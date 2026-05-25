Julio Martínez tenía 286.070 euros escondidos en bolsas y muebles de su casa junto a 10 sobres con caracteres chinos

Además del dinero, los agentes incautaron ordenadores portátiles, teléfonos móviles y relojes de alta gama, materiales relevantes para la investigación de sus actividades empresariales.

El caso investiga delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias; Martínez alega que el dinero proviene de la venta de un inmueble, pero no ha presentado pruebas.

Durante el registro, se encontraron sobres con caracteres chinos, cada uno conteniendo 10.000 euros, y dinero oculto en lugares como radiadores y una bolsa de golf.

La Policía Nacional halló 286.070 euros en efectivo en la casa de Julio Martínez, presunto testaferro de Zapatero, repartidos en bolsas, muebles y objetos.

La Policía Nacional encontró 286.070 euros en metálico en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante el registro practicado tras su detención el 11 de diciembre de 2025.

El dinero estaba repartido por distintos puntos de la vivienda, situada en la calle Diego de León, en pleno barrio de Salamanca.

Los agentes localizaron billetes en bolsas, cajas, cajones, un neceser, una bolsa de golf y hasta en un radiador de calefacción.

El hallazgo consta en el sumario del caso Plus Ultra al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Según el acta policial, la participación de los guías caninos resultó clave para detectar el efectivo.

Los perros marcaron varios puntos del inmueble en los que después aparecieron fajos de billetes ocultos entre enseres, muebles y objetos acumulados.

El caso se investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los investigadores tratan de determinar el origen del dinero y su posible relación con las actividades atribuidas a Martínez en torno a distintas operaciones empresariales.

El empresario ha sostenido que los fondos proceden de la venta de un inmueble. Sin embargo, según la documentación incorporada a la causa, no habría aportado hasta ahora pruebas que acrediten esa operación inmobiliaria.

Los escondites

El registro dejó una relación minuciosa de escondites. En el salón, los agentes encontraron 4.550 euros en el interior de una bolsa de viaje de tela escocesa. Había billetes de 50, 10 y 5 euros.

En el baño apareció otra parte del dinero. Junto a una mochila de deporte, la Policía localizó una bolsa de plástico con 25.000 euros en billetes de 50. En otra bolsa de papel había 49.900 euros, también en billetes de 50.

Además, sobre la encimera del baño fueron intervenidos 540 euros en billetes de 50, 20 y 10 euros. En un armario del pasillo se encontraron otros 550 euros en billetes de 50.

La mayor parte del efectivo estaba en una habitación utilizada para guardar cajas y enseres de una mudanza. Allí se acumulaban varios de los principales escondites descritos por la UDEF.

En el interior de una bolsa de papel había 30.000 euros en billetes de 50. En un neceser, otros 5.270 euros en billetes de 50, 10 y 5. Dentro de una caja de vasos aparecieron 25.000 euros.

Los agentes también hallaron un sobre blanco en un cajón con 5.000 euros en billetes de 500. Esos fueron los únicos billetes de alta denominación reseñados en el acta frente al predominio de los billetes de 50 euros.

Sobres con caracteres chinos

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de cinco sobres con caracteres que podrían ser chinos. Según la UDEF, la traducción aparente de esas anotaciones sería "diez mil".

Cada uno de esos sobres contenía precisamente 10.000 euros. En total, 50.000 euros guardados en cinco paquetes diferenciados.

Los sobres con caracteres chinos intervenidos en la casa de Julio Martínez Martínez

La Policía también localizó 50.000 euros en una bolsa de papel de Navidad, 10.000 euros en una bolsa de golf, 30.000 euros en el interior de una cajonera y otros 50.000 euros escondidos en un radiador de calefacción.

Ese último punto fue uno de los escondites más llamativos del registro. Los agentes retiraron de allí una cantidad equivalente a casi una quinta parte del total incautado en la vivienda.

Todo el dinero fue ingresado por la UDEF en una cuenta del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Después, el procedimiento fue asumido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Relojes y móviles

El registro no se limitó al dinero en efectivo. Los agentes intervinieron también cuatro ordenadores portátiles, 14 teléfonos móviles y nueve relojes de alta gama.

Algunos de los terminales eran antiguos, según la relación policial. La UDEF se llevó además varias agendas, documentos impresos y decenas de hojas manuscritas.

Los investigadores consideran relevante ese material para reconstruir las relaciones empresariales y personales de Martínez, así como para analizar si existen vínculos entre el efectivo incautado y las operaciones bajo sospecha.

La causa se enmarca en las pesquisas relacionadas con Plus Ultra y con la posible mediación de una red de influencias ante administraciones públicas y gobiernos extranjeros. Los investigadores sospechan que el dinero podría proceder del cobro de comisiones ilegales.

Esa hipótesis aún debe ser acreditada judicialmente. Por ahora, la Policía ha incorporado al sumario el detalle del dinero hallado y los lugares en los que se escondía.

El registro de la casa de Julio Martínez deja una fotografía precisa del escenario que encontró la UDEF: casi 300.000 euros en metálico, repartidos por bolsas, muebles y objetos cotidianos, mientras la Audiencia Nacional investiga el origen real de esos fondos.