Profesor de Ética en la Policía y presidente en Las Ventas: este es el comisario al que el 'Grupo Zapatero' dio "gratificaciones"

Gómez Martín, además de su carrera policial, es conocido por su afición a los toros y por haber ejercido de presidente en la plaza de Las Ventas.

El sindicato policial Jupol ha solicitado el cese de Gómez Martín tras su aparición en el sumario, argumentando que su permanencia daña la imagen de la Policía Nacional.

La investigación indica que Gómez Martín habría facilitado la llegada a España de personas cercanas al chavismo y la realización de negocios ilícitos en aeropuertos, a cambio de dádivas como vino de alta gama y dinero.

El comisario Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de Policía de Canarias, fue señalado en la investigación del 'caso Zapatero' por recibir favores y gratificaciones de empresarios vinculados al entorno chavista.

En el albero siempre quedan huellas del toreo y en la vida del excomisario Jesús María Gómez Martín, desde 2022 jefe superior de Policía de Canarias, también hay cicatrices de un pasado de claroscuros que ningún rastrillo ha podido borrar del todo.

Al menos eso es lo que sugiere el sumario del caso Zapatero.

En el auto de la juez Collazos, que después elevó a la Audiencia Nacional, la investigación apunta a que el excomisario de Barajas, máxima autoridad policial del aeropuerto, recibió "favores" y "gratificaciones" por parte de miembros del 'Grupo Zapatero'.

El comisario Gómez Martín, tras ser nombrado jefe de la Policía en Canarias, en 2022. Ministerio del Interior

Concretamente, del empresario venezolano Danilo Diazgranados –cercano al expresidente investigado, al cual se refería como 'Zorro', 'ZZZZ' o 'Z'– por intermediación del abogado Miguel Palomero.

Collazos describe que una tarjeta de visita con su número de teléfono apuntado en el reverso apareció en los registros de Plus Ultra; también que Gómez Martín pudo intermediar para facilitar la realización de "negocios con procedencia ilícita" en el aeropuerto de Cuatro Vientos.

Gómez Martín habría recibido dádivas –como botellas de vino de alta gama– a cambio de facilitar al magnate venezolano la llegada a España de figuras cercanas al chavismo o relacionadas con sus propios negocios.

"La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. La verdad es que se está portando Jesús maravillosamente", dice Palomero a Diazgranados en uno de los mensajes, de noviembre de 2020.

A lo que el segundo responde: "Nosotros también nos portamos bien con él".

En otro pasaje, el abogado le dice al empresario: "Si te parece voy a sacar los 7.000 para el amigo".

"¿Qué amigo?", responde Diazgranados. "Para Jesús, el comisario".

Los toros y la policía: pasiones paralelas

Jesús María Gómez Martín nació el 25 de diciembre de 1962. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y, desencantado con una profesión que daba poco dinero, decidió ingresar en el Cuerpo Superior de Policía (CSP), al que accedió como inspector en 1987.

En 2002 ascendió a inspector jefe y, en 2011, cuando Zapatero aún gobernaba, a comisario. Según señalan fuentes policiales, siempre ha sido una persona muy afín al PSOE.

Al margen de sus presuntas implicaciones en el caso Zapatero que investiga el juez Calama, el excomisario de Barajas es un gran aficionado a los toros.

Según él mismo relató a medios especializados en tauromaquia, su afición por la lidia comenzó en Zaragoza cuando era niño, ya que acompañaba a su abuelo a la plaza de La Misericordia en un palco del Heraldo de Aragón.

El jefe superior de Canarias (i), Jesús María Gómez Martín, en un acto de reconocimiento por el Bicentenario de la Policía. Interior

Durante años compatibilizó el uniforme con la participación en cursos de tauromaquia para ser 'presidente' –el que dirige la corrida– o 'delegado' –su auxiliar– en las plazas.

En 2016, tras varios años como delegado en el callejón, se convirtió en presidente de Las Ventas, figura que ostenta la máxima autoridad en la plaza.

En Madrid, tradicionalmente, este puesto lo ocupan funcionarios del CSP.

"Cuando ascendí a comisario de Policía (2011), una de mis mayores aspiraciones era subir al palco. La experiencia siempre ha sido clave a la hora de ascender", aseguró al medio Por el Pitón Derecho.

En paralelo, entre 2012 y 2017 fue el responsable del puesto fronterizo de La Jonquera, el control policial y aduanero que España tiene en la frontera con Francia; también jefe de la comisaría local de Parla y jefe de servicio operativo tanto en la UDYCO como en la UCRIF.

