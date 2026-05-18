El Rey acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

El rey Felipe VI durante la entrega del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano durante un acto celebrado este lunes en el Palacio Real de El Pardo. J.J. Guillén Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Rey Felipe VI asistirá el 26 de junio al partido España-Uruguay del Mundial en Guadalajara, México, tras aceptar la invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La Casa Real comunicó oficialmente la aceptación de la invitación tanto a Sheinbaum como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La invitación fue extendida formalmente por el Gobierno de México en febrero, antes de las declaraciones de Felipe VI sobre los abusos de la conquista de América. El gesto se produce en un contexto de normalización de las relaciones diplomáticas entre España y México en los últimos meses.

Felipe VI asistirá el próximo 26 de junio al partido que enfrentará a la Selección española de fútbol con la de Uruguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial y que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara. El Rey acepta así la invitación que le había formulado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, según ha confirmado la Casa Real este lunes.

Desde Zarzuela han precisado que el monarca ya le ha comunicado a Sheinbaum su asistencia al partido, que será el último de la primera ronda del Mundial para España. También ha sido informado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien había enviado a Felipe VI otra carta de invitación.

El Gobierno de México contactó formalmente con Casa Real el pasado 3 de febrero para trasladar la invitación al partido, si bien no se supo de ella hasta mediados de marzo. Fuentes de Zarzuela indicaron entonces que se había recibido "con agrado" la propuesta y aclararon que esta se había producido antes de que Felipe VI se pronunciara sobre los abusos cometidos durante la conquista de América.

La propia Sheinbaum también aclaró que Felipe VI había sido invitado como otros mandatarios, desvinculando por tanto el gesto de las declaraciones pronunciadas por el monarca durante su visita a una exposición sobre las mujeres indígenas mexicanas. Allí reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

La rebaja en las tensiones ha coincidido además con el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre España y México iniciado en los últimos meses.

Sheinbaum, que a principios de este mes de abril viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó las palabras del Rey como un "gesto de acercamiento". No obstante, exigió "seguir avanzando en el diálogo".

En la fase de grupos del Mundial, la Selección española se enfrentará primero a Cabo Verde, después a Arabia Saudí y finalmente a Uruguay. Los dos primeros encuentros se disputarán en Estados Unidos.