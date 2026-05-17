Resultados Elecciones en Andalucía 2026, 99% del escrutinio en directo
🗳️ Con el 99% escrutado, el PP se queda en 53 escaños, el PSOE en 28 y Vox llega a 15.
🔵 El Partido Popular se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas 2026.
🔴 El PSOE logra su peor resultado histórico en Andalucía.
🗳️Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en directo
🔴 RESULTADOS ELECCIONES ANDALUZAS 2026
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | García, líder de Adelante Andalucía: "Nosotros le hemos quitado la mayoría absoluta al PP"
José Ignacio García, candidato al liderazgo de Adelante Andalucía, ha destacado que su formación logró arrebatarle "la mayoría absoluta al PP".
Asimismo, agradeció la movilización de la juventud andaluza en los comicios, a la que atribuyó el mérito de "pararle los pies a la derecha".
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Por Andalucía: "No hemos cumplido con el objetivo de echar a Moreno Bonilla"
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho una autocrítica al partido al reconocer que el resultado obtenido "no cumple con la expectativa de crecimiento del partido", ni tampoco se ha acercado "al objetivo de echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía".
En este sentido, ha mostrado su preocupación por "la privatización de la sanidad y la educación" que van a continuar en los próximos años con el Gobierno de Bonilla, según Maíllo.
Sin perder el ánimo ha mantenido el compromiso de continuar con mantener la batalla para "defender los servicios públicos y la defensa de la gente trabajadora de Andalucía que es la mayoría social", ha asegurado.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | García, líder de Adelante Andalucía: "Hoy se han puesto las bases para echar a las derechas"
José Ignacio García, candidato al liderazgo de Adelante Andalucía, admitió que el bloque de izquierdas no logró desalojar a la derecha del gobierno en estos comicios.
Sin embargo, se mostró optimista de cara al futuro al asegurar que "hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía".
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Adelante Andalucía: "Hay que poner en valor que esto no es solo fruto de una campaña electoral"
José Ignacio García, candidato al liderazgo andaluz de Adelante Andalucía, agradece a la militancia el resultado electoral.
"Hay que poner en valor que esto no es solo fruto de una campaña electoral", agradece García.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 99,14% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Manuel Gavira asegura que los votantes quieren "prioridad nacional"
El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha remarcado que los votantes han hablado en las urnas pidiendo "prioridad nacional" y asegura que esto "ha quedado claro".
Con los 15 escaños con los que se ha quedado el partido de Santiago Abascal, pretenden presionar al Partido Popular para aportar "más sentido común" y devolver a los barrios y las calles de Andalucía "más seguridad y prosperidad".
Además, ha remarcado que pretende formar un Gobierno que sea un bastión contra "el Ejecutivo corrupto, mafioso y traidor de Sánchez".
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Los simpatizantes de Vox reciben a Gavira al grito de: "¿La mayoría dónde está?"
Los simpatizantes de Vox han recibido a Manuel Gavira al grito de: "¿La mayoría dónde está?" después de que el Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza no haya conseguido la mayoría absoluta que esperaba obtener para no tener que pactar con la formación de Santiago Abascal.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 98,04% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 97,54% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 97,15% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 96,50% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 95,89% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 95,30% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 94,73% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 93,78% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 92,66% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 91,66% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 90,55% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 89,06% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 87,02% escrutado
PP: 53 escaños (-5)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 15 escaños (+1)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños