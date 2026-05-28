Cerdán era el 'capo', Oliver negociaba, Yepes filtraba y Zarrías puso su empresa: los 30 nombres de la 'Operación PSOE'

La trama tuvo como principales objetivos neutralizar causas judiciales que afectaban a Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.

Entre los implicados figuran empresarios, abogados, periodistas y altos cargos del partido, con pagos a través de facturas falsas y sociedades pantalla.

La red, liderada por Cerdán, usaba pagos encubiertos, sobornos y campañas de difamación en medios para obstaculizar investigaciones y desacreditar a jueces, fiscales y mandos policiales.

El juez Santiago Pedraz investiga una presunta trama organizada por Santos Cerdán y Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaran al PSOE.

El auto del juez Santiago Pedraz detalla una presunta trama organizada por Santos Cerdán y Leire Díez para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" todo procedimiento judicial o actuación policial que afectase directa o indirectamente al PSOE.

Especialmente, todos aquellos casos que involucraran directamente a Pedro Sánchez, como el de su esposa, Begoña Gómez, o el de su hermano, David Sánchez.

A lo largo de varios meses esta trama, organizada por Cerdán y cuyo brazo ejecutor era la fontanera Leire, fue sumando adscritos para intermediar ante funcionarios de la Guardia Civil, jueces y fiscales.

"Destruir el procedimiento". "Límpiese, sin límite". "Esta se vende, debemos saber comprar".

Algunos de los mensajes recogidos en el auto apuntan a que la trama quiso buscar en las cloacas información reservada, secreta o comprometedora de, por ejemplo, mandos de la UCO, como del teniente coronel Antonio Balas, o del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

La intención era dinamitar su credibilidad, ensuciar su imagen y, a la postre, desacreditar sus investigaciones.

El grupo ofrecía remuneraciones o favores a cambio de información, de obstaculizar "de forma sistemática" toda aquella pesquisa que afectase al Gobierno y de intoxicar el ecosistema mediático.

En algunas de las notas de Leire incluso llegó sugerir la "creación de un periódico", Crónica Libre, dirigido por la periodista fallecida Patricia López, en el marco de la denominada como "Operación PSOE".

Parte de estos servicios eran pagados mediante facturas falsas. Por ejemplo, el abogado Jacobo Teijelo "habría recibido al menos 125.000 euros provenientes del PSOE" de esa forma.

A lo largo de las 50 páginas del auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparecen conversaciones, nombres, contactos y objetivos de las extorsiones de este grupo encabezado por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, quien, en palabras de Leire, actuaba "por orden del one".

Alonso, Antxón. Administrador de Servinabar

Antxon Alonso, administrador Servinabar 2000 SL, en el Parlamento de Navarra, E.P.

Joseba Antxón Alonso Egurrola es un empresario vasco del sector de la construcción y administrador único de la constructora Servinabar 2000 S.L., investigada por amaños de obra pública. Es uno de los personajes centrales de la trama que relaciona a Koldo, Ábalos y Cerdán, ya que su empresa obtuvo adjudicaciones públicas por más de 100 millones de euros

Alonso es amigo de Cerdán y exsocio de Koldo en la cooperativa Noran y una de las piezas clave como presunto canalizador de comisiones y como enlace entre Cerdán y el Gobierno de Navarra y los socios nacionalistas.

Junto a la fontanera Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, constituyó a mediados de 2021 un grupo que ellos mismos denominaron 'Hirurok', que en euskera significa 'Nosotros 3'.

Su principal objetivo era utilizar su posición, sus agendas y su capacidad de influencia sobre funcionarios públicos para orientar la resolución de diversos expedientes de la Administración pública buscando beneficios propios y para terceros.

En el marco de la investigación, el juez ha requerido el registro de sus accesos a la sede del PSOE en Ferraz desde el año 2021.

Antolín, Ion. Ex dircom del PSOE

Ion Antolín, ex director de comunicación del PSOE. PSOE

Ion Fernando Antolín Llorente es un periodista vallisoletano especializado en comunicación política y corporativa. Fue jefe de prensa y director de Comunicación del PSOE desde 2022. En diciembre de 2024, Pedro Sánchez lo nombró secretario de Estado de Comunicación.

Antolín ocupaba el cargo de dircom durante los hechos investigados por la Audiencia Nacional. Su papel en la trama está vinculado con la gestión de fondos del partido destinados a financiar campañas de desprestigio en medios de comunicación afines a la organización.

