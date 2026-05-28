Miras cesa al consejero de Salud por la trama de las prótesis en La Arrixaca: "No somos ajenos a las preocupaciones de la gente"

López Miras, junto al ya exconsejero de Salud, Juan José Pedreño, en el IV Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' de la Fundación Sandra Ibarra.

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras cesa al consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras el escándalo de las prótesis caducadas en La Arrixaca. La crisis en el Servicio Murciano de Salud ha llevado a una remodelación del gobierno regional, con Isabel Ayala Vigueras como nueva consejera de Salud. El caso implica una investigación judicial por delitos contra la salud pública y organización criminal, afectando la reputación del hospital y el propio gobierno. El PSOE se ha personado en la causa judicial como acusación popular, mientras crece la preocupación entre pacientes y colectivos sociales.

En pleno escándalo por la trama de las prótesis caducadas en el Servicio Murciano de Salud, Fernando López Miras ha anunciado este jueves una remodelación del Gobierno regional que preside, justo un año antes de las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Como era de esperar, esta crisis sanitaria, cuya magnitud mediática es similar al escándalo del fallo en el cribado de cáncer de mama en Andalucía donde pacientes no fueron diagnosticadas o se las diagnosticó con retraso, se ha llevado por delante al consejero de Salud: Juan José Pedreño.

“Gobernar no es permanecer inmóvil, es anticiparse". "Los gobiernos tienen que renovarse para estar a la altura de su pueblo", tal y como ha reflexionado López Miras, este jueves, en su rueda de prensa en el Palacio de San Esteban. "Por eso, hoy damos un paso adelante, para conquistar todo lo que la Región de Murcia puede llegar a ser".

“Con esta remodelación afrontaremos nuestra última etapa de la legislatura". "Esta remodelación nace de una convicción profunda de que la Región de Murcia necesita un gobierno preparado para afrontar esta etapa". "Buscamos un nuevo impulso, una energía renovada". "El futuro no se espera, el futuro se construye".

El presidente del Ejecutivo murciano ha anunciado que Pedreño será sustituido por la nueva consejera de Salud: Isabel Ayala Vigueras. “Este es un Gobierno que pisa la calle, que escucha al tejido económico y social”. “No somos ajenos a las preocupaciones de la gente”.

El exconsejero de Salud, Juan José Pedreño, junto a Fernando López Miras, al inicio de la legislatura, durante su toma de posesión. CARM

La preocupación crece por momentos entre los pacientes del Hospital Virgen de la Arrixaca y era un clamor la salida de Juan José Pedreño, médico de profesión, como consejero de Salud. De hecho, habían solicitado su cese el PSOE, Podemos, colectivos sociales, como la Plataforma de Yayoflautas, o actores del sector sanitario,

López Miras ha tratado de camuflar esta crisis en el Servicio Murciano de Salud, en la diana de una investigación judicial por delitos contra la salud pública y organización criminal, con una remodelación del Consejo de Gobierno.

Pero lo cierto es que lo que se ha producido es un cambio de carteras entre consejeros que ya estaban en el Palacio de San Esteban y que seguirán hasta el final de la legislatura. Lo más notable de la comparecencia de López Miras ha sido el cese de Juan José Pedreño porque el escándalo va in crescendo y el PSOE se ha personado en la causa judicial como acusación popular.

La nueva consejera es la gerente del Servicio Murciano de Salud, de modo que Isabel Ayala Vigueras llega con la responsabilidad de limpiar la imagen del Hospital Virgen de la Arrixaca: el centro de referencia de la Región de Murcia, número 5 en Europa por su labor en cirugía cardiovascular, pero cuya credibilidad ha quedado muy tocada después de ver cómo están investigados un cirujano, un enfermero, una administrativa o un jefe de servicio.

Todo ello, dentro de una trama de prótesis cardiovasculares homologadas o caducadas que ha destapado la UDEF de la Policía Nacional.