En su trayectoria profesional, el hoy jefe superior de la Policía de Canarias ha asumido diferentes responsabilidades en la División de Formación.

Concretamente, según indican fuentes policiales, ha sido profesor de Ética en la academia de Ávila. En la Subdirección General del Gabinete Técnico también fue responsable del Servicio de Protocolo.

Entre sus condecoraciones figura una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y tres con distintivo blanco.

En 2017, tras todos sus años de servicio, Gómez Martín ascendió a comisario principal y fue nombrado responsable fronterizo del mayor aeropuerto de España.

El jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez Martín. EFE

Aquella noche en Barajas

La figura de Jesús Mari, que es como conocen amigos y familiares al excomisario, ha vuelto a trascender a raíz del caso Zapatero, pero su nombre ya saltó a la palestra tras el polémico aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Durante la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, Gómez Martín ya ejercía las funciones de comisario desde su despacho en la T1. Llevaba en el cargo desde hacía un trienio.

Según él mismo relató años después en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, aquella noche estaba en casa y recibió la llamada del comisario general de extranjería y fronteras.

Al otro lado de la línea le informaban de la llegada de la entonces vicepresidenta de Venezuela al aeropuerto madrileño. Gómez Martín se desplazó allí a toda prisa, con gesto grave y hasta "despeinado".

El jefe superior de Policía de Canarias y excomisario del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Jesús María Gómez Martín, comparece en la Comisión de Investigación por el 'caso Koldo'.

"Me encontré al ministro dentro en una situación de cierta preocupación y de rapidez. Lo último que se me ocurrió era empezar a hacerle un interrogatorio al señor Ábalos".

Cuando el vuelo de Delcy aterrizó hacia las 00:12 y el exministro Ábalos procedió a reunirse con ella tras pasar todos los controles de los funcionarios de AENA, Gómez Martín se vio allí, a pie de pista, junto a Koldo García Izaguirre.

"Fuimos mi conductor, Koldo, el ministro y yo. Que yo recuerde, el único que subió [al avión] fue el ministro. Estuvo unos 30 o 35 minutos. No recuerdo que Koldo subiera. Si subió, subió y bajó al momento".

El comisario de Barajas negó ver a Víctor de Aldama aquella noche y aseguró que se quedó con el lugarteniente de Ábalos mientras este hablaba con Delcy.

Nadie sabe de qué conversaron Koldo y el comisario. Quizás, de los toros. Porque Gómez Martín siempre dijo que a Koldo lo conocía del mundo del toreo y que allí tenían algunos amigos en común.

También que las llamadas que recibía del exasesor de Ábalos en su teléfono personal eran para pedirle entradas para Las Ventas y no otros favores.

Tras aquella noche, Gómez Martín negó haber recibido instrucciones desde el Ministerio del Interior. Tampoco de Ábalos. Ni del Presidente del Gobierno. Ni de Koldo. "Nadie me dio una orden".

En noviembre de 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, nombró al comisario de Barajas jefe superior de la Policía de Canarias, un cargo de libre designación que hoy mantiene.

#ÚltimaHora#Comunicado



JUPOL exige el cese del Jefe Superior de Policía de Canarias tras su aparición en el sumario del caso “Plus Ultra”



"Ante la extrema gravedad de los hechos conocidos públicamente, desde JUPOL solicitamos el cese de Jesús María Gómez Martín de su puesto… pic.twitter.com/5kTVEbhnI8 — JUPOL (@JupolNacional) May 26, 2026

"Resulta llamativo que fuera ascendido en un contexto en el que otros altos mandos policiales implicados también fueron posteriormente recompensados con destinos en embajadas y agregadurías en el extranjero con importantes retribuciones económicas", señaló este martes el sindicato Jupol tras conocer la noticia publicada por EL ESPAÑOL.

"Ante la extrema gravedad de los hechos conocidos públicamente, solicitamos el cese de su puesto [...] siempre desde el máximo respeto a la presunción de inocencia".

Fuentes del sindicato de la Policía Nacional añaden a este diario que Gómez Martín ocupa "el puesto más importante" del instituto armado en Canarias.

"Esto sólo daña nuestra imagen. Por tanto, pedimos lo mismo que con el anterior DAO en el momento en el que surgieron las acusaciones: que sea apartado hasta que todo quede esclarecido".