La investigación señala que Antolín asistió a la reunión del 26 de abril de 2024 en la sede de Ferraz que fue un punto de inflexión de la trama. "Desde ese momento [...] comienzan a desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de las causas judiciales con afectación al PSOE".

Posteriormente, fue el encargado de gestionar y autorizar un pago cercano a los 20.000 euros a la periodista Patricia López a través de una supuesta campaña de publicidad, comunicándole directamente: "La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo".

Balas, Antonio. El jefe de la UCO

El teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Efe

El teniente coronel Antonio Balas Dávila es el jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Leire Díez pidió su cabeza en una conversación con el empresario Antonio Hamlyn. "No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas".

Su equipo ha firmado los informes que han acorralado a Santos Cerdán y José Luis Ábalos en los casos Koldo y Ábalos, además de llevar las investigaciones sobre Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez.

En el contexto de la investigación, el teniente coronel Balas fue uno de los principales objetivos de las maniobras de sabotaje del grupo criminal.

Leire Díez reclamó a agentes como el comandante Rubén Villalba que recopilaran y filtraran "cuanta información tuvieran" sobre él y otros investigadores para dar con material comprometedor que pudiera desacreditarlos y neutralizar sus pesquisas.

Basilio. Teniente coronel de la Guardia Civil

Se trata del teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, al que Leire Díez relacionó con la 'Operación Cataluña'. Es un mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Al igual que el Balas, fue blanco de la organización investigada, la cual buscaba apartarlo de sus funciones mediante tácticas de difamación. Según el comandante Rubén Villalba, Leire Díez propuso que agentes de la Policía Nacional declarasen como testigos protegidos para testificar falsamente en contra de la Guardia Civil.

Leire requería a Villalba para "pasarle cuanta información tuviera del Fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO (concretamente Tecol Balas y Bonilas) y de la JI, incluido el actual DAO y el Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo, involucrado en la OP Cataluña".

Cerdán, Santos. El 'capo' y nº 3 del PSOE

Cerdán, este miércoles en la comisión de investigación del Senado. Europa Press

Exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán León, era uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez hasta su caída en desgracia por el caso Koldo.

Tras el escándalo, Cerdán, originario de Milagro (Navarra), dimitió de todos sus cargos y acabó entrando en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El auto judicial le atribuye el rol de máximo responsable y líder de la organización criminal investigada. Era el 'capo' del grupo. El juez sostiene que Cerdán proporcionó el "impulso y el soporte intelectual y/o financiero" de la trama, cediendo las instalaciones del partido en la calle Ferraz para coordinar las operaciones logísticas y estratégicas.

Según las pesquisas, Cerdán acordó remunerar a la coordinadora operativa, Leire Díez, con 4.000 euros mensuales procedentes de los fondos del partido.

Corbí. Coronel de la Guardia Civil

El coronel Manuel Sánchez Corbí.

Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil, fue jefe de la Unidad Central operativa entre 2015 y 2018. Estuvo al frente de operaciones contra ETA, como el rescate de Ortega Lara, y contra la corrupción, como Púnica, Taula o Lezo.

El coronel Corbí se convirtió en uno de los objetivos a batir por la red de injerencia judicial y policial. Las fuentes detallan que la trama planeaba una purga en las instituciones de seguridad del Estado para apartar a los mandos que resultaban incómodos.

Para lograrlo, la investigada Leire Díez intentó coaccionar a otros agentes para que prestaran testimonios falsos en calidad de testigos protegidos, nombrando expresamente al Coronel Corbí como una de las figuras contra las que debían declarar.

De la Hoz, Leticia. Abogada de Koldo

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo. Efe

Leticia de la Hoz Calvo es una abogada madrileña especializada en derecho civil, penal y mercantil, aunque recientemente es más conocida por haber sido la abogada defensora de Koldo García Izaguirre en el juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo.

Su implicación en la trama se centra en su papel como presunta intermediaria para la ejecución de un soborno a una testigo clave.

El juez Santiago Pedraz sostiene que existen indicios de que Leticia de la Hoz fue la encargada de materializar el ofrecimiento de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano.

Este pago tenía como objetivo directo que la testigo modificara o condicionara su declaración judicial, en la cual había afirmado haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE.

Díez, Leire. Fontanera y brazo ejecutor

La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz en junio. Carlos Luján Europa Press

Leire Díez Castro es una exmilitante del PSOE que fue concejal y teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) y ocupó cargos de libre designación en las empresas públicas ENUSA y Correos.

