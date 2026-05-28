Un guardia civil herido en un tiroteo en Campos del Río (Murcia): "Ha sido en un registro a una plantación de marihuana"

Las claves

Las claves Generado con IA Un guardia civil ha resultado herido durante un registro a una plantación de marihuana en Los Rodeos, Campos del Río (Murcia). El agente fue alcanzado por esquirlas de cristal tras un disparo realizado por una persona que custodiaba la plantación. El herido, de entre 28 y 30 años y con cuatro años de servicio, fue trasladado al SUAP de Mula para ser atendido. Las asociaciones de la Guardia Civil reclaman su reconocimiento como profesión de riesgo, tras la muerte de cuatro agentes relacionados con el narcotráfico en dos años.

El mundo del narcotráfico sigue golpeando a la Guardia Civil. EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes de Emergencias y del Instituto Armado que "un agente ha resultado herido durante un operativo en Los Rodeos".

La citada pedanía de Los Rodeos está ubicada en Campos del Río, una localidad murciana con apenas 2.200 habitantes.

"El Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil ha recibido un aviso por herida de bala, de un guardia civil de Mula, a manos de un ciudadano argelino, en una entrada y registro a una plantación de marihuana", según han detallado fuentes del Instituto Armado.

El tiroteo se ha producido durante la mañana de este jueves y otras fuentes de Emergencias han aclarado que el agente ha sido trasladado al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Mula.

"Parece ser que estaban preparando un registro a una casa con una plantación de marihuana y alguien que había dentro, custodiando las plantas, ha abierto fuego con un arma". "Los agentes estaban con el ariete, para tirar la puerta abajo, la bala le ha pasado rozando al agente, pero ha impactado en la cristalera de la puerta y le ha herido", según fuentes de la Guardia Civil.

"Le han pasado las esquirlas por la cara y tiene afectado el ojo por los cristales". El agente herido tiene entre 28 y 30 años, "lleva unos cuatro años en el Instituto Armado" y "está destinado en el área de Seguridad Ciudadana en el cuartel de Mula"

Desde hace un tiempo, todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen reclamando al Ministerio del Interior que declare su profesión de riesgo, debido a que el mundo del narco se ha cobrado la vida de 4 agentes en los últimos dos años.

El 9 de febrero de 2024, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Jiménez perdieron la vida tras ser arrollados por una narcolancha, cobijada en el puerto de Barbate como ‘Pedro por su casa’. El 8 de mayo de 2026, Jerónimo Jiménez Molero y Germán Pérez González han muerto tras colisionar con otra embarcación de la Guardia Civil, mientras perseguían a narcos entre Punta Umbría y Mazagón.