Iñaki Anasagasti exige al PNV apoyar una moción de censura contra Sánchez: "A ver dónde llega esta bomba de racimo"

Las claves

Las claves Generado con IA Iñaki Anasagasti ha pedido al PNV que respalde una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la citación de Zapatero como investigado. Anasagasti critica la postura oficial de la portavoz del PNV y califica de inadmisible la imputación al expresidente Zapatero. El Lehendakari Pradales ha mostrado extrema preocupación y exige a Zapatero explicaciones rápidas y transparentes sobre la investigación. Anasagasti advierte que la estabilidad parlamentaria de Sánchez está en entredicho y cuestiona su desconocimiento de los hechos imputados a Zapatero.

El histórico dirigente del PNV, Iñaki Anasagasti, ha reclamado este jueves a la dirección de su partido que respalde una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La petición llega tras la decisión de la Audiencia Nacional de citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un hecho que ha sacudido el tablero político y ha generado tensiones internas en el seno de la formación jeltzale.

En una entrevista concedida a la cadena COPE, el exportavoz del PNV en el Congreso (1986-2004) y senador (2004-2016) se desmarcó de la línea oficial marcada por la actual portavoz en la Cámara Baja, Maribel Vaquero.

Mientras que la diputada jertzale calificó el miércoles de "graves" las acusaciones pero pidió "prudencia" al tratarse de un proceso en fase de instrucción, Anasagasti fue tajante: "A mí no me gustó nada la intervención de la portavoz".

El veterano político subrayó que la imputación de Zapatero es "inadmisible" y apeló a la "escala de valores" histórica del PNV para justificar un cambio de postura frente al Ejecutivo central.

"A mí no me ha cogido nada de sorpresa. Al PNV tampoco. Lógicamente, la moción de censura se tiene que presentar y veremos hasta dónde llega esta bomba de racimo", advirtió.

Anasagasti también dirigió duras críticas a Pedro Sánchez, cuya estabilidad parlamentaria describió como una "postura cogida con alfileres".

A su juicio, el jefe del Ejecutivo corre el riesgo de "pasar a la historia" como un dirigente que "protegió casos de corrupción", tras asegurar que le resulta inverosímil que Sánchez desconociera los negocios del expresidente imputado.

Por su parte, el Lehendakari Imanol Pradales, que encabeza el Gobierno Vasco en coalición con el PSE-EE, ha mantenido un tono institucional pero de extrema preocupación. Pradales ha definido la imputación como un hecho «"muy grave y sin precedentes".

El presidente autonómico ha exigido a Zapatero que ofrezca "todas las explicaciones oportunas" con «la máxima celeridad y transparencia".

Según recalcó Pradales, la investigación por presuntos delitos conocida esta semana obliga al expresidente español a dar cuenta inmediata de sus actuaciones ante la gravedad del escenario judicial.