Leire habría coordinado la trama para desestabilizar y desacreditar a mandos de la UCO y a fiscales anticorrupción ofreciendo "trapos sucios" y material comprometedor, como imágenes íntimas del fiscal Grinda.

En el marco de la investigación, es la principal coordinadora y ejecutora de las operaciones sobre el terreno y actuaba bajo las órdenes directas de Cerdán.

Díez se encargaba de contactar con funcionarios, ofrecer sobornos y recopilar información confidencial, operando con un perfil bajo pero asegurando ser "la mano derecha de Santos", que "nunca va a aparecer en ningún lado".

Según el auto, cobraba 4.000 euros mensuales encubiertos a través de facturas falsas abonadas con fondos del PSOE.

Tal y como sugieren sus propias anotaciones, la maquinaria del partido la activó tras la imputación judicial de la esposa del presidente, Begoña Gómez: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

Fernández, Vicente. Expresidente de la SEPI

El expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, este jueves en el Senado. Zipi Efe

Vicente Cecilio Fernández Guerrero fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019, nombrado por Sánchez a propuesta de María Jesús Montero. Formaba parte del núcleo fundacional del grupo de influencia 'Hirurok' junto a Leire Díez y Joseba Antxón Alonso.

Tras dimitir por su imputación en el caso Aznalcóllar fue contratado en 2021 por la constructora Servinabar 2000 SL, vinculada a Santos Cerdán y Antxón Alonso, primero como asesor externo y, después, como director comercial, lo que lo sitúa dentro del entramado Servinabar‑Cerdán‑Koldo.

Fernández actuaba como un enlace estratégico fundamental entre las instituciones y la trama, manteniendo comunicaciones constantes con Leire Díez para organizar reuniones y orientar decisiones administrativas con fines lucrativos.

En las conversaciones intervenidas, Vicente recordaba a Leire que, en última instancia, su verdadero cliente y el origen de los pagos que recibía era Santos Cerdán.

El auto destaca que ya desde el año 2018 existían contactos entre Fernández y Santos Cerdán, y que el entonces número tres del PSOE tenía un gran interés estratégico en que Vicente mantuviera "su capacidad de influencia y decisión en la SEPI".

Fuentes, Ana María. La gerente del PSOE

Ana Fuentes, declarando en la Comision de investigacion del Senado, en octubre de 2025

Ana María Fuentes Pacheco es exdiputada del PSOE por Málaga en el Congreso (2004‑2011) y exparlamentaria andaluza. Desde octubre de 2021, es la gerente del PSOE en Ferraz, puesto al que llegó a propuesta de Santos Cerdán y desde el que controla la gestión económica y la tesorería del partido.

Su figura es central en la ingeniería financiera utilizada para sufragar los gastos de la trama con dinero de la formación política. El auto judicial apunta a su presunta autoría en un delito de falsedad en documento mercantil.

Fuentes era la encargada de emitir las órdenes de encargo mendaces que permitían a despachos de abogados, como el de Ismael Oliver, elaborar facturas falsas para extraer fondos del partido y transferirlos de manera encubierta a Leire Díez.

El juez expone que, "falseando una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes Pacheco", el partido abonó más de 27.000 euros a la sociedad Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, cantidad que el abogado Ismael Oliver transfirió después a Leire Díez desde otra de sus empresas para "romper la trazabilidad de los fondos".

Grinda, José. Fiscal anticorrupción.

El fiscal José Grinda a la entrada de un registro en el 'caso 3%' EFE

José Grinda González es un fiscal adscrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que ha participado en los casos 3%, ZED (que investiga a Pérez Dolset) y en la llamada 'Operación Cataluña'. Fue el objetivo primordial de los intentos de soborno y chantaje orquestados por la organización.

La trama intentó comprar su voluntad ofreciéndole un puesto de trabajo en el extranjero o cantidades económicas que rondaban los 300.000 euros a cambio de que archivara procedimientos judiciales vinculados a la red y filtrara información contra su superior, Alejandro Luzón.

La trama ofreció a la redacción de EL ESPAÑOL un vídeo íntimo para desprestigiarle. También presentó a Grinda como colaborador de una supuesta "UCO patriótica".

Hamlyn, Alejandro. Empresario investigado

Alejandro Hamlyn, presidente de Hafesa.

Alejandro Hamlyn López‑Tapia es un empresario vasco del sector de los hidrocarburos, principal accionista del grupo Hafesa.

