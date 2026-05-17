Resultados Elecciones en Andalucía 2026, 99% del escrutinio en directo

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho una autocrítica al partido al reconocer que el resultado obtenido "no cumple con la expectativa de crecimiento del partido", ni tampoco se ha acercado "al objetivo de echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por "la privatización de la sanidad y la educación" que van a continuar en los próximos años con el Gobierno de Bonilla, según Maíllo.

Sin perder el ánimo ha mantenido el compromiso de continuar con mantener la batalla para "defender los servicios públicos y la defensa de la gente trabajadora de Andalucía que es la mayoría social", ha asegurado.