Decenas de miles convocados por asociaciones cívicas piden la dimisión de Sánchez por la corrupción tras el caso Zapatero

Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Decenas de miles de personas marchan en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas tras el caso Zapatero. La manifestación fue organizada por la Sociedad Civil Española y respaldada por más de 150 asociaciones, con asistencia de figuras de PP, Vox y otros partidos. Durante la protesta se corearon consignas contra el Gobierno, Zapatero y algunos medios, y se exhibieron pancartas y banderas de España. Santiago Abascal (Vox) solicitó la prisión provisional para Zapatero y la comparecencia de Pedro Sánchez y ministros por el rescate de Plus Ultra.

Decenas de miles de personas se han unido este sábado a la marcha en Madrid organizada por la Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de las elecciones generales.



Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid estiman la cifra de asistentes en unas 40.000 personas, mientras que los organizadores la elevan a 80.000.

Los manifestantes han salido a las 10.30 horas de la madrileña Plaza de Colón con dirección al Arco de Moncloa. Una vez alcanzado ese punto, algunos han proseguido camino con intención de de llegar a las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, sede la Presidencia del Gobierno.

Bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!", los asistentes han coreado diferentes consignas contra el Ejecutivo de coalición que comparten PSOE y Sumar, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y también contra algunos medios de comunicación que cubrían la manifestación, cuyo trabajo han intentado boicotear.



Portando múltiples banderas de España —algunas con la Cruz de San Andrés— y al grito de proclamas como "No es inmigración es una invasión" o "Reemigración si no comen jamón", además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la marcha ha salido, como estaba previsto, de la plaza de Colón por la calle Génova.

❗️ Decenas de miles de personas se han unido este sábado a la marcha en Madrid organizada por la Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pic.twitter.com/piA3yk8WEK — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 23, 2026

PP y Vox

Entre los manifestantes se ha podido ver al empresario Víctor de Aldama, juzgado por el caso mascarillas e investigado en varias causas más.

También se ha visto al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama, acusado como conseguidor del entramado de cobro de mordidas por la compra de material sanitario en pandemia que se acaba de juzgar en el Tribunal Supremo e investigado también en la llamada trama de hidrocarburos.



También ha habido una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha asegurado a los medios que los españoles han dicho "basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción" en la que "en el centro" está Pedro Sánchez.

El líder de Vox, Santiago Abascal en la marcha en Madrid organizada por la Sociedad Civil Española. EFE.

García ha insistido en que el presidente del Gobierno está en "en el centro de todo" y es el "responsable político y es el encubridor" de los casos de corrupción, desde ser "el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo".

Asimismo, ha justificado la ausencia en la protesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alegando que se había comprometido con anterioridad a asistir al Congreso del PP de Baleares donde se va a reelegir como presidenta a Marga Prohens.



A la convocatoria también ha acudido una nutrida representación de Vox, con su líder, Santiago Abascal, a la cabeza, acompañado por otros dirigentes del partido como el eurodiputado Jorge Buxadé tras una pancarta del partido en la que se podía leer 'Echar a Sánchez también es una prioridad nacional'.



En declaraciones a los medios, Abascal ha asegurado que "España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria" y, ante esta situación, Sánchez "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" y "perpetuarse en el poder", por lo que llama a este tipo de movilizaciones.



Al ser preguntado por la defensa de la 'prioridad nacional', Abascal ha recordado que sobre esto ha hablado mucho durante toda la campaña. "Yo creo que la 'prioridad nacional' es un asunto de sentido común para cualquier país, que los nacionales estén en primer lugar en los intereses de los políticos, pero tampoco hoy quiero insistir en este mensaje político de Vox".

"Prefiero decir en el día de hoy que la 'prioridad nacional' de los españoles también es la expulsión de Pedro Sánchez del poder".

El presidente de Vox ha declarado que "una inmensa mayoría de la gente, entre ellos nosotros, queremos que se acabe este bochorno —en relación a la imputación de Zapatero en la trama 'Plus Ultra'—".

Abascal ha anunciado en la manifestación que su partido ha solicitado a la Audiencia Nacional la prisión provisional para Zapatero, así como que Pedro Sánchez y todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de la compañía aérea comparezcan como testigos en el juicio contra Zapatero.