Según la Audiencia Nacional, está procesado y declarado en rebeldía por un presunto fraude masivo de IVA y otros impuestos en carburantes, con un perjuicio a Hacienda de unos 150–154 millones de euros y peticiones de hasta 60 años de cárcel por fraude fiscal, organización criminal y blanqueo.

El auto refleja que miembros de la trama mantuvieron reuniones con Hamlyn con el objetivo de profundizar en sus investigaciones paralelas y recabar información confidencial o comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO.

Jalloul, Hana. Eurodiputada del PSOE

Hana Jalloul durante su renuncia como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. E.P.

Hana Jalloul Muro es una eurodiputada del PSOE. Su nombre surge en las investigaciones como el presunto contacto político al que recurría la trama para facilitar trámites en favor de investigados.

Según las comunicaciones intervenidas, la operadora Leire Díez contactó con una tal "Hana" –que la investigación interpreta como Hana Jalloul– para intentar conseguir una entrevista con el entonces gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

López, Patricia. La periodista fallecida

La periodista de investigación Patricia López Redes Sociales Redes Sociales

Patricia Ariadna López Lucio, fallecida en 2025, fue una periodista vinculada al medio de comunicación Grupo Crónica Libre SL. Su papel consistía, según la investigación, en liderar el aparato de difamación mediática financiado por la trama.

El auto apunta a que López se puso a disposición de Santos Cerdán y cobró del PSOE una cantidad cercana a los 20.000 euros camuflada bajo contratos de publicidad falsos.

La organización utilizaba su plataforma para difundir audios mutilados (como los del excomisario Villarejo) e impulsar campañas contra jueces y policías, acuñando términos despectivos como la "UCO patriótica" para ensuciar la imagen de los investigadores.

Luzón, Alejandro. El Fiscal Jefe Anticorrupción

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. E. E.

Alejandro Luzón es el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Dado su alto cargo y la relevancia de las investigaciones que dirigía su departamento contra el entorno del Gobierno, la trama lo fijó como un objetivo prioritario.

La organización presionó a otros fiscales, como Grinda, ofreciéndoles prebendas a cambio de que aportaran información reservada o secreta sobre Luzón, con el objetivo de encontrar material comprometedor que pudiera anular su influencia.

Martínez, Francisco. Ex secretario de Estado de Seguridad

Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad Europa Press

Francisco Martínez Vázquez es un político del PP y jurista que fue secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior con Mariano Rajoy entre 2013 y 2016. Fue un cargo de alto nivel sondeado por la red de Ferraz para intercambiar información confidencial.

El auto documenta que Martínez mantuvo reuniones con Leire Díez, durante las cuales la "fontanera" le aseguró que operaba como la "mano derecha de Santos".

En dichas conversaciones, Díez presumía ante Martínez de que ella reportaba directamente a la sede socialista, afirmando que estaban "en la Calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa" para coordinar los ataques. "Como bien sabes, gobierna el Partido de Ferraz".

Molano, Henry. Gracias a "Santos y Juan".

Henry Molano Moreno es identificado en el auto judicial como un intermediario que interactuó físicamente con la cúpula de la trama.

Su rol quedó evidenciado tras la visita de la colaboradora Miriam Serrano a la sede de Ferraz. Molano mantuvo posteriormente una conversación con Leire Díez en la que le agradeció el trato de favor dispensado a Serrano, y le pidió expresamente que hiciera extensiva esa gratitud a los altos cargos del partido, refiriéndose a ellos como "Santos y a Juan".

Oliver, Ismael. Empresario pantalla

Koldo García y su exabogado Ismael Oliver.

Ismael Oliver Romero es un abogado penalista –fue letrado de Koldo y del Pollo Carvajal– y actuó como una pieza fundamental para garantizar la opacidad financiera de la organización criminal.

Oliver utilizó las sociedades de sus despachos profesionales para emitir facturas falsas al PSOE, cobrando más de 27.000 euros que luego transfería a Leire Díez, rompiendo así el rastro del dinero.

Además de su rol financiero, Oliver fue quien propuso y lideró la negociación para intentar sobornar a la testigo Carmen Pano, afirmando sin reparos: "Esta se vende. Debemos saber comprar".

Oliver también era el abogado de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez

Según el auto, Oliver aprovechó la trama para beneficiar a su cliente: acordó ayudar a Leire Díez a dinamitar al fiscal Anticorrupción José Grinda a cambio de que la fontanera utilizara sus contactos en el partido para conseguir "una pronta resolución de expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España" para Villalobos.

