los Diputados para "informar sobre la situación política", tras las "últimas investigaciones judiciales conocidas" que afectan directamente al PSOE.

La solicitud ante el Parlamento llega justo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrara en la sede del PSOE para pedir y revisar documentación relacionada con el llamado 'caso Leire'.

En las últimas semanas también se ha conocido la citación como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los baluartes del sanchismo, por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El Ejecutivo ha cursado esta petición de comparecencia después de que, tanto desde la oposición como de sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por estos asuntos judiciales, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

La comparecencia también ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas

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