Consulta aquí los resultados de las elecciones de Andalucía, municipio a municipio

Las claves

Las claves Generado con IA Los colegios electorales en Andalucía han cerrado y ha comenzado el escrutinio de los resultados municipio a municipio. El Partido Popular busca revalidar una mayoría suficiente para gobernar en solitario y no depender de Vox. PP y PSOE lideran la disputa por los principales bloques de votos, mientras Vox y partidos de izquierda y provincialistas buscan consolidar su presencia en el Parlamento andaluz. La participación se compara en tiempo real con los registros de las elecciones anteriores a medida que se actualizan los datos de las ocho provincias.

Los colegios electorales de toda Andalucía ya están cerrados. Comienza el escrutinio de estas elecciones autonómicas en las que el Partido Popular busca revalidar una mayoría lo suficientemente amplia para lograr gobernar en solitario y no depender de Vox. La participación fluye a medida que se vuelcan los datos de las ocho provincias, comparándose minuto a minuto con los registros de los anteriores comicios.

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Con el recuento en marcha, los primeros resultados ya perfilan la composición del Parlamento de Andalucía, donde el PP y el PSOE se disputan los principales bloques de votos, seguidos de cerca por Vox. El mapa político se completa con la fuerza de las formaciones de izquierda y provincialistas, como Por Andalucía, Adelante Andalucía o Jaén Merece Más, que buscan consolidar o ampliar su presencia y ser piezas clave para la gobernabilidad.