Para proteger a sus clientes,investigados en casos como Duro Felguera y Columbus, Oliver intentó condicionar al fiscal Grinda utilizando a Miriam Serrano, una mujer que mantenía un pleito vivo contra el fiscal.

Pano, Carmen. Empresaria del hidrocarburo

La empresaria Carmen Pano durante su declaración en el Supremo. Europa Press

María del Carmen Pano Sánchez es una empresaria investigada por la Audiencia Nacional en el caso de los hidrocarburos.

Se convirtió en una figura incómoda para el partido tras declarar que había entregado 90.000 euros en bolsas de dinero en efectivo en la propia sede de Ferraz.

Debido a la gravedad de su testimonio, la organización la convirtió en un objetivo de sabotaje procesal.

Los investigados Ismael Oliver y Leire Díez acordaron que era necesario negociar con ella para modificar su testifical, lo que culminó en el ofrecimiento de un soborno de 50.000 euros ejecutado a través de la abogada Leticia de la Hoz.

Pérez Dolset, Javier. Empresario de la trama

Javier Pérez Dolset a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. Europa Press

Javier Pérez Dolset es un empresario investigado en la Audiencia Nacional que se alió con la trama impulsada por el PSOE buscando beneficios para sus propios procesos judiciales.

Aportó información y contactos (incluyendo a excomisarios y fiscales) al grupo coordinador y estuvo presente en las reuniones clave de Ferraz.

Durante un encuentro destinado a captar al fiscal Stampa, Dolset dejó clara la instrucción dictada desde las más altas esferas tras la imputación de la esposa del presidente, afirmando de forma tajante: "Límpiese, sin límite".

El auto detalla que Dolset se unió a la red criminal impulsado por intereses puramente particulares: estaba siendo investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional cuyo despacho correspondía directamente al fiscal José Grinda.

Por ello, su prioridad y aportación a la trama era intentar conseguir "información comprometida de dicho fiscal" para neutralizarle.

Rodríguez, Celia. Empleada del PSOE

Celia Rodríguez Alonso es una empleada que realizaba funciones administrativas en la sede central del PSOE.

El auto detalla que Rodríguez, junto a otras administrativas del partido, fue utilizada por la trama para proporcionar apoyo logístico a las operaciones.

Su rol consistía en tramitar y gestionar los desplazamientos constantes de Leire Díez, abonando billetes de tren y avión con cargo a los presupuestos del partido

El juez ha ordenado incautar sus correos electrónicos para trazar dichos movimientos.

Rusiñol, Pere. Se reunió con Grinda

Pere Rusiñol Costa es una persona ajena a la estructura orgánica del partido que fue utilizada como intermediario para la ejecución de un intento de soborno de alto nivel.

El 27 de febrero de 2025, Rusiñol se reunió en persona con el fiscal Anticorrupción José Grinda para trasladarle la oferta de la trama: prebendas a cambio de archivar causas y facilitar información contra sus superiores.

Tras fracasar en su intento, Rusiñol reportó el resultado a Leire Díez utilizando un lenguaje cifrado, indicándole que "no había agua, al menos de momento".

San Pedro, Covadonga. Administrativa del PSOE

Covadonga San Pedro Pascual es otra empleada administrativa de la Gerencia del PSOE en la calle Ferraz, como Celia Rodríguez.

San Pedro participó en la logística de la red. Tras la finalización de las reuniones secretas en Ferraz, ella remitía a la fontanera Leire las reservas de los billetes de avión y tren.

El juez destaca este hecho como una prueba evidente de que el Secretario de Organización puso la estructura formal del partido a disposición de la trama

Sánchez Yepes, Juan. Capitán de la Guardia Civil

Juan Sánchez Yepes es un capitán de la Guardia Civil que anteriormente estuvo destinado en la Unidad Central Operativa.

Según la investigación, se reunió con la cúpula de la trama y les filtró información secreta sobre la estructura.

Según los mensajes intervenidos citados en el auto, Yepes confiesa ser plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones, declarando: "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley [...] porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet".

Y remató: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". Pese a ello, atendió las solicitudes de Leire Díez y le informó sobre dicha estructura y aportó información sobre sus miembros.

Además, el auto refleja que Yepes emitía facturas al PSOE por sus supuestos servicios.

Serrano, Juanfran. El negociador con Puigdemont

Juanfran Serrano junto a Santos Cerdán.

