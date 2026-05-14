Miras pide a la ministra Robles que "aclare" si el buque ruso que se hundió frente a Cartagena llevaba dos reactores nucleares

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Murcia, Fernando López Miras, solicita al Ministerio de Defensa aclarar si el buque ruso hundido Ursa Major transportaba reactores nucleares. La petición surge tras informaciones de la CNN que apuntan a que el carguero podría llevar dos reactores nucleares para submarinos, con posible destino a Corea del Norte. López Miras exige información exhaustiva sobre la carga del buque y las circunstancias del siniestro, así como las medidas tomadas para analizar el caso y prevenir riesgos medioambientales. El presidente murciano solicita además una inspección del pecio por parte de la Armada y detalles de la colaboración de España con sus aliados en la gestión del incidente.

El Gobierno de la Región de Murcia quiere que el Ministerio de Defensa aclare cualquier duda sobre la presencia –o no- de componentes nucleares en el carguero ruso Ursa Major, también conocido como Sparta 3, y que se hundió la noche del 23 de diciembre de 2024 a 62 millas náuticas de Cartagena.

La inquietud del Ejecutivo murciano se debe a que una investigación de la CNN sostiene que el citado buque con bandera rusa, podría transportar dos reactores nucleares para submarinos y su posible destino era Corea del Norte.

De forma que el presidente, Fernando López Miras, se ha dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para trasladarle una “urgente petición para que el Gobierno de la Región de Murcia sea informado hasta el último detalle, y de manera exhaustiva, de todo lo concerniente a este caso".

López Miras es contundente a la hora de trasladar a Robles “una petición que abarca toda la información disponible, procedente de los diferentes organismos estatales implicados en la operación de rescate de la tripulación del mercante hundido, y de todo lo sucedido”.

“Muy especialmente, de las circunstancias en que se produjeron los hechos y de la naturaleza real de la carga que portaba el buque, y si realmente fuera cierto, como apuntan diferentes medios de comunicación, que podría tratarse de reactores nucleares o de tecnología y materiales relacionados con los mismos”.

Margarita Robles y Fernando López Miras, durante la entrega a la Armada del submarino Isaac Peral S-81.

La misiva del presidente murciano se debe a las informaciones publicadas por varios medios internacionales sobre las extrañas circunstancias que rodearon al naufragio del Ursa Major: un buque veterano de la campaña militar rusa en Siria.

Dos buques militares rusos escoltaron al Ursa Major, y el 22 de diciembre, lo interceptó la Armada portuguesa. Un día después, el Ursa Major se desvió bruscamente de su rumbo, emitió una llamada de auxilio urgente y sus 14 tripulantes acabaron en un bote salvavidas -rescatados por la Salvamar Draco-.

El contexto en el que se produjo el rescate de los tripulantes del buque ruso lleva al presidente murciano a apelar a la responsabilidad del Ministerio de Defensa:

"Ante las muchas incógnitas que aún hoy salpican a este incidente, y en aras de la transparencia y de la verdad de los hechos como la mejor arma, para luchar contra la desinformación y una creciente preocupación entre la ciudadanía por lo que pudo haber sucedido por aquellas fechas, y de sus consecuencias, te pido, como una muestra de lealtad institucional y de mutua confianza, que compartas con el Gobierno que presido hasta el último dato conocido por el Gobierno de España".

Salvamento Marítimo en Cartagena se encargó de rescatar a los tripulantes del buque ruso. EFE / Marcial Guillén

El jefe del Ejecutivo murciano insiste en pedir a la ministra de Defensa una "respuesta rápida" y "sincera" de todo lo sucedido aquel 23 de diciembre de 2024, a 62 millas náuticas de Cartagena, en un momento álgido de la guerra que Rusia impulsa en Ucrania.

"Esta petición se extiende también, además del relato oficial de los hechos publicado en los diferentes medios en las horas y días posteriores al hundimiento, a una detallada relación de todas las medidas que se han tomado desde entonces para analizar lo sucedido al más amplio nivel y para prevenir posibles riesgos y escenarios no deseados desde el punto de vista medioambiental, con el fin de dar respuesta de una vez a las muchas especulaciones y las múltiples interrogantes aún por resolver".

Pide una inspección

La lista de peticiones de López Miras a Robles incluye que se movilice a personal de la Armada, para que un equipo de buceadores se adentre en las entrañas del buque con bandera de Rusia, para analizar su cargamento.

"En este sentido, sería deseable una inspección del pecio que descarte cualquier sospecha respecto a la presencia de restos o componentes de carácter nuclear".

"Asimismo, solicitamos que se nos informe de cuáles son las actuaciones ejercidas desde el Gobierno de España para evitar que vuelva a producirse un incidente similar en un momento de gran conflictividad internacional, que tiene también su reflejo en el tráfico marítimo y las complicaciones asociadas a la actual situación".

"Y también, sobre el papel desempeñado por nuestros aliados en la gestión y posterior evaluación de lo sucedido en torno al hundimiento del ‘Ursa Major’, y si existió entonces o existe actualmente alguna acción coordinada con ellos en este caso en concreto".