Juan Francisco Serrano Martínez, conocido como Juanfran Serrano, es diputado en el Congreso y llegó a ser el número dos de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, participando en negociaciones políticas de alto nivel.

Serrano, de hecho, acompañó a Cerdán a Bélgica y a Suiza para negociar la amnistía y sus contraprestaciones con Carles Puigdemont.

El juez Pedraz señala que Serrano asistió a la primera gran reunión de la trama celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024. Existen indicios que revelan su "colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan".

No obstante, debido a su condición de aforado, el magistrado ha optado por esperar el desarrollo de las diligencias antes de elevar el caso al Tribunal Supremo para su imputación formal

Serrano, Juan Manuel. Expresidente de Correos

Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. E.E.

Juan Manuel Serrano Quintana es expresidente de Correos –donde también estuvo contratada Leire Díez– y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Participó activamente en la reunión considerada el "punto de inflexión" de la organización en Ferraz, aquella a la que también acudió Ion Antolín.

Tras participar en la filtración de audios manipulados a la prensa para victimizar al Gobierno, Serrano se comunicó con Leire para celebrar el impacto de su estrategia en la cúpula del Ejecutivo, indicándole: "Mira el jefe como cita lo de los audios".

Al igual que con Juanfran Serrano, el juez observa indicios de colaboración y espera resultados para definir su imputación

Stampa, Ignacio. El fiscal que quisieron captar

Fotograma del vídeo de la declaración testifical de Stampa. EL ESPAÑOL

Ignacio Stampa Fuente es un fiscal al que la trama política y empresarial se acercó con el objetivo de influir en sus actuaciones y captarle para su causa. Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset mantuvieron reuniones con él en mayo de 2025.

Durante dichos encuentros, los miembros de la red le ofrecieron prebendas tanto a nivel profesional (prometiendo facilitar su retorno a la élite de la Fiscalía Especial contra la Corrupción) como personal, ofreciéndose a interceder a su favor en un pleito particular que el fiscal mantenía abierto.

Teijelo, Jacobo. El abogado de Cerdán

Jacobo Teijelo, en una imagen de archivo. E.E.

Jacobo Teijelo Casanova es un abogado que ha defendido los intereses del propio Santos Cerdán y de otros imputados como el capitán Sánchez Yepes. Se convirtió en una pieza directiva dentro de la red, encargándose de la llamada línea de "hidrocarburos".

La trama lo designó para buscar nulidades en casos de fraude de hidrocarburos con la esperanza de que salvaran las causas de corrupción que afectaban al Gobierno, como el caso Koldo.

Teijelo habría cobrado al menos 125.000 euros desviados desde el PSOE, "habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz". A nivel operativo, se dedicaba a presentar a Leire Díez ante funcionarios de seguridad como una "persona del PSOE".

Villalba, Rubén. Comandante de la Guardia Civil

Fotomontaje de Leire Díez, Rubén Villalba (i) e Ignacio Stampa (d). Arte EE

Rubén Villalba Carnerero es un Comandante de la Guardia Civil investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Mantuvo reuniones con la operadora del PSOE, Leire Díez, quien le propuso archivar sus problemas legales y colocarle en puestos de "máxima responsabilidad tras la purga que harían" en la Guardia Civil.

A cambio de este ascenso e indulto económico, la trama le exigió declarar falsamente contra sus propios superiores y aportar toda la información confidencial posible para "desmontar" a la UCO.

De hecho, en sus propias anotaciones, él explica que la trama quería que Villalba le pasara "cuanta información tuviera del fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO. Concretamente, del teniente coronel Balas y Bonilas y de la Jefatura de Información, incluido el actual DAO y el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, involucrado en la 'Operación Cataluña'".

Zarrías, Gaspar. El senador socialista

Zarrías en los Juzgados de Instrucción de Madrid. Europa Press

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo es exconsejero socialista de la Junta de Andalucía, ex secretario de Estado de Cooperación Territorial con Zapatero y ex senador.

Su rol fue facilitar el encubrimiento del dinero que fluía desde el partido hacia los ejecutores de la red.

Zarrías puso su consultora privada, ZAÑO Sociedad Consultora SL, a disposición de Santos Cerdán para canalizar los sobornos y salarios.

A través de esta sociedad pantalla, Zarrías habría pagado 4.000 euros mensuales a Leire Díez, sumando 16.000 euros que provenían originalmente de los fondos